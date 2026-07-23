Né en 2021 sous l’impulsion de Jayson Houdet, le studio indépendant parisien LifeLine Games s’est lancé un pari audacieux pour son tout premier projet : concevoir un jeu vidéo à la manière d’un véritable film d’animation interactif. Édité par Dear Villagers (Fabledom, Star Overdrive), Deer & Boy s’inscrit dans la lignée directe des grands platformers cinématographiques en vue latérale, un genre popularisé par des œuvres majeures telles que Limbo, Little Nightmares ou plus récemment Planet of Lana. Après plus de six années d’un développement méticuleux, le titre débarque sur Nintendo Switch. En faisant le choix d’une narration entièrement muette et axée sur l’amitié entre un jeune fugitif et un faon orphelin, LifeLine Games cherche à toucher le cœur des joueurs. Mais cette formule poétique et intimiste parvient-elle à renouveler le genre et à s’imposer sur la console hybride de Nintendo ?
Un en-faon face au deuil
L’aventure s’ouvre de nuit, dans une atmosphère empreinte d’un mystère immédiat. Un jeune garçon s’échappe par la fenêtre de sa chambre pour s’enfuir de chez lui. Évitant la circulation et la vigilance des adultes, son périple le mène d’abord vers un monument érigé représentant un homme et un majestueux cerf.
Des bougies sont installées un peu partout, il s’agit donc d’une veillée organisée pour un héros disparu. Puis, une pluie battante pousse le personnage à traverser un immeuble en travaux, puis la route et enfin à se réfugier sous un abri de bus. C’est sous ce fragile abri qu’il fait la rencontre d’un tout petit faon, lui aussi venu chercher refuge.
Au petit matin, alors que le garçon se réveille, l’animal semble s’être éclipsé. Il monte dans un bus et fait un arrêt dans une station-service près d’un petit restaurant type diner américain. Non loin de là, des policiers repèrent l’enfant, engendrant une course pour fuir les forces de l’ordre, jusque dans un entrepôt, puis les bois.
Il ne faudra pas longtemps avant que le destin réunisse rapidement le faon et le garçon, puisqu’un coup de feu résonne au loin, rendant le jeune cervidé orphelin de manière brutale ; cela ne sera pas sans rappeler le célèbre drame de Bambi. Unis par la solitude et la détresse, l’enfant et l’animal s’associent pour traverser un monde vaste et de plus en plus hostile…
Nous arrêtons volontairement le pitch à ce point clé, qui représente les 20 premières minutes de cette aventure, car Deer & Boy n’est pas un jeu très long, et cette brève introduction représente déjà un dixième de la durée totale du jeu.
Oui, Deer & Boy est une aventure narrative condensée qui se boucle en 3 heures de jeu, peut-être un peu plus selon un rythme plus contemplatif ou une sensibilité face aux énigmes. Mais les meilleures expériences ne sont pas obligatoirement celles qui se prolongent sur des centaines d’heures.
Il est tout à fait normal de trouver la durée de vie un peu courte pour un tarif d’environ 20 €, mais le jeu a le mérite d’éviter le remplissage inutile et artificiel tout en proposant un renouvellement constant des situations de gameplay. Il faut le voir comme une œuvre cinématographique immersive et interactive.
La grande force narrative de Deer & Boy réside dans son choix d’exclure tout dialogue, doublage ou texte explicatif. La communication passe exclusivement par la narration environnementale, le langage corporel, les hésitations et les bruitages expressifs des deux protagonistes. Ce parti pris offre une dimension universelle au récit, accessible quel que soit l’âge ou la langue du joueur ; cela fait appel à la sensibilité et à la cinématographie.
Cependant, cette narration très métaphorique s’avère parfois à double tranchant. Si la complicité grandissante du duo émeut d’emblée, le véritable contexte de cette fuite et la nature de la menace fantastique qui plane sur le monde — une substance noire et gluante qui corrompt la faune et la flore — ne trouvent leur explication que dans la toute dernière ligne droite du jeu.
Ce choix de rétention d’information peut laisser une impression de flottement durant le deuxième tiers de l’aventure, même si la conclusion, particulièrement poignante, est axée sur des thématiques évidentes, comme l’acceptation du deuil et la reconstruction personnelle. Joueurs les plus sensibles : armez-vous de vos mouchoirs les plus épais !
Quelques imprécisions ?
Deer & Boy repose sur une structure d’aventure et de réflexion en 2.5D sur un axe principalement linéaire. Que ce soit de côté ou en vue de derrière, l’action se déroule toujours selon un seul axe.
Nous contrôlons directement le petit garçon, qui peut courir, sauter, escalader des corniches ou interagir avec des objets du décor (pousser des caisses, abaisser des leviers). Les premières séquences font la part belle à l’infiltration, obligeant l’enfant à rester caché dans l’ombre pour échapper aux regards des adultes et des policiers.
La véritable originalité du gameplay réside dans l’évolution physiologique et magique de votre compagnon cervidé, qui modifie régulièrement la dynamique de jeu. Au tout début, le faon semble minuscule et affaibli. Le garçon doit le porter dans son sac à dos, ce qui alourdit ses déplacements et l’empêche de sauter loin. Il faut régulièrement poser l’animal dans un endroit sûr pour débloquer le passage en solo.
Puis, le jeune cerf grandit, l’animal gagne en indépendance. Vous pouvez l’inviter à se faufiler dans des conduits étroits, à actionner des boutons hors de portée ou à faire tomber des troncs d’arbres pour former des ponts.
Et enfin, le cervidé devient majestueux et aussi plus mystique, puisque les bois du cerf s’illuminent d’une aura bleue magique, lui permettant de repousser la matière noire gluante et les créatures mutantes qui en émergent.
L’équilibre entre phases de marche contemplatives, résolutions d’énigmes et courses-poursuites (notamment contre des meutes de loups ou des monstres) maintient un rythme dynamique ; néanmoins, le titre souffre de quelques soucis ergonomiques.
La lisibilité des éléments interactifs n’est pas toujours très claire dans les décors. L’utilisation de la profondeur de champ (les déplacements entre le premier et le second plan) manque de repères visuels nets, ce qui pousse parfois à tourner en rond sans comprendre où sauter. De plus, l’I.A. du cerf n’est pas toujours aussi réactive que ce que nous souhaiterions, et les sauts du garçon au-dessus des ravins laissent parfois à désirer dans leur précision.
Une œuvre cinématographique
La direction artistique de Deer & Boy fait des merveilles et parvient à masquer les contraintes techniques de la Nintendo Switch et de certains éléments du décor. Adoptant un style visuel feutré en cel-shading qui évoque un dessin animé peint à la main, le jeu enchaîne les tableaux somptueux : forêts touffues baignées par les rayons du soleil, usines sombres, cavernes claustrophobiques et sommets enneigés balayés par le vent.
Le travail sur le moteur d’éclairage est tout simplement remarquable. Les effets de lumière, qu’il s’agisse des lueurs magiques bleues émanant des bois du cerf ou des contrastes de la pluie battante, apportent une profondeur saisissante. Le cadrage de la caméra est impeccable et renforce une mise en scène cinématographique très appuyée, utilisant un format 16:9 encadré par des bandes noires qui accentuent l’impression de visionner un film d’animation.
On notera toutefois quelques légers bémols techniques avec quelques ralentissements ponctuels lors des scènes les plus chargées en effets visuels ou décors et de petits bugs de collision (la tête de l’animal traversant parfois un mur).
Côté bande-son, le travail réalisé par LifeLine Games touche au sans-faute. En l’absence de paroles, la musique et le sound design portent la totalité de la charge émotionnelle et immersive.
Les compositions au piano accompagnent délicatement les moments de complicité, tandis que des orchestrations plus amples et des basses vrombissantes accentuent la tension lors des dangers. Les bruitages environnementaux (le souffle du vent, l’écho des grottes, le craquement de la neige) ainsi que les gémissements expressifs du faon renforcent considérablement l’immersion et le réalisme.
Deer & Boy est disponible depuis le 23 juin 2026 sur l’eShop au prix de 19,99 euros, en français.
Conclusion
Pour un premier projet, Jayson Houdet et le studio parisien LifeLine Games signent une œuvre d'une grande sincérité. Deer & Boy réussit le pari de proposer un véritable film d'animation jouable, vibrant d'émotion et porté par un duo touchant. L'absence de mots s'avère être sa plus grande force, laissant la musique, la lumière et l'animation transmettre la gravité de ses thèmes, notamment le deuil et l'acceptation. Si le jeu n'échappe pas à quelques imperfections de jeunesse — notamment des énigmes parfois confuses, une I.A. un peu capricieuse et quelques soucis de saccades et d'imprécisions —, l'ensemble demeure d'une grande générosité artistique. Les amateurs de contes poétiques y trouveront une aventure mémorable qui sait toucher en plein cœur.
LES PLUS
- Un jeu incroyablement touchant
- La relation d'amitié entre le garçon et le faon
- L'absence totale de dialogues rend l'aventure accessible à tous les publics...
- Une direction artistique somptueuse
- Un travail sur la lumière saisissant
- Les mécaniques de jeu évoluent au rythme de la croissance du cerf
- Une bande-son remarquable qui porte le jeu
- Un film d'animation interactif
LES MOINS
- Une lisibilité du décor parfois imparfaite
- ... Mais une narration métaphorique qui pourra manquer de clarté pour certains
- Un peu court par rapport au prix
- Quelques soucis techniques mineurs (collisions de l'I.A., rares ralentissements)
- Des sauts parfois imprécis
Détail de la note
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Histoire
0
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Gameplay
0
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Direction Artistique
0
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Graphismes
0
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Bande-son
0
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Contenu / Prix
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