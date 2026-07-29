Dès le 5 août, découvrez ce qui se cache sous la mer et redonnez à Fonds-Bulleux toute sa splendeur aquatique.

Une nouvelle ville sera bientôt disponible dans Pokémon Pokopia : jetez-vous à l’eau pour la découvrir ! La partie 1 du pass d’extension de Pokémon Pokopia : Fonds-Bulleux sortira le 5 août 2026. Elle contient une nouvelle ville entièrement sous-marine que Métamorph pourra explorer et rebâtir. Voici un aperçu des nombreuses choses qui vous attendent dans cette première partie du contenu téléchargeable payant.

Fonds-Bulleux est une mystérieuse ville qui gît au fond de l’océan. Avec la capacité Plongée récemment ajoutée, Métamorph pourra s’y rendre à la nage afin de reconstruire les structures immergées et créer un paradis sous-marin ! Otaquin vous attend à l’entrée de la ville pour commencer les travaux d’embellissement de cette cité engloutie.

Bâtissez une ville sous-marine

Vous souhaitez entreprendre des travaux de rénovation ? Grâce aux blocs flottants (un nouvel objet), vous pourrez ériger des structures qui flottent à différents niveaux sous la surface de la mer. Laissez libre cours à votre imagination avec ces constructions en trois dimensions uniquement réalisables dans l’eau !

Et si vous avez la main verte, sachez que cette zone aquatique est propice à la culture d’une nouvelle espèce : la pastèque. Plantez des graines au fond de l’océan, puis demandez à un Pokémon spécialisé en arrosage de les recouvrir d’écume et à un Pokémon spécialisé en fertilisation de les stimuler. Elles pousseront allègrement !

Rencontrez encore plus de Pokémon

Comme vous pouvez vous en douter, Fonds-Bulleux regorge de Pokémon de type Eau. Créez les habitats propices pour faire apparaître Gobou et Loupio, entre autres ! Ces Pokémon mettront leur spécialité à votre disposition pour embellir Fonds-Bulleux.

Décorez des pièces entières

Avec toute cette compagnie, vous devrez construire et décorer encore plus de logis. Heureusement, le contenu téléchargeable offre du mobilier parfaitement adapté à la vie aquatique. Créez d’adeaurables intérieurs avec ces meubles à thème.

Partez pour de nouvelles aventures

De multiples aventures vous attendent à Fonds-Bulleux ! Peut-être apercevrez-vous un grand trou noir lors de vos déambulations aquatiques… Que peut bien cacher ce lieu obscur ? Emmenez un Pokémon avec vous et suivez les coraux lumineux pour le découvrir !

Au fil de vos pérégrinations, vous tomberez sûrement sur une peluche Staross. Utilisez-la pour vous rendre sur une nouvelle Île Rêve qui regorge de ressources utiles au développement de Fonds-Bulleux. Cette Île Rêve est aussi accessible en mode multijoueur : là-bas, vous pourrez nager et vous amuser sous l’eau en compagnie de vos proches.

Le pass d’extension de Pokémon Pokopia, qui comprend les parties 1, 2 et 3, est actuellement disponible à l’achat sur le Nintendo eShop. En vous procurant ce contenu téléchargeable payant, vous obtiendrez une méthode pour confectionner des blocs et du papier peint avec le motif Métamorph à gogo. Et si vous l’achetez avant le 31 août 2027, vous recevrez un code par e-mail pour obtenir 30 lingots de Poké Métal rare en jeu.

La partie 1 du pass d’extension de Pokémon Pokopia : Fonds-Bulleux sort le 5 août 2026 et promet de vous inonder de bonheur !