Le jeu de tir bac-à-sable rejoint le monde physique sur console Nintendo cet automne (disponible en précommande ici) !

Le chaos excessif et décalé de Squirrel with a Gun arrive en édition physique sur Nintendo Switch 2 le 13 octobre 2026, ont annoncé aujourd’hui Maximum Entertainment et le développeur Dee Dee Creations. Votre fauteur de trouble à fourrure préféré poursuit ses méfaits dans cette version physique très attendue !

Le jeu contient sur Switch 2 tous les DLC précédemment parus, dont :

🐿️ Mise à Jour Ratatoskr – La furie nordique attend notre protagoniste Écureuil au sommet des débris de l’Arbre à Glands Dorés. L’Écureuil pourra-t-il surmonter ce nouveau défi et vaincre Ratatoskr pour sauver le quartier ?

💥 Mise à Jour Gravity Gun – Lâchez la puissance brute de la physique avec le Gravity Gun pour atteindre de nouvelles hauteurs et de nouveaux lieux du quartier.

📸 Mise à Jour Mode Photo – Saisissez vos moments de jeu les plus explosifs avec des filtres cinématographiques ou des selfies d’écureuil.

🏳️‍🌈 Mise à Jour Mois des Fiertés – Explorez « Pride Street », un tout nouveau quartier déblocable paré d’un style tout en couleurs. Complétez de nouveaux objectifs et découvrez la puissance secrète de l’arc-en-ciel dans ce lieu festif.

🐄 Mise à Jour Varmint Collection – De nouvelles fourrures pour incarner des tas d’animaux, des défis supplémentaires, et des lieux loufoques à explorer.

En bonus physique, chaque boîte inclura un autocollant vinyle représentant l’iconique silhouette de l’écureuil au pistolet afin de faire venir ce petit fauteur de trouble dans votre univers physique.

Dans Squirrel with a Gun, vous incarnez un rongeur qui a de grands rêves et un problème encore plus grand : une bande d’agents embêtants qui veulent votre peau. Armé d’un assortiment d’armes à feu puissantes, vous devrez vous frayer un chemin à travers des énigmes difficiles et des échappatoires audacieuses, tout en ramassant autant de glands dorés que possible. Collectez des armes, volez des voitures télécommandées, faites du ski nautique et bien plus encore : le monde vous appartient dans Squirrel with a Gun.