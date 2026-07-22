Final Fantasy X/X-2 HD Remaster arrivera sur Nintendo Switch 2 pour le 23 juillet 2026, demain.

Contrairement à certaines adaptations précédentes, les données de sauvegarde de la version Nintendo Switch ne seront pas compatibles avec cette mouture, ce qui impose aux joueurs de recommencer leur progression s’ils souhaitent y transférer leur partie.

L’expérience proposée dans Final Fantasy X reste inchangée dans son essence narrative : Tidus, un joueur de blitzball star, se retrouve projeté dans le monde de Spira aux côtés de Yuna, une jeune invocatrice déterminée à briser le cycle de destruction perpétué par le monstre Sin. Deux ans après les événements du premier opus, Final Fantasy X-2 reprend l’histoire dans une Spira désormais en paix, où Yuna, accompagnée de Rikku et Paine, se lance dans une quête de Sphere Hunter pour élucider une énigme liée à des images mystérieuses. Les deux titres cumulent ensemble plus de 100 heures de jeu, offrant une immersion prolongée dans l’univers de Spira.