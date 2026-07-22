Le publisher japonais Kodansha Ltd. a annoncé aujourd’hui le portage sur Nintendo Switch 2 du jeu BOKURA, développé par le créateur indépendant tokoronyori. La version numérique du titre est programmée pour une sortie le 29 juillet 2026 au prix de 4,99 €. Une réduction de 20 % sera appliquée aux précommandes, offrant ainsi aux joueurs la possibilité de s’acquitter du jeu à un tarif réduit avant sa date de commercialisation officielle.

BOKURA n’est pas une nouveauté en tant que tel, puisqu’il était initialement sorti sur la plateforme Steam en 2023. Dès sa première publication, le jeu avait recueilli des retours extrêmement positifs de la part des joueurs, ce qui avait contribué à établir sa réputation auprès de la communauté. Le portage sur Nintendo Switch 2 marque donc une nouvelle étape pour ce titre, qui bénéficiera d’une accessibilité accrue grâce à la console de nouvelle génération.

L’expérience proposée dans BOKURA repose sur un scénario centré sur deux garçons qui décident de fuguer de chez eux. Au cours de leur fuite, un événement imprévu les conduit à s’évanouir. À leur réveil, chacun se retrouve plongé dans un monde radicalement transformé : l’un découvre un environnement naturel, composé de forêts et de cours d’eau, tandis que l’autre est confronté à un univers mécanique, dominé par des structures et des machines. Le jeu repose sur une mécanique de coopération en écran partagé, où les deux joueurs doivent collaborer pour surmonter des obstacles en défilement latéral. Pour faciliter cette coordination, la version Nintendo Switch 2 intègre la fonctionnalité GameChat, permettant une communication efficace entre les deux participants afin de résoudre des énigmes et progresser ensemble vers un objectif commun : retrouver leur réalité d’origine.

Ce portage s’inscrit dans une dynamique éditoriale récente pour Kodansha, qui a lancé deux autres titres au cours des deux derniers mois via sa division Kodansha Game Lab. Le premier, Roger, est sorti en juin sur Nintendo Switch 2, iOS, Android et Steam, tandis que Wabisabi SushiDerby a été publié la semaine précédente sur Nintendo Switch et Steam. Cette stratégie de diversification des sorties reflète une volonté de proposer des expériences variées, tout en capitalisant sur la popularité croissante des jeux indépendants auprès d’un public plus large.