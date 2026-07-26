Du nouveau contenu, une nouvelle série de raids collaboratifs avec la trilogie FINAL FANTASY VII Remake, une date de sortie pour la version Nintendo Switch™ 2 et encore plus de nouveautés annoncées lors du discours inaugural au FAN FESTIVAL 2026 de Berlin.

SQUARE ENIX® a révélé de nouvelles informations concernant la sixième extension du jeu FINAL FANTASY XIV Online intitulée Evercold prévue pour janvier 2027. Au programme, du nouveau contenu jouable, un raid collaboratif avec la trilogie FINAL FANTASY VII Remake, une date de sortie pour la version Nintendo Switch™ 2 et plus encore.

Présenté par le producteur et directeur de FINAL FANTASY XIV, Naoki Yoshida, la présentation inaugurale du Fan Festival 2026 de Berlin a aussi révélé un nouveau job qui arrivera sur la prochaine extension, le Bastion, un job de tank maniant deux boucliers appelés « magiboucliers ».

Découvrez quelques détails sur les fonctionnalités inédites qui arrivent sur Evercold avec notamment des modifications sur la structure narrative de l’épopée, sur les zones ouvertes et sur le système de jeu en général afin de permettre aux joueurs d’avoir plus de liberté et de choix dans leur manière de compléter le scénario principal. Grâce au nouveau système d’équilibrage, la difficulté et le niveau des ennemis seront ajustés au niveau des joueurs afin de laisser ces derniers explorer les donjons dans l’ordre qu’il leur plaira. De plus une nouvelle fonctionnalité présentée permettra de choisir l’apparence d’animations de certaines actions générales comme Rapatriement ou Téléportation. Cette fonctionnalité sera étendue pour inclure de nouvelles apparences pour les actions de job dans de prochaines mises à jour. De nouvelles options de personnalisation seront sélectionnables dans l’outil de création de personnage pour donner à chacun la possibilité de laisser son personnage se démarquer grâce à une nouvelle palette de couleurs, la capacité d’ajuster les yeux et lèvres et de nouveaux éléments comme de l’ombre à paupières et plus encore.

Après la première annonce de la collaboration avec EVANGELION – Ghosts of Desire en avril, Yoshida a dévoilé une nouvelle vidéo de bande-annonce et annoncé la participation au projet du directeur et animateur de renom Mahiro Maeda en tant qu’artiste et designer invité spécial. À travers sa carrière, Maeda a su participer à de nombreux célèbres projets tels que « Mad Max: Fury Road » (2015) en tant que concepteur artistique et designer ou encore « EVANGELION:3.0 +1.0 THRICE UPON A TIME » (2021) en tant que directeur, directeur artistique, artiste de storyboard, concepteur graphique et animateur clé.

Le directeur de la série FINAL FANTASY VII Remake, Naoki Hamaguchi, a aussi rejoint Naoki Yoshida sur scène pour annoncer la prochaine suite de raids à 8 joueurs, « Par-delà la rivière de la vie » en collaboration avec FINAL FANTASY VII. Les équipes de développement des deux jeux travaillent ensemble pour créer une nouvelle expérience de raid pour les joueurs.

De plus, la version Nintendo Switch 2 de FINAL FANTASY XIV sortira le mardi 4 août 2026 et les précommandes pour cette dernière démarrent aujourd’hui sur le Nintendo eShop. Afin de s’assurer de la stabilité des serveurs, une période d’abonnement gratuit d’environ un mois sera prévue sur la Nintendo Switch 2. Qu’ils choisissent de commencer avec l’essai gratuit, la Starter Edition ou de plonger directement dans l’aventure avec la Complete Edition, plus de joueurs que jamais auparavant seront capables de jouer et d’explorer ensemble le vaste monde de FINAL FANTASY XIV.

Suivez ce lien pour tous les détails : https://sqex.to/Q0D06

Un bref récapitulatif des annonces est disponible ci-dessous :

Nouveau job – le « Bastion » : ce tank manie deux impressionnants boucliers appelés « magiboucliers »

– : ce tank manie deux impressionnants boucliers appelés « magiboucliers » Nouvelles zones du quatrième reflet, ravagé par la glace : le Naglfar, l’arche de l’eau ; le Hringhorni, l’arche de feu et une nouvelle cité, Fargath

le Naglfar, l’arche de l’eau ; le Hringhorni, l’arche de feu et une nouvelle cité, Fargath Nouvelle série de raids : « Par-delà la rivière de la vie » – un raid collaboratif avec la trilogie FINAL FANTASY VII Remake

« Par-delà la rivière de la vie » – un raid collaboratif avec la trilogie FINAL FANTASY VII Remake Nouvelle bande annonce d’EVANGELION: Ghosts of Desire

Refonte du système de compagnon chocobo – mise à jour 8.1 : à partir de la mise à jour 8.1 le système de compagnon chocobo sera modifié avec une refonte de l’élevage de ce dernier ainsi que la possibilité d’appeler votre ami à plumes en donjon via le système de renforts.

