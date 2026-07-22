La mise à jour Astral Flux de STARSEEKER est désormais déployée, introduisant un nouveau State of Flux Community Challenge ainsi qu’un événement limité dans le temps nommé Field Ops: Drilling. Cette version apporte également le correctif 1.0.9, qui inclut environ 300 corrections de bugs et améliorations techniques.

Le State of Flux Community Challenge mobilise l’ensemble des joueurs pour collecter de l’Astral Flux sur la planète Tephra, une ressource essentielle au fonctionnement du Flux Drive de l’ESS Starseeker. Bien que l’Astral Flux puisse ressembler à des bonbons, il s’agit d’une substance puissante dont le rôle principal est de servir de carburant à l’engin central de la station. Les joueurs sont invités à contribuer dès aujourd’hui, le 22 juillet 2026, jusqu’au 2 août 2026 à minuit PST. Les progrès peuvent être suivis via le menu DAD, sous l’onglet Objectives puis Event. Plus la communauté progresse, plus les récompenses cosmétiques sont débloquées : un masque Space Bandit pour la participation, un chapeau Star Wrangler à 20 % de l’objectif, une visière Skybreaker à 50 %, et une palette Aurora à 100 %. Des objectifs intermédiaires offrent également des récompenses répétables, comme le pack Overachiever’s Pack contenant un canon à air jetable, cinq bidons d’excavation et 25 crédits.

En parallèle, l’événement Field Ops: Drilling permet aux joueurs de collaborer pour exploiter une foreuse géante, surnommée Drilliam par Muriel, afin d’extraire de grandes quantités d’Astral Flux ainsi que d’autres ressources. Pour y participer, les joueurs peuvent suivre les missions attribuées par l’enseigne Blandrew, qui les guidera vers le site de forage situé dans une grande île au nord-est des Wetlands ou au nord-ouest du Tangle. Bien que la mission de Blandrew facilite la navigation, elle n’est pas obligatoire pour accéder à l’événement. La foreuse surchauffe progressivement, nécessitant l’utilisation d’un tuyau d’eau ou de bidons d’eau pour maintenir son refroidissement. Les joueurs doivent également protéger l’engin contre divers dangers : champs nuls à extraire, Kablooms explosifs à désamorcer, dispositifs de démolition défectueux à neutraliser, ainsi que des créatures hostiles comme les Boghounds, les Brutoliths ou les Carrotlings. Plus la foreuse progresse et plus elle est protégée, plus les récompenses sont importantes. Les ressources extraites sont partagées entre tous les participants présents, et chaque survie de la foreuse déclenche une pluie de récompenses accessibles à ceux qui les récupèrent en premier.

Le correctif 1.0.9 apporte des améliorations significatives, notamment près de 300 corrections de bugs réparties dans tous les aspects du jeu. Les créatures bénéficient de mises à jour majeures, avec des corrections concernant leur apparition, leur comportement en combat, et leurs interactions avec les joueurs. Les Carrotlings sont désormais moins enclins à s’énerver sans avertissement, tandis que les Bog Hounds retrouvent leur appétence pour les fruits de vie. Les problèmes de performance liés à l’abandon d’objets en vrac dans la station ont été atténués par l’ajout d’un minuteur de suppression automatique, bien que le commerce entre joueurs reste unaffected. Les joueurs piégés hors des limites de la station sont désormais automatiquement ramenés à l’intérieur. Les noms des Ooze Balls et Ooze Bushes ont été modifiés en Boingle Balls et Boingle Bushes pour éviter toute confusion quant à leur fonction.

Côté personnalisation, toutes les palettes possédées peuvent désormais être appliquées aux Dropships. Les améliorations visuelles incluent une meilleure prévisualisation des cosmétiques dans le Customization Closet et l’EXO Outlet, ainsi qu’une clarification des messages d’achat et de réduction. Plusieurs bugs critiques ont été résolus, comme les plantages fréquents, les problèmes de collision, les erreurs de localisation, ou encore les dysfonctionnements liés aux expéditions et à la progression. Les joueurs sur Steam ne subiront plus d’interruptions de service pendant les maintenances hebdomadaires de la plateforme. Les EXO Caches coincés dans le sol du Science Lab ou du Elysium Bridge sont désormais accessibles, tout comme les dispositifs de démolition défectueux qui ne s’autodétruisent plus accidentellement. Les problèmes liés aux Spa Water, aux Multi-Liquid Hose, aux stickers et aux trophées PS5 ont également été corrigés.

Les améliorations s’étendent aux interactions avec les créatures, aux animations, aux effets visuels et aux problèmes de progression. Les joueurs ne devraient plus rencontrer de difficultés pour lancer une expédition en solo ou pour récupérer leurs objets après un retour réussi sur la station. Les correctifs concernent également les problèmes de stockage dans le sac à dos, les compteurs de ressources affichés incorrectement, et les bugs liés aux mods. Les joueurs sur Steam Deck ne subiront plus de black screen après le visionnage de la cinématique d’introduction. Les trophées et réalisations manquants seront désormais attribués lors de la prochaine connexion. Les problèmes d’affichage des cosmétiques, de synchronisation des emotes à deux joueurs et de flottement des masques ont également été résolus.