2K a officiellement révélé NBA 2K27, confirmant sa sortie sur Nintendo Switch 2, sans version prévue pour la Nintendo Switch originale. Le titre mettra en avant Victor Wembanyama, pivot des San Antonio Spurs et premier joueur de l’histoire à remporter le titre de Défenseur de l’année à l’unanimité, qui figurera sur la jaquette de l’édition standard. Wembanyama a commenté cette annonce en soulignant le rôle central de NBA 2K dans l’expérience basketballistique moderne : « Quand on est vraiment passionné par le basket, le jeu ne s’arrête pas en quittant le terrain. NBA 2K est le terrain qui ne ferme jamais, toujours accessible, que vous soyez à Paris ou à San Antonio. C’est ainsi que l’on étudie le jeu, que l’on affine son intelligence tactique et que l’on vit le basket 24h/24. Être la figure d’un jeu qui alimente cette passion et dont les jaquettes immortalisent les plus grands, c’est un rêve devenu réalité pour moi. »

Le jeu proposera une expérience centrée sur plusieurs modes emblématiques. Dans MyCAREER, les joueurs pourront incarner leur propre athlète et suivre une carrière narrative visant à devenir la plus grande légende du basket. Le mode intégrera des animations de jeu réalistes, directement inspirées de l’action NBA, avec des fonctionnalités ProPLAY permettant des mouvements techniques avancés comme des dribble breaks ou des tirs améliorés. MyTEAM permettra de collectionner et d’assembler des équipes de stars NBA et WNBA, avec des cartes premium et des packs disponibles pour renforcer son roster. The City servira de hub social où les joueurs pourront former des équipes, s’entraîner et affronter d’autres utilisateurs dans des lieux comme The REC ou Park.

NBA 2K27 sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC (Steam). L’édition standard, au prix de 69,99 $, sortira le 4 septembre 2026. Les joueurs ayant précommandé les éditions Deluxe ou Ultra bénéficieront d’un accès anticipé dès le 28 août 2026. L’édition Deluxe, proposée à 99,99 $, inclura des bonus de VC, des contenus exclusifs pour MyCAREER et MyTEAM, ainsi que des maillots des deux cover athletes. L’édition Ultra, au tarif de 149,99 $, ajoutera des passes de saison, des cartes premium garanties à 98 OVR et Invincible, ainsi qu’un skin d’habillement exclusif. Les détenteurs de NBA 2K26 ayant précommandé l’édition Ultra sur la même plateforme bénéficieront d’une réduction de 10 %.

Caitlin Clark, joueuse des Indiana Fever et rookie de l’année WNBA 2024, sera la cover athlete de l’édition Deluxe, tandis que Derrick Rose, légende des Chicago Bulls et plus jeune MVP de l’histoire de la NBA, apparaîtra sur la jaquette de l’édition Ultra. Les trois éditions mettront en avant des améliorations techniques et des contenus supplémentaires pour enrichir l’expérience de jeu, avec une attention particulière portée à la fluidité des animations et à la profondeur des modes solo et multijoueur.