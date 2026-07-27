La série Final Fantasy a connu plusieurs remakes majeurs ces dernières années, avec notamment le Final Fantasy VII Remake, une trilogie dont le développement s’étend sur plus de sept ans. Le premier volet est sorti en 2020, suivi de Rebirth en 2024, et le dernier épisode, Revelation, est attendu pour 2027. Ce projet colossal, qui a mobilisé des ressources considérables chez Square Enix, illustre l’énorme charge de travail que représente un remake d’un titre emblématique de la franchise.

Lors d’un événement dédié à la série Final Fantasy VII Remake, Yoshi-P, directeur et producteur de Final Fantasy XIV: A Realm Reborn et de ses extensions, a abordé la question des demandes des fans concernant des remakes d’autres opus majeurs de la série. Bien qu’il comprenne l’engouement des joueurs, il a souligné que des projets comme Final Fantasy VI, Final Fantasy VIII ou Final Fantasy IX seraient d’une envergure encore plus importante que le Final Fantasy VII Remake, en raison de leur taille et de leur complexité.

« Bien sûr, je comprends les attentes des joueurs, mais il faut y réfléchir. Final Fantasy VI, c’est un jeu incroyablement vaste. Son ampleur est tout simplement immense. Et c’est la même chose pour des titres comme Final Fantasy VIII ou Final Fantasy IX. Maintenant que nous travaillons sur la série Final Fantasy VII, je comprends que les fans demandent des remakes pour d’autres opus. Mais si nous devions nous lancer dans ces projets, il nous faudrait probablement les diviser en quatre ou cinq épisodes. »

Yoshi-P a ainsi mis en lumière les défis logistiques et créatifs que représenterait un remake de ces jeux, dont l’étendue dépasse largement celle de Final Fantasy VII. Un remake de Final Fantasy VI, par exemple, devrait intégrer des mécaniques de jeu complexes, un système de combat profond, une narration riche et un monde vaste, autant d’éléments qui nécessiteraient un développement bien plus long et segmenté que celui du Final Fantasy VII Remake. Cette déclaration souligne non seulement les contraintes techniques et créatives auxquelles Square Enix est confrontée, mais aussi l’ampleur des attentes des joueurs pour des remakes de titres cultes de la franchise.