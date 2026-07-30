Publisher tinyBuild et le studio Fair Play Labs ont officiellement annoncé la date de sortie de SpeedRunners 2: King of Speed sur Nintendo Switch, prévue pour le 3 septembre 2026. Ce titre, qui s’inscrit dans la continuité du jeu original sorti en 2016 et déjà disponible sur la console hybride, propose une refonte complète de l’expérience compétitive avec des graphismes haute définition et un netcode amélioré.

Le concept central de SpeedRunners 2 repose sur des courses effrénées où jusqu’à huit joueurs s’affrontent en temps réel, que ce soit en local ou en ligne. Le gameplay conserve l’esprit du premier opus, souvent comparé au « Mario Kart des plateformes 2D », tout en l’adaptant à une nouvelle génération de joueurs. L’objectif reste inchangé : terminer premier en exploitant au maximum les mécaniques de mouvement, les bonus disponibles et les particularités des circuits. Les joueurs peuvent éliminer leurs adversaires en les poussant hors de l’écran, une mécanique devenue emblématique de la série, tout en utilisant des objets comme des missiles, des pièges, des rayons de gel ou un grappin doré permettant d’attirer les autres coureurs vers soi.

L’univers du jeu s’inspire d’une utopie rétrofuturiste des super-héros des années 1960, offrant des décors colorés et dynamiques où chaque détail visuel contribue à l’immersion. Les cartes, conçues avec précision, intègrent des éléments interactifs tels que des pads de boost, des sections de saut mural, des plafonds bleus permettant de s’accrocher avec le grappin, et des leviers pour modifier le parcours. Le système de mouvement, à la fois intuitif et profond, permet aux joueurs de maîtriser des techniques avancées comme le wall jump ou les enchaînements de sauts et de glissades pour conserver un avantage décisif.

SpeedRunners 2 propose une campagne solo complète incluant des affrontements contre des boss, en plus des modes multijoueurs existants. Les joueurs peuvent choisir parmi un casting de personnages excentriques, mêlant des figures emblématiques du premier jeu et de nouveaux venus, chacun avec ses propres particularités. Le jeu met l’accent sur l’équilibre entre accessibilité pour les nouveaux venus et profondeur stratégique pour les joueurs compétitifs, avec la possibilité de participer à des tournois, créer des défis personnalisés ou organiser des parties privées entre amis.

L’édition Nintendo Switch de SpeedRunners 2 bénéficiera des améliorations techniques apportées par le studio Fair Play Labs, notamment des graphismes haute définition et un netcode optimisé pour réduire la latence et améliorer la fluidité des parties en ligne. Le titre sera également disponible dès son lancement sur Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, ainsi que sur Xbox Game Pass pour PC et consoles, élargissant ainsi son accessibilité sur l’ensemble des plateformes actuelles.