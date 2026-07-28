PQube et Dual Effect invitent les joueurs à découvrir le classique primé du survival horror Tormented Souls II, chez eux ou en déplacement, dès sa sortie sur Nintendo Switch™ 2 le 15 octobre 2026. Les précommandes de l’édition physique sont également disponibles dès maintenant en France (juste ici), permettant aux joueurs de s’assurer de pouvoir plonger dans le cauchemar qui les attend à la Villa Hess. Pour célébrer l’annonce d’aujourd’hui, une toute nouvelle bande-annonce présentant le gameplay sur Nintendo Switch™ 2 a été dévoilée !

Dans Tormented Souls II, les joueurs retrouvent Caroline Walker après les événements bouleversants survenus à l’hôpital Wildberger, où sa sœur Anna est hantée par des visions de violence et de mort qui la poussent à réaliser des dessins inquiétants, susceptibles de devenir réalité. Les sœurs se rendent dans le village isolé de Villa Hess niché dans les montagnes du sud du Chili, dans l’espoir qu’une mystérieuse clinique puisse guérir Anna de son mal. Mais ce qui semble être un havre de paix et de sérénité marque le début d’un nouveau cauchemar, lorsque Mère Lucia et sa sinistre secte enlèvent Anna dans le cadre de leurs plans macabres.

Désespérée de sauver sa sœur et d’échapper aux griffes de la secte, Caroline se sert une nouvelle fois de sa cloueuse pneumatique et d’un large éventail d’armes de fortune redoutables pour se frayer un chemin à travers les couloirs tortueux du complexe, fait appel à ses pouvoirs surnaturels pour se rendre dans le mystérieux « Autre Côté » de la ville, et affronte les horreurs qui l’attendent.

À propos de Tormented Souls II :

Après les événements traumatisants survenus à l’hôpital Wildberger, Caroline Walker espère mener une vie normale aux côtés de sa sœur, Anna. Pourtant, au cours des mois qui suivent, Anna est hantée par des visions de violence et de mort, qui la poussent à réaliser des dessins inquiétants qui se transforment rapidement en une réalité terrifiante.

Désespérée de la libérer de ce fléau, Caroline se rend dans la ville isolée de Villa Hess, où se trouve une mystérieuse clinique nichée au cœur des montagnes du sud du Chili. Mais derrière les sourires chaleureux du personnel serein de l’établissement se cache une vérité révoltante, et les sœurs se retrouvent bientôt au cœur d’un tout nouveau cauchemar…

Caractéristiques principales :

Bienvenue à Villa Hess. Explorez une grande variété de lieux inquiétants au sein de la ville, notamment un couvent ténébreux, un centre commercial à l’abandon et une école désaffectée.

Changez le destin. Exploitez vos pouvoirs surnaturels pour passer d’une réalité à l’autre, modifier le passé afin de remodeler le présent, et rechercher d’autres voies pour avancer dans cet « autre côté » cauchemardesque.

Battez-vous pour survivre. Collectez et modifiez un arsenal d’armes de fortune telles que la cloueuse et la tronçonneuse, et utilisez la nouvelle fonctionnalité de sélection rapide pour changer d’armement au cœur de la bataille.

Des énigmes qui vous mettront à rude épreuve. Examinez, manipulez et combinez des objets pour révéler des informations cachées, et établissez des liens entre les objets et l’environnement pour résoudre des énigmes au design complexe.

La mort vous entoure. Affrontez de nouveaux ennemis mortels, allant d’horribles créatures ailées aux abominations blindées imposantes, et faites preuve d’ingéniosité pour survivre aux combats contre des boss monstrueux.

Une histoire pleine de mystère. Dévoilez les différentes facettes d’une histoire complexe, riche en rebondissements et en révélations. Rencontrez et coopérez avec d’autres personnages, chacun ayant ses propres intentions et ses sombres secrets.