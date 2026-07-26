Subnautica et Subnautica: Below Zero viennent de recevoir une mise à jour sur Nintendo Switch 2, disponible dès à présent. Cette nouvelle version introduit des préréglages graphiques inédits, permettant aux joueurs d’adapter l’expérience visuelle et les performances selon leurs préférences. Les deux titres bénéficient également de corrections de bugs, améliorant la stabilité et la cohérence de l’affichage.

Les nouveaux préréglages graphiques offrent trois options distinctes, chacune optimisée pour répondre à des priorités différentes. Le mode Balanced, qui correspond au paramétrage par défaut, cible jusqu’à 60 images par seconde tout en conservant les ombres activées. En mode portable, la résolution atteint 1080p, tandis qu’en mode docké, elle passe à 1440p. Le mode High Framerate désactive les ombres et réduit la résolution pour privilégier une fluidité maximale, avec une résolution de 720p en portable et 1080p en docké. Enfin, le mode High Quality maintient un taux de rafraîchissement stable à 30 images par seconde, avec les ombres activées, et propose une résolution de 1080p en portable comme en docké.

Côté corrections, la mise à jour apporte plusieurs ajustements techniques. La terminologie liée aux Joy-Con 2 a été uniformisée, tandis que la page de soumission de feedback a été modifiée, remplaçant le terme « Cliquer » par « Appuyer ». Un problème d’affichage a également été résolu : la pièce multipurpose round ne présentait plus de bordure métallique inférieure lorsqu’elle était empilée verticalement. D’autres corrections concernent des anomalies liées au drone scanner, notamment un bug où la caméra du drone traversait l’environnement après la mort du personnage. Le menu de débogage, auparavant accessible de manière incorrecte, a été désactivé, et les captures d’écran des sauvegardes ne présentaient plus de problèmes d’affichage lors du passage du mode portable au mode docké.

Subnautica et Subnautica: Below Zero sont disponibles sur Nintendo Switch 2 depuis le début de l’année.

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