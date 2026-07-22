Ce jeu de rythme expressif et basé sur le mouvement permet à chacun de devenir chef d’orchestre, même en déplacement.

Double Jack a annoncé aujourd’hui que Maestro, un jeu de rythme dans lequel les joueurs dirigent un orchestre symphonique grâce à la détection de mouvements, sortira sur Nintendo Switch 1 & 2 le 17 septembre.

Le titre “Ashes on the Fire” tiré de Attack on Titan sera disponible dans le jeu de base pour les deux versions Switch.

Maestro est un jeu de rythme qui permet de vivre la musique du point de vue du chef d’orchestre. Les joueurs se placent sur le podium d’un opéra parisien et dirigent les musiciens grâce à des gestes intuitifs et expressifs. Munis d’un Joy-Con dans chaque main, les joueurs manient la baguette d’une main pour maintenir le tempo, tandis que l’autre gère les sections de l’orchestre et les nuances.

Maestro est conçu pour être amusant pour tous, quel que soit le contexte. Nul besoin de connaissances musicales, le jeu est accessible aux débutants tout en offrant un défi aux amateurs de jeux de rythme. Quatre niveaux de difficulté, des classements mondiaux et de nombreux éléments cosmétiques sont à débloquer pour permettre aux joueurs de progresser et de personnaliser chaque performance. Compatible avec les modes portable et docké, Maestro convient aussi bien aux sessions en solo qu’aux parties partagées dans le salon.

Le répertoire emblématique du jeu comprend des œuvres classiques de compositeurs tels que Beethoven, Brahms et Mozart, ainsi que des bandes originales de franchises cultes comme Star Wars, Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter. La liste complète des titres est disponible sur le site officiel.

“Les joueurs Nintendo méritent de diriger Beethoven depuis leur canapé. On a donc rendu ça possible.” – a déclaré Eric de Roch, PDG de la culture chez Double Jack.

En obtenant le titre de Jeu Meta de l’année en 2024, Maestro a déjà fait ses preuves en réalité virtuelle. Double Jack a entièrement adapté le gameplay aux consoles Nintendo, en tenant compte de la détection de mouvement des Joy-Con et de la flexibilité du jeu. Pour offrir une expérience cinématographique sur téléviseur, le studio a repensé le système de caméra dynamique et d’animation des mains pour les écrans plats. Grâce à ce nouveau système, les joueurs se sentent toujours comme des virtuoses, sous la pression du public et de l’orchestre.

Maestro sortira sur Nintendo Switch 1 et 2 le 17 septembre 2026, avec des versions numériques disponibles pour les deux plateformes et une édition physique confirmée pour la Nintendo Switch 1.