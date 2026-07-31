Cette édition physique définitive comprend le jeu de base ainsi que les principaux DLC sur une carte de jeu complète Nintendo Switch 2



Les fans de Hello Kitty® pourront bientôt découvrir la version la plus complète proposée à ce jour de Hello Kitty Island Adventure avec la sortie de Hello Kitty Island Adventure Nintendo Switch™ 2 Edition: Friendship Bundle, disponible en version physique sur Nintendo Switch™ 2 le 5 octobre 2026 aux Etats-Unis et territoires EMEA (disponible en précommande ici), puis le 15 octobre 2026 en Asie.

Avec un prix de vente de 59,99€, le Bundle Friendship regroupe l’adorable aventure acclamée par la critique et chaque extension de contenu majeure disponible à date dans une carte de jeu complète Nintendo Switch 2, offrant aux fans une expérience de jeu sans aucun téléchargement additionnel requis.

Cette version comprend :

Hello Kitty Island Adventure (Édition Nintendo Switch 2)

(Édition Nintendo Switch 2) DLC Wheatflour Wonderland

DLC City Town Expansion

Contenu de la Mise à jour de l’Édition Deluxe

Qu’ils découvrent Friendship Island pour la première fois ou qu’ils choisissent d’y retourner pour poursuivre leur aventure, le Friendship Bundle est idéal pour explorer un monde en constante évolution aux côtés de Hello Kitty et de ses amis.

Célébré à l’origine pour son mélange enchanteur d’exploration, de crafting, de décoration, de création de liens d’amitié et de récits émouvants, Hello Kitty Island Adventure poursuit son développement avec de nouvelles aventures passionnantