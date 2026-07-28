Nous avons récemment découvert le nom d’un nouveau sous-genre de l’univers vidéoludique : le metroidbrainia. Ce sous-genre, dérivé du jeu d’exploration et de réflexion, consiste à créer une expérience où la progression du joueur dépend uniquement de son cerveau et sa capacité à résoudre des énigmes, avec comme figure de proue Blue Prince, ce roguelite qui a rendu fous des milliers de joueurs par ses énigmes alambiquées et son aléatoire impitoyable. Notre regard se tourne désormais un peu partout en France, à Paris, à Montpellier, à Lyon et à Angoulême autour du nouveau jeu d’ARTE France, Looking for Fael, développé conjointement par La Poule Noire et Swing Swing Submarine. Est-ce que ce titre, disponible depuis le 16 juillet 2026 à vingt euros sur l’eShop, est la nouvelle pépite qui va rendre fous les joueurs ?

À la recherche du Fael perdu

Looking for Fael démarre sur un pitch de départ assez simple : nous incarnons une personne qui vient de recevoir un mystérieux message de Fael, notre colocataire. Celui-ci serait… perdu dans l’appartement. C’est étonné mais aussi assez perplexe que nous nous lançons à la recherche de notre colocataire. Si le message de Fael n’était pas déjà assez déconcertant, notre entrée dans ce logement vide va finir de nous perturber : les pièces sont vides, des câbles les traversent de long en large, et surtout, il n’y a aucune trace de notre colocataire. Looking for Fael est un metroidbrainia, un mélange de jeu d’exploration et de réflexion. Nous nous déplaçons dans l’appartement avec une vue à la première personne en analysant le décor. Parfois, au milieu de notre exploration, une ou des énigmes se dresseront face à nous, et c’est grâce aux informations glanées (souvent cryptiques) au fil de notre aventure que nous allons réussir à les résoudre. Nous sommes aussi équipés d’un ersatz de la Game Boy, la Game Leaf, qui sera un peu l’outil fil rouge de toute l’aventure. Avec cette console, nous résoudrons des puzzles très inspirés de Tetris. Si les énigmes de la Game Leaf sont très simples au début, elles vont se corser avec l’ajout de difficultés anodines qui vont vraiment tester nos méninges. En explorant et en résolvant des énigmes, nous trouverons des fragments sur la vie de Fael, visiblement fasciné par les phasmes, mais surtout, nous découvrirons des messages, souvent désespérés, de notre colocataire laissés sur un dictaphone. Looking for Fael enchaîne donc les phases d’exploration, où nous découvrons le décor, aux phases d’énigme, où nous retournons très souvent dans lesdits décors afin de trouver le petit indice manquant, l’information oubliée par inadvertance. En plus de l’histoire principale, le jeu offre aussi des énigmes bonus pour les plus hardis. Looking for Fael est un très bon jeu pour ceux qui aiment les énigmes ardues, qui aiment se perdre des heures pour comprendre le détail qui manque, ceux pour qui le jeu vidéo c’est aussi le temps passé hors de l’écran, dans le métro, au travail, dans la vie quotidienne à réfléchir sur l’énigme. Il se place dans la parfaite lignée de Blue Prince, à une échelle moindre, sans l’aléatoire et en français : c’est un jeu où nous nous perdons et où nous devenons obsessionnels à chercher le moindre post-it laissé sur le mur, le moindre mail laissé dans l’ordinateur de peur d’avoir loupé une information capitale (et souvent, c’est juste nous qui ne comprenons pas les évidences).

Des énigmes et du Tetris

Looking for Fael est un jeu à ne pas mettre dans toutes les mains : ses énigmes relevées élimineront un grand nombre de joueurs. Ceux qui recherchent des énigmes plus casual avec une progression plus classique (comme les picross ou les sokobans) ne trouveront pas leur compte. En revanche, si vous aimez les énigmes alambiquées, Looking for Fael est certainement pour vous. La progression est certes plus linéaire que Blue Prince, les énigmes parfois moins recherchées, mais il reste un très bon titre dans son genre. L’histoire, distillée par petites doses à travers les messages du dictaphone, fonctionne. Nous sommes plongés dans cette expérience mystérieuse à nous demander où est notre colocataire, mais surtout, qu’est-ce qui s’est passé dans ce maudit appartement ? La durée de vie dépend de vous, de votre implication, de votre niveau et du nombre de puzzles facultatifs réalisés. Comptez (environ) une dizaine d’heures si vous voulez atteindre le bout de l’aventure, mais ce temps peut être bien plus court si vous vous débrouillez mieux que nous (et c’est fort probable, ARTE parle de six heures !) ! Cela reste un ratio intéressant pour son prix de vingt euros, même si sa comparaison avec Blue Prince peut jouer en sa défaveur. Parlons maintenant des sujets qui fâchent, et pas qu’un peu. Déjà, Looking for Fael est lent. Terriblement lent ! Notre personnage marche comme s’il avait déjà passé la barre des quatre-vingts années, et dans un tel jeu, où les allers-retours sont fréquents, ce choix frustre au possible. La durée de vie est presque doublée sans que cette lenteur soit justifiée par l’intrigue et aucune option n’existe pour modifier ce paramètre. Le portage sur Nintendo Switch n’est pas bon. Le jeu est parfaitement jouable mais nous subissons de l’aliasing très fort (rappelons que le décor de l’intrigue est un appartement !) et la direction artistique, plutôt jolie, est desservie par la bouillie de pixels que nous avons par moments.

Un portage décevant

Pour un jeu où l’exploration des décors est indispensable, ce portage est dérangeant pour l’expérience du joueur et nous espérons que les prochaines productions ARTE s’adapteront à leur jeu en proposant au minimum une version Nintendo Switch 2 pour rendre justice à leur catalogue. La direction artistique est pourtant de qualité, avec de nombreux décors travaillés dans une patte graphique jolie. Ces derniers fourmillent de détails qui donnent envie d’explorer… mais avec ce portage, difficile d’apprécier. Notons aussi l’absence de tactile qui peut aussi frustrer. La bande-son est à double tranchant : nous le notions dans Star Fox, mais avoir le comédien de doublage Cédric Dumond est une bénédiction et une malédiction. Il est très dur d’avoir une voix qui, aussi talentueuse qu’elle est, a déjà été entendue des milliers de fois dans des séries aussi cultes que Malcolm. Pour beaucoup, ce n’est pas un problème, mais à titre personnel (ça n’impacte pas notre notation), nous ne pouvons pas nous immerger dans l’histoire de Fael en entendant Francis, un personnage avec lequel nous avons grandi, qui parle avec les mêmes intonations que dans la sitcom américaine. La musique est qualitative, avec des titres qui nous plongent dans le mystère, qui réussissent à nous captiver le temps d’un couloir ou d’une nouvelle pièce. Même si cette dernière est parfois trop présente, elle reste de très bonne qualité. Nous vous joignons une vidéo sans commentaire de nos quarante premières minutes : si vous nous voyez parfois inactifs, c’est aussi parce que nous notons les informations sur un document à côté.