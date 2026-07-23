Pour la période allant du 13 juillet 2026 au 19 juillet 2026, Famitsu a publié ses estimations concernant les ventes de jeux physiques de jeux vidéo au Japon. Rhythm Heaven Groove sur Nintendo Switch s’est maintenu en tête des ventes hebdomadaires avec un total de 76 786 unités écoulées, portant son cumul à 596 237 copies depuis sa sortie le 2 juillet 2026.

Parmi les nouveautés, eBaseball: PRO SPIRIT 2026 sur PlayStation 5 a réalisé la meilleure performance pour un titre unique, avec 20 661 unités vendues dès sa sortie le 16 juillet 2026. Kyoto Xanadu a également marqué cette semaine avec deux versions : 15 431 unités sur Nintendo Switch et 13 206 sur PlayStation 5, soit un total combiné de 28 637 copies. Culdcept BEGINS – Nintendo Switch 2 Edition a enregistré 12 734 ventes à sa sortie le 16 juillet, tandis que 70s-style Robot Anime Geppy-X sur Nintendo Switch a écoulé 8 674 unités. Powerful Pro Baseball 2026-2027 sur Nintendo Switch a quant à lui totalisé 7 496 ventes, portant son cumul à 176 009 unités depuis son lancement le 11 juin 2026. La version Nintendo Switch 2 de Pokémon Pokopia, sortie le 5 mars 2026, a enregistré 4 503 ventes supplémentaires, portant son total à 1 086 699 unités.

Rang Sem. préc. Jeu Plateforme Ventes semaine Total 01 01 Rhythm Heaven Groove NSW 76.786 596.237 02 NEW eBaseball: Pro Spirit 2026 PS5 20.661 NEW 03 03 Tomodachi Life: Living the Dream NSW 18.608 1.476.557 04 NEW Kyoto Xanadu NSW 15.431 NEW 05 NEW Kyoto Xanadu PS5 13.206 NEW 06 NEW Culdcept Begins: Nintendo Switch 2 Edition NS2 12.734 NEW 07 NEW 70s-style Robot Anime Geppy-X NSW 8.674 NEW 08 10 Power Pros 2026-2027 NSW 7.496 176.009 09 NEW Culdcept Begins NSW 6.940 NEW 10 13 Pokémon Pokopia NS2 4.503 1.086.699

Côté console, la Nintendo Switch 2 a vendu 24 928 unités au cours de cette semaine, portant son cumul à 6 051 859 consoles écoulées depuis son lancement. La famille PlayStation 5 a totalisé 9 574 unités vendues, tandis que la famille Nintendo Switch a enregistré 6 396 ventes. La Xbox Series a écoulé 93 unités sur la même période.