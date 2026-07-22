Sur la Piste Premium**:

La Saison 4 du Pass Ringside présente les légendes des combats en duo, The Hardy Boyz , l’artiste au top des charts et fan de la WWE depuis toujours, Jelly Roll , et la star de la AAA Lady Shani . Ils sont déverrouillés et disponibles dès le niveau 1, apportant 47 nouvelles prises et provocations avec eux.

, l’artiste au top des charts et fan de la WWE depuis toujours, , et la star de la AAA . Ils sont déverrouillés et disponibles dès le niveau 1, apportant 47 nouvelles prises et provocations avec eux. Des nouveaux Personas, dont les versions Team Xtreme de Lita ‘00 et Jeff Hardy ‘00, ainsi que des nouvelles créations et sets de mouvements pour personnaliser les personnages, des bonus RXP, des VC pour The Island, des jetons Ma FACTION et plus encore.

Largement considéré comme l’un des meilleurs duos à avoir foulé le ring, The Hardy Boyz a participé à la création du style des actions à haut risque et imprévisibles qui ont rendu l’Attitude Era si célèbre et réussie. Connus pour leur catch aérien, leur rythme effréné et leur utilisation créative des échelles, ils ont joué un rôle majeur dans la création du type de match Tables, Ladders & Chairs. Leur alliance au sein de la Team Xtreme avec Lita l’a aidée à se propulser en membre du Hall of Fame. En tant qu’équipe, the Hardys ont remporté six fois le Championnat du monde par équipe de la WWE, ont également été champions par équipe Raw, SmackDown, de la NXT, et de la WCW et sont le quatrième duo de l’histoire à avoir remporté la Triple Couronne par équipe de la WWE. Individuellement, Matt Hardy a également détenu les Championnats ECW des États-Unis, d’Europe, Hardcore et Cruiserweight. Jeff Hardy est un ancien Champion de la WWE, double champion du monde poids lourds, quintuple champion Intercontinental, triple champion Hardcore, et a également détenu les championnats d’Europe, des poids mi-lourds et des États-Unis. Il est le 18ème Triple Crown Champion et le 9ème Grand Slam Champion de l’histoire de la WWE, ce qui fait de lui l’une des Superstars les plus titrées de l’histoire de la WWE.

Fan inconditionnel de la WWE depuis toujours, Jelly Roll fait partie des musiciens les plus populaires du monde à ce jour. Lauréat d’un Grammy Awards et auteur de plusieurs albums certifiés disques de platine, ce chanteur, rappeur et auteur-compositeur a apporté sa passion et son éthique de travail au service du catch en s’entraînant pour monter sur le ring et en multipliant les apparitions à la WWE, dont un match par équipe avec Randy Orton contre Drew McIntyre et Logan Paul au SummerSlam 2025, ainsi qu’une victoire sur Kit Wilson dans un épisode de SmackDown en mars 2026. Jelly Roll a aussi joué un rôle déterminant à WrestleMania 42, en empêchant Pat McAfee d’intervenir dans le match pour le titre opposant Cody Rhodes à Randy Orton.

La « Tibetan Princess » Lady Shani est une ancienne double championne Reina de Reinas de la AAA. La véritable identité de cette luchadora masquée demeure un mystère, mais son talent sur le ring est indéniable. Alliant prises aériennes, manœuvres de lucha libre, techniques de soumission et combat au corps à corps, elle possède un style complet qui en fait une adversaire redoutable pour n’importe qui.

Tout au long de la Piste Premium du pass Ringside, les joueurs pourront également débloquer de nouveaux éléments de création et de nouveaux mouvements, dont le Dokugumo Death Drop, le Springboard 450 et le Black Tiger Submission. Ils trouveront aussi de la monnaie et du contenu Ma FACTION, des nouvelles tactiques et provocations ainsi que de la monnaie pour le mode The Island, et plus encore.

Sur la Piste Gratuite:

Des Personas proposant des apparences alternatives et historiques des Superstars, notamment Chad Gable ‘16, John Cena ‘25, and Shinsuke Nakamura ‘23, seront disponibles et pourront être déverrouillés par tous les joueurs.

En supplément du nouveau contenu du pass Ringside, le pack WrestleMania 42 arrive prochainement, étant prévu pour le 19 août 2026. Le pack WrestleMania 42 sera disponible pour tous les joueurs ayant acheté WWE 2K26 Édition Monday Night War, et sera également disponible en achat individuel pour les joueurs détenteurs des autres éditions du jeu.

Le pack WrestleMania 42 Pack comprend :

L’arène de WrestleMania 42 Nuit 1

L’arène de WrestleMania 42 Nuit 2

Des cartes Persona Ma FACTION, qui débloquent la Persona associée dans tous les modes de jeu ; La Persona WrestleMania 42 de Cody Rhodes La Persona WrestleMania 42 de Liv Morgan Avec son nouveau thème d’entrée « Trouble » La Persona WrestleMania 42 d’ Alexa Bliss



Quatre éditions de WWE 2K26 sont disponibles dès maintenant, dont l’Édition Standard, l’Édition King of Kings, l’Édition Attitude Era et l’Édition Monday Night War. La Saison 4 Premium du Pass Ringside est incluse dans les Éditions Attitude Era et Monday Night War de WWE 2K26, dans le cadre du Season Pass, et est également disponible à l’achat individuel.

Visual Concepts est un studio 2K. 2K est un label d’édition appartenant entièrement à Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO).

L’accès aux fonctionnalités, contenus ou services en ligne ou bonus, y compris Ma FACTION, The Island et le mode Multijoueur en ligne, peut nécessiter une connexion Internet, la création d’un compte en ligne et/ou peut ne pas être accessible aux comptes enregistrés pour des utilisateurs de moins de 13 ans (l’âge minimum peut varier selon les pays). Consultez https://www.take2games.com/legal/fr/ et https://www.take2games.com/privacy/fr/ pour plus d’informations. Le jeu comprend des achats intégrés facultatifs ainsi que des objets aléatoires payants. Certains contenus du jeu peuvent nécessiter un téléchargement et/ou une connexion en ligne pour être débloqués. Le jeu en ligne sur console peut nécessiter un abonnement payant distinct à la plateforme ainsi que la création d’un compte. Des conditions s’appliquent.

*Le Pass Ringside nécessite le jeu WWE 2K26, une connexion Internet et un compte 2K. Les récompenses du Pass Ringside doivent être débloquées via le gameplay. Pour plus d’informations sur le Pass Ringside, rendez-vous sur wwe.2k.com/2k26/ringside-pass/

**Le Pass Ringside Premium est disponible à l’achat séparément. Les Pass Premium payants permettent de débloquer des récompenses supplémentaires pour la Saison via le gameplay. Pour plus d’informations sur les offres du Pass Premium, rendez-vous sur wwe.2k.com/2k26/ringside-pass/