Rhythm Paradise Groove, dipsonible ici, le cinquième volet principal de la série de jeux de rythme de Nintendo, est sorti le 2 juillet 2026 sur Nintendo Switch. Ce retour après près de onze ans d’absence marque une étape importante pour la franchise, portée par le retour de Tsunku, le producteur et compositeur japonais qui avait initialement proposé le concept original à Nintendo. Dans un récent billet de blog détaillé, Tsunku revient sur les onze années qui ont séparé la sortie de Rhythm Paradise Megamix en 2015 de celle de Rhythm Paradise Groove, partageant ses réflexions sur les obstacles rencontrés, les motivations des fans et son engagement indéfectible envers Nintendo.

Tsunku confie avoir parfois douté que la série puisse connaître une suite, estimant que « populariser le rythme était bien plus difficile que je ne l’avais imaginé ». Pourtant, les demandes en faveur d’un nouvel opus provenaient de fans du monde entier, transmis aussi bien via les réseaux sociaux que directement à son bureau. Ces sollicitations répétées l’ont convaincu que la demande pour Rhythm Paradise persistait, notamment parmi une génération ayant grandi avec la série à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Beaucoup de ces joueurs, aujourd’hui adultes, travaillent désormais dans l’industrie du jeu vidéo. Tsunku révèle avoir reçu à plusieurs reprises des propositions pour développer des jeux similaires avec d’autres éditeurs, mais il a toujours décliné ces offres par gratitude envers Nintendo.

« J’ai toujours cru que j’aurais l’opportunité de travailler avec Nintendo sur le prochain Rhythm Paradise , alors j’ai poliment refusé ces propositions. Je dirais que c’est ma façon de montrer ma reconnaissance envers Nintendo pour tout le soutien qu’elle m’a apporté au fil des années », explique-t-il. Cette fidélité s’enracine dans une relation de longue date avec l’éditeur, où Tsunku reconnaît avoir reçu un appui constant malgré les incertitudes entourant l’avenir de la franchise.

En 2014, Tsunku a été diagnostiqué avec un cancer du larynx et a dû subir l’ablation de ses cordes vocales dans le cadre de son traitement. Cette période coïncidait avec le développement de Rhythm Paradise Megamix, et la maladie a eu un impact profond tant sur son travail que sur son moral. Il évoque notamment la détermination dont a fait preuve Nintendo, qui n’a jamais interrompu le développement du jeu malgré les difficultés. « Le fait que Nintendo n’ait jamais stoppé le développement et ait continué à travailler sur le jeu avant sa sortie est devenu l’un de mes phares d’espoir. C’est ce qui m’a aidé à me dire : Tu peux y arriver ! », écrit-il. Il ajoute avoir appris plus tard que le PDG de Nintendo, Satoru Iwata, traversait également des problèmes de santé à la même période, exprimant à cette occasion ses plus sincères condoléances.

Tsunku évoque également les défis posés par la pandémie de COVID-19 et les turbulences économiques du début des années 2020, soulignant que Rhythm Paradise Groove a été achevé « dans des temps troublés ». Il note que l’équipe de développement, tout comme lui-même, a vieilli de vingt ans depuis la sortie du premier jeu, qualifiant ses membres de « oncles ». Pourtant, le projet a su rassembler plusieurs générations de créateurs, des vétérans aux jeunes collaborateurs ayant découvert la série sur Nintendo DS à l’école primaire, qui ont rejoint l’aventure en déclarant : « J’ai joué à ce jeu quand j’étais en primaire. » Ce mélange d’expériences et d’enthousiasme a contribué à façonner Rhythm Paradise Groove, un titre qui, selon Tsunku, incarne à la fois la maturité de ses créateurs et la vitalité d’une franchise toujours aussi porteuse d’émotion.

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