Maboroshi Artworks, studio indépendant de développement, et Entalto Publishing ont révélé SOMBRAS: negative frame, un jeu narratif d’horreur légère en première personne centré sur la photographie. La sortie du titre est prévue pour le 3 décembre 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam.

Le jeu suit l’histoire de Shiomi Alterio, une étudiante en photographie hispano-japonaise vivant avec son père dans une petite ville japonaise après le divorce récent de ses parents, loin de la vie européenne qu’elle a dû quitter. Une nuit, Shiomi se retrouve piégée dans un monde parallèle sombre, inspiré de sa ville natale des années 2000, peuplé de rues familières, d’ombres menaçantes et de jeunes filles lui ressemblant étrangement. Pour tenter de rentrer chez elle, elle devra prendre des photos de scènes inhabituelles, survivre à des rencontres troublantes et rassembler les fragments dispersés de son identité brisée.

SOMBRAS: negative frame est présenté comme un jeu narratif nostalgique mêlant des éléments d’horreur légère à un système de photographie immersif. Le titre explore des thèmes profonds tels que la jeunesse, l’art, l’identité mixte et les dynamiques familiales dysfonctionnelles. Le studio Maboroshi Artworks, connu pour son précédent jeu primé Last Time I Saw You, revient avec une proposition axée sur la découverte de soi à travers un prisme visuel et psychologique.

Le gameplay repose sur une mécanique centrale de photographie où le joueur doit capturer des images saisissantes pour gagner de l’inspiration, développer ses pellicules et améliorer son appareil photo. Ce système permet de débloquer de nouvelles capacités et de révéler les nombreux secrets d’un monde liminal aux allures de miroir déformé. Shiomi devra naviguer dans des rues atmosphériques et déformées, affronter des versions alternatives d’elle-même, fuir des terreurs refoulées et collectionner des objets occultes pour progresser. Les portes étranges bloquant son chemin devront être déverrouillées afin de poursuivre son voyage vers la rédemption.

Le jeu s’inscrit comme une expérience narrative où la photographie devient un outil de confrontation avec les fragments d’une psyché brisée. Les joueurs seront amenés à interagir avec des éléments à la fois familiers et profondément étranges, dans un univers où chaque cliché peut révéler une partie cachée de la vérité. SOMBRAS: negative frame promet ainsi une exploration visuelle et émotionnelle, mêlant nostalgie, horreur subtile et réflexion sur l’identité.