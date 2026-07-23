SQUARE ENIX a lancé aujourd’hui FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster, la version remastérisée en HD de FINAL FANTASY X et FINAL FANTASY X-2, dans un pack exclusif en version numérique pour Nintendo Switch™ 2. C’est la première fois que ces versions des RPG classiques sont disponibles en natif sur Nintendo Switch 2, avec des améliorations graphiques.

FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster contient FINAL FANTASY X et sa suite FINAL FANTASY X-2, reconnus comme faisant partie des titres les plus populaires de toute la série FINAL FANTASY grâce à leurs histoires émouvantes et à leur qualité graphique époustouflante. FINAL FANTASY X suit l’histoire de Tidus, athlète superstar, dont le destin s’entremêle à celui de l’invoqueuse Yuna alors qu’ils se lancent dans un pèlerinage pour sauver le monde de Spira. FINAL FANTASY X-2 se déroule deux ans plus tard et suit les aventures palpitantes de Yuna, Rikku et Paine, qui partent à la découverte de secrets anciens et doivent vaincre de puissants ennemis.

Cette année marque le 25e anniversaire de la sortie initiale de FINAL FANTASY X au Japon. C’est donc l’occasion idéale pour les fans de longue date comme pour les nouveaux venus de découvrir deux opus légendaires de la série FINAL FANTASY, chez eux ou en déplacement.

Pour célébrer cet anniversaire, un nouveau logo « FINAL FANTASY X 25th Anniversary » a été dessiné par Tetsuya Nomura.

FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster est classé T (Adolescents) et est désormais disponible sur Nintendo Switch 2 au prix de 49,99 $, aux côtés des versions déjà sorties sur Xbox Series X|S, PlayStation® 4, Xbox One, Nintendo Switch™, PC, PlayStation® 3 et PlayStation®Vita.