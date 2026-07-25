Square Enix a officiellement annoncé que Final Fantasy XIV sera disponible sur Nintendo Switch 2 à partir du 4 août. Les précommandes pour cette version sont déjà ouvertes aujourd’hui même, comme l’a révélé Naoki Hamaguchi lors de la présentation du Final Fantasy XIV Fanfest.

Lors de cet événement, Hamaguchi a également évoqué les efforts du studio pour garantir que Final Fantasy VII Revelation réponde aux attentes des joueurs et sorte dans les temps prévus. Par ailleurs, Square Enix a annoncé l’ajout d’un nouveau raid inspiré de Final Fantasy VII Remake dans Final Fantasy XIV. Intitulé Beyond the Lifestream, ce donjon permettra à huit joueurs de s’affronter dans une aventure conçue pour huit participants.

Le scénario de ce raid sera supervisé par Kazushige Nojima, le scénariste de la trilogie Final Fantasy VII Remake. Pour marquer l’occasion, Square Enix a dévoilé une nouvelle bande-annonce étendue pour Final Fantasy XIV: Evercold, dont la conclusion ajoute le logo de la Nintendo Switch 2.