Dévoilé lors du Future Games Show, BioEden est un jeu de gestion cosy centré sur la nature, dans lequel les joueurs doivent sauver un monde stérile. Ce nouveau titre, développé par Broken Arms Games et édité par Focus Entertainment, sortira le 3 septembre sur toutes les plateformes.

Embarquez pour une aventure paisible où vous incarnez un géogarde, un expert désigné par la Collectivité cosmique pour ramener la vie dans un monde attendant silencieusement d’être soigné. La restauration de votre planète, écosystème par écosystème, exigera de la patience, de l’attention et même un peu de ruse.

Pensez et entretenez un écosystème de dômes interconnectés, comme autant de sanctuaires méticuleusement équilibrés pour répondre aux exigences de la Collectivité : faites attention à la gestion de vos ressources, avancez dans l’arbre de progression, offrez un foyer à des espèces disparues depuis longtemps et regardez votre environnement autonome prendre peu à peu forme autour de vous. Explorez la planète à votre rythme, résolvez le mystère du Grand Effondrement et transformez des terres stériles en jardins d’Éden.