Supermarket Simulator est LE jeu de simulation qui a déclenché un véritable phénomène mondial dans le monde du jeu vidéo et lancé la grande vague des simulateurs. Souvent imité mais jamais égalé, c’est le jeu de simulation de boutique par excellence où chaque détail de la gestion de votre propre entreprise prend vie.

Les joueurs conçoivent leur disposition personnalisée, remplissent les rayons grâce à un catalogue de produits en constante expansion, scannent les articles à la caisse et gèrent les transactions quotidiennes en espèces et par carte bancaire. À mesure que votre entreprise se développe, vous négocierez les prix, passerez des commandes, gérerez les prêts bancaires et transformerez votre magasin, qui n’était au départ qu’une petite épicerie de quartier, en un immense hypermarché.

Le jeu de gestion de supermarché original

Supermarket Simulator est LE jeu de simulation qui a déclenché un véritable phénomène mondial dans le monde du jeu vidéo et lancé la grande vague des simulateurs. Souvent imité mais jamais égalé, c’est le jeu de simulation de boutique par excellence où chaque détail de la gestion de votre propre entreprise prend vie.

Les joueurs conçoivent leur disposition personnalisée, remplissent les rayons grâce à un catalogue de produits en constante expansion, scannent les articles à la caisse et gèrent les transactions quotidiennes en espèces et par carte bancaire. À mesure que votre entreprise se développe, vous négocierez les prix, passerez des commandes, gérerez les prêts bancaires et transformerez votre magasin, qui n’était au départ qu’une petite épicerie de quartier, en un immense hypermarché.

Caractéristiques principales de Supermarket Simulator