à partir de la mise à jour 8.1 le système de compagnon chocobo sera modifié avec une refonte de l’élevage de ce dernier ainsi que la possibilité d’appeler votre ami à plumes en donjon via le système de renforts. Version Nintendo Switch 2 : disponible dès à présent en précommande, les versions d’essai gratuit, Starter Edition, Complete Edition, et Dawntrail font leur début sur cette plateforme le mardi 4 août 2026.

disponible dès à présent en précommande, les versions d’essai gratuit, Starter Edition, Complete Edition, et Dawntrail font leur début sur cette plateforme le mardi 4 août 2026. Groupement de joueurs de la même zone géographique – mise à jour 7.5x: en commençant par le Japon à la mi-octobre puis l’Europe et l’Amérique du Nord à une date ultérieure, le système de groupement automatique inclura les joueurs du même centre de données physique plutôt que de se limiter au centre de données logiques.

en commençant par le Japon à la mi-octobre puis l’Europe et l’Amérique du Nord à une date ultérieure, le système de groupement automatique inclura les joueurs du même centre de données physique plutôt que de se limiter au centre de données logiques. Nouvelle attraction du Gold Saucer : « Frappe Fatale », un mini-jeu d’adresse au clavier sous le thème de FINAL FANTASY VII, jouable jusqu’à 4 participants au maximum arrive le mercredi 28 octobre 2026.

Enfin, la version physique de l’édition Collector de l’extension a été dévoilée. Elle comprend une collection d’objets physiques : un coffret spécial Evercold, une figurine de faucheur de haute qualité, un porte-clé Éthos, un Köttr en peluche et une tapisserie du quatrième reflet. De plus, trois objets en jeu sont inclus à la version digitale de l’édition collector : un cor Odin du Valhalla, l’emote « Prier le Cristal » et une Magiboucliers de cristal pour le bastion. Plus d’informations sur les précommandes et leurs disponibilités seront annoncées ultérieurement.

Pour plus d’informations sur Evercold et les dernières mises à jour veuillez-vous rendre sur le site promotionnel au lien suivant : https://sqex.to/LtSxV

Le Fan Festival FINAL FANTASY XIV 2026 de Berlin se poursuit jusqu’au dimanche 26 juillet. Les fans à la maison peuvent profiter des événements sur la scène à regarder en direct sur Twitch et YouTube, ainsi qu’acheter des objets en jeu sortis à l’occasion de cet événement sur la boutique en ligne FINAL FANTASY XIV. Les objets commémoratifs seront disponibles à prix réduit jusqu’au mercredi 12 août 2026. Qui plus est, les représentations piano et de THE PRIMALS seront disponibles via diffusion vidéo payante jusqu’au dimanche 16 août 2026.

La prochaine mise à jour 7.55 pour FINAL FANTASY XIV, comprend de nouveaux ajouts pour l’île de Lunule, les Armes fantômes, la suite des aventures de Hildibrand, gentilhomme détective, et de nouvelles quêtes pour les peuples alliés et sortira le mardi 28 juillet. Plus d’informations sur la mise à jour 7.5 sont disponibles sur le site officiel : https://fr.finalfantasyxiv.com/dawntrail/patch_7_5/.

Avec plus de 30 millions de joueurs inscrits, le jeu encensé par la critique FINAL FANTASY XIV Online n’a jamais connu de moment plus propice à l’accueil de nouveaux venus en quête d’une aventure inoubliable. L’essai gratuit enrichi couvre désormais tout le contenu du jeu de base A Realm Reborn ainsi que les extensions Heavensward, Stormblood et Shadowbringers (jusqu’à la mise à jour 5.58 incluse). Les détenteurs de l’essai gratuit peuvent profiter de centaines d’heures d’expérience du jeu récompensé par de nombreux prix et d’un arc narratif équivalent à quatre titres complets de la franchise FINAL FANTASY, et ce, sans limite de temps de jeu. Pour tous les détails, visitez ce lien : http://sqex.to/FFXIVFreeTrial