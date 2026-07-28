Il y a un adage qui dit « Pas de bras, pas de chocolat ! ». Mais alors qu’en est-il lorsqu’on a des bras et une bande de potes ? C’est vrai qu’il n’y a aucun rapport, mais c’est une bonne introduction à l’univers déjanté de Heave Ho 2 !

Le retour du Cartel

Heave Ho 2 est signé par « Le Cartel Studio », une équipe française composée de 4 personnes. On leur doit également deux autres titres sortis également sous la bannière de Devolver Digital, leur éditeur partenaire : Mother Russia Bleed, dont nous vous avions parlé ici, ou encore Heave Ho, premier opus de la série qui nous intéresse aujourd’hui et dont nous parlions là. Ce second volet reprend le postulat de son prédécesseur, à savoir l’incarnation de petites têtes dépourvues de jambes, se déplaçant à l’aide de leurs bras et de leurs paluches. Elles peuvent s’accrocher à tout (ou presque) et doivent aller d’un point A à un point B, tout en faisant preuve d’un bon esprit de coopération. Mais ce second épisode apporte également son lot de nouveautés qui s’avèrent plutôt sympathiques.

Haut les bras !

Disons-le tout de suite : la suite de Heave Ho ne propose plus de mode solo ! Bien qu’il ait été présent dans le premier volet, le jeu avait véritablement plus de saveur à plusieurs. Toutefois, il reste possible de jouer seul en lançant une partie en ligne… Et oui, l’une des plus grosses nouveautés du titre, c’est la possibilité de jouer en ligne avec des ami(e)s ou de parfait(e)s inconnu(e)s. Une alternative intéressante au mode solo, qui permet de profiter des spécificités du titre en coopératif avec « des vrais gens ». Que celles et ceux qui viennent pour le multi en local se rassurent, le titre est toujours jouable en coop à 4, configuration idéale pour en profiter à 100%, même si on peut quand même bien s’amuser à 2 ou 3. Les nouveaux venus peuvent passer par une section de tutoriel, un peu obligatoire, pas forcément évidente mais tellement drôle. On peut ainsi découvrir certaines subtilités connues du premier titre, comme la possibilité de se donner la main et de faire une chaîne pour atteindre des distances éloignées. Mais on en profite également pour découvrir les nouveautés, comme le drone qui permet de filer un coup de main aux collègues en souffrance. On pourra également profiter d’un Chamagique pour faire gagner tout le monde, si certains sont trop longuets à finir. Enfin, il est toujours possible de ramener des pièces jusqu’au bout des niveaux, mais il arrive que certaines soient explosives et nécessitent d’être déposées avant la fin du chrono ! Nous pouvons également essayer de se positionner dans les silhouettes cachées pour débloquer des défis, on encore immortaliser certains moments avec l’appareil photo pour en débloquer d’autres ! Péter pour faire un pseudo saut, ou se débarrasser des personnes qui ne veulent pas vous lâcher, est bien entendu toujours possible. Au rayon des nouveautés, on trouvera également une boite à bidules, qui vous permettra de récupérer un sabre laser ou un pistolet type Nerf aux flèches bien gênantes, surtout en mode confrontation.

Donnez-moi la main !

Mais commençons par la coopération ! Heave Ho 2 propose 8 niveaux, plus nuancés et un tantinet scénarisés, à la difficulté progressive et à l’ambiance différente. Celui dans l’espace vous demandera, par exemple, de piloter une fusée en actionnant des poignées au bon moment, un autre dans la cuisine de faire équipe pour trouver des ingrédients et composer une recette et un troisième, dans un esprit médiéval, vous demandera de « prendre d’assaut un château ». Autre subtilité en fonction des niveaux, l’importance du décor. En montagne, certaines zones sont glacées, donc glissantes et de fait, impossible à attraper. Dans l’espace, nos personnages sont en apesanteur et il n’est presque pas nécessaire de s’aider de ses bras pour avancer. Bref, un gros changement ! Ainsi, les possibilités sont donc plus nombreuses et cela permet au gameplay de se renouveler à chaque niveau, proposant une expérience unique pour chacun des mondes traversés. On se retrouvera toujours à dire « Qui lâche ? », « Attends, c’était la main droite ? », « Prout »… Honnêtement, on progresse mais en se marrant toujours autant, l’aspect des personnages y jouant pour beaucoup avec leur petites têtes et leurs tenues spécifiques aux environnements traversés. Oui, car sous la neige, il est préférable d’avoir un bon manteau bien chaud. Bon, il faut avouer qu’avec tout ça, on a parfois un peu de mal à retrouver son personnage… Mais on finit toujours par y arriver quand on se rend compte qu’on n’agrippe pas le bon endroit… Le jeu est très facile à prendre en main : le joycon pour diriger l’orientation des bras et les touches L et R pour fermer la main gauche ou droite. Pour nous aider un peu, il est possible de porter des gants de couleurs (bleu pour gauche et rouge pour droite). Toutefois, les plus hardis pourront décider d’y aller à mains nues avec les contraintes et les délires que cela peut entrainer !

Viens tâter de mon sabre laser !

Outre cet aspect coopératif toujours aussi plaisant, le titre propose cette fois un mode confrontation un peu plus travaillé. On peut ainsi choisir de s’affronter en chacun pour soi ou alors en équipe 1 vs 3 ou 2 vs 2. Une fois les personnages choisis, on est partis pour les épreuves. Au nombre de 5 pour remporter la victoire, nous sommes alors confrontés aléatoirement à trois types de mini-jeux différents. Le premier vous demandera d’arriver en tête à la fin du niveau (vous pourrez en profiter pour larguer des caisses histoires d’envoyer un concurrent adverse dans le vide), l’autre vous demandera également de faire la course pour essayer d’atteindre une poignée qui aura la fâcheuse manie de se déplacer, quand le dernier proposera un match à mort où le dernier survivant (ou la dernière équipe) l’emporte. Et c’est là que la boite à bidules prend tout son intérêt… Vous pourrez ainsi récupérer des pistolets ou sabre laser et des armes type Nerf pour dégommer les adversaires. Si l’on est trop long, on pourra même obtenir un jetpack pour se rapprocher plus vite des ennemis, le tout avec la maniabilité et un soupçon d’inertie qui font tout le charme du jeu. On s’amuse et on rage parce qu’on s’est fait tuer hors-champ. Certains niveaux, pour la course notamment, sont un peu plus punitifs, la faute à des canons fixes un peu trop agressifs. Au final, la partie se termine avec une course en jetpack, accessibles quand les joueurs sont trop longs à terminer le niveau. Le mode confrontation propose donc des ajouts intéressants, ne se limitant plus à de simples courses, mais reste perfectible, notamment dans la variété des niveaux et la possibilité de customiser un peu plus le challenge.

Accroche-toi !

Visuellement, le jeu propose toujours le même style graphique simple, un chouille décalé, mais terriblement efficace. On s’est d’ailleurs bien marré en débloquant quelques personnages après avoir réussi un certain nombre de défis. Certes, ils ne font pas forcément varier le gameplay, mais c’est toujours agréable d’avoir le choix, surtout quand il est délirant. Nous avons également apprécié l’ingéniosité du level design des niveaux. Il y a des pièges qu’il faudra forcément résoudre en équipe en discutant et pas seulement en se marrant ! Que ce soit pour ramener des ingrédients, attirer un singe pour nous libérer ou encore bananer des extraterrestres dans le vide intersidéral, il n’y a clairement pas de quoi s’ennuyer. Outre ces univers un peu farfelus, on peut également souligner les bruitages totalement en adéquation avec l’univers ainsi que la bande-son, qui sans casser 3 pattes à un canard mutant, s’avère plutôt fun et entrainante, à l’instar des rires et des conseils (Lâche le gauche… mais donne moi la main, donne-moi la main ! Mais lâche-moi, toi ! Prout !). En ne cherchant pas à faire plus compliqué et en ajoutant les bons ingrédients à une recette qui a déjà fait ses preuves, le Cartel Studio a su rendre le tout encore plus savoureux et plaisant à jouer en multi ! Nous avons très sincèrement apprécié les sessions de jeu passées à la maison avec des amis ou lors de la pause méridienne avec des collègues ! Heave Ho 2 est disponible à 9,99 euros sur l’eShop.