Faites un tour à Clumsy County, résolvez des problèmes et faites le bonheur de tous ce mois de septembre sur PC et consoles !

PQube et le développeur Denki ont annoncé aujourd’hui que leur adorable jeu d’objets cachés en 3D, Sniper Dan, sortira en version numérique le 17 septembre 2026 sur PC (via Steam®), PlayStation® 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch™, accompagné d’une version physique pour PlayStation® 5. Pour célébrer cette annonce, une charmante nouvelle bande-annonce de date de sortie offre un nouvel aperçu des quelques missions loufoques que les joueurs pourront accomplir à Clumsy County.

Dans Sniper Dan, les joueurs se glissent dans la peau de Dan l’homme à tout faire, armé d’un fidèle fusil de précision et d’un sens aigu de la précision. Dan ne cherche à blesser personne ; il utilise son incroyable adresse au tir pour faire le bien, tirant les habitants de Clumsy County de toutes sortes de situations délicates !

En explorant des lieux hauts en couleur, les joueurs doivent observer attentivement la scène, repérer le problème et tirer sur la solution. Qu’il s’agisse de réparer des robinets rouillés, des machines capricieuses ou même d’arrêter un pélican voleur, les joueurs auront à relever une multitude de situations cocasses et de missions farfelues. Entre deux missions, ils pourront améliorer leur fusil et décorer leur bureau, avant de s’essayer à des modes de jeu supplémentaires, comme le Contre-la-montre, la Chasse aux munitions et le Mode Capture !

PQube a également révélé que Sniper Dan sera présent à la gamescom 2026, sélectionné par Nintendo comme l’un des huit titres à figurer dans leur espace sur le stand Indie Arena. Les visiteurs du salon pourront essayer une démo Nintendo Switch, leur permettant de découvrir ce joyeux chaos sur console pour la première fois.

À propos de Sniper Dan

Sniper Dan est un jeu d’objets cachés pas comme les autres. Les objets ne sont pas toujours bien cachés et la solution consiste à leur tirer dessus. Vous ne traquez pas des ennemis. Vous traquez des problèmes. Réparez des robinets rouillés, des machines capricieuses et arrêtez même un pélican voleur. Parcourez de fond en comble des lieux en 3D animés, truffés de blagues visuelles et de situations cocasses, tout en venant en aide à ceux qui en ont besoin. Dan et son fidèle outil réussiront-ils à accomplir leur mission ?

Caractéristiques principales