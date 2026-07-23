Le groupe Pokémon Company a annoncé aujourd’hui que la nouvelle série Domination Céleste du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket sera disponible à compter du 30 juillet. En outre, de nouvelles mises à jour dans l’application et de nouveaux événements seront bientôt disponibles.

Nouvelle série de cartes Domination Céleste

Les illustrations de Domination Céleste évoquent un orage qui approche avec l’introduction du personnage de Méga Rayquaza dans la collection Pokémon. Outre Méga Rayquaza ex, les dresseurs pourront découvrir quantité de créatures telles que Méga Métalosse ex ou Méga Gallame ex. Domination Céleste promet aussi des cartes Dresseurs avavec des effets liés aux Pokémon Évolution et à l’Énergie.

Pour avoir un aperçu de cette nouvelle série, les fans pourront visionner la bande-annonce publiée sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon.

Nouveautés de l’application en parallèle à la série Domination Céleste

Vous en saurez plus en regardant les annonces dans les jeux.

Nouveauté : les joueurs pourront partager leur pile de cartes à partir d’un motif 2D ou d’un code QR

Les cartes incluses dans les boosters seront prises en compte dans les piles de cartes pour chaque paquet scellé et le seront de manière rétroactive pour les cartes déjà acquises.

Une nouvelle catégorie de boosters « ◆◆◆◆ ou supérieur garanti » sera mise en place. Les joueurs auront la garantie d’obtenir dans leur booster une carte de niveau ◆◆◆◆ voire de niveau supérieur la prochaine fois qu’ils ouvriront un paquet scellé de la même extension, sous réserve de remplir certaines conditions.

Les joueurs n’ayant pas ouvert de session pendant une durée prolongée pourront obtenir 120 sabliers avec de nouvelles missions pour fêter votre retour dans le jeu.

Événements à venir

​Vous saurez tout en consultant le site Pokemon.com.