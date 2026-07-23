Né en 2021 sous l’impulsion de Jayson Houdet, le studio indépendant parisien LifeLine Games s’est lancé un pari audacieux pour son tout premier projet : concevoir un jeu vidéo à la manière d’un véritable film d’animation interactif. Édité par Dear Villagers ( Fabledom , Star Overdrive ), Deer & Boy s’inscrit dans la lignée directe des grands platformers cinématographiques en vue latérale, un genre popularisé par des œuvres majeures telles que Limbo , Little Nightmares ou plus récemment Planet of Lana . Après plus de six années d’un développement méticuleux, le titre débarque sur Nintendo Switch. En faisant le choix d’une narration entièrement muette et axée sur l’amitié entre un jeune fugitif et un faon orphelin, LifeLine Games cherche à toucher le cœur des joueurs. Mais cette formule poétique et intimiste parvient-elle à renouveler le genre et à s’imposer sur la console hybride de Nintendo ?

L’aventure s’ouvre de nuit, dans une atmosphère empreinte d’un mystère immédiat. Un jeune garçon s’échappe par la fenêtre de sa chambre pour s’enfuir de chez lui. Évitant la circulation et la vigilance des adultes, son périple le mène d’abord vers un monument érigé représentant un homme et un majestueux cerf.

Des bougies sont installées un peu partout, il s’agit donc d’une veillée organisée pour un héros disparu. Puis, une pluie battante pousse le personnage à traverser un immeuble en travaux, puis la route et enfin à se réfugier sous un abri de bus. C’est sous ce fragile abri qu’il fait la rencontre d’un tout petit faon, lui aussi venu chercher refuge.

Au petit matin, alors que le garçon se réveille, l’animal semble s’être éclipsé. Il monte dans un bus et fait un arrêt dans une station-service près d’un petit restaurant type diner américain. Non loin de là, des policiers repèrent l’enfant, engendrant une course pour fuir les forces de l’ordre, jusque dans un entrepôt, puis les bois.

Il ne faudra pas longtemps avant que le destin réunisse rapidement le faon et le garçon, puisqu’un coup de feu résonne au loin, rendant le jeune cervidé orphelin de manière brutale ; cela ne sera pas sans rappeler le célèbre drame de Bambi. Unis par la solitude et la détresse, l’enfant et l’animal s’associent pour traverser un monde vaste et de plus en plus hostile…

Nous arrêtons volontairement le pitch à ce point clé, qui représente les 20 premières minutes de cette aventure, car Deer & Boy n’est pas un jeu très long, et cette brève introduction représente déjà un dixième de la durée totale du jeu.

Oui, Deer & Boy est une aventure narrative condensée qui se boucle en 3 heures de jeu, peut-être un peu plus selon un rythme plus contemplatif ou une sensibilité face aux énigmes. Mais les meilleures expériences ne sont pas obligatoirement celles qui se prolongent sur des centaines d’heures.

Il est tout à fait normal de trouver la durée de vie un peu courte pour un tarif d’environ 20 €, mais le jeu a le mérite d’éviter le remplissage inutile et artificiel tout en proposant un renouvellement constant des situations de gameplay. Il faut le voir comme une œuvre cinématographique immersive et interactive.

La grande force narrative de Deer & Boy réside dans son choix d’exclure tout dialogue, doublage ou texte explicatif. La communication passe exclusivement par la narration environnementale, le langage corporel, les hésitations et les bruitages expressifs des deux protagonistes. Ce parti pris offre une dimension universelle au récit, accessible quel que soit l’âge ou la langue du joueur ; cela fait appel à la sensibilité et à la cinématographie.

Cependant, cette narration très métaphorique s’avère parfois à double tranchant. Si la complicité grandissante du duo émeut d’emblée, le véritable contexte de cette fuite et la nature de la menace fantastique qui plane sur le monde — une substance noire et gluante qui corrompt la faune et la flore — ne trouvent leur explication que dans la toute dernière ligne droite du jeu.

Ce choix de rétention d’information peut laisser une impression de flottement durant le deuxième tiers de l’aventure, même si la conclusion, particulièrement poignante, est axée sur des thématiques évidentes, comme l’acceptation du deuil et la reconstruction personnelle. Joueurs les plus sensibles : armez-vous de vos mouchoirs les plus épais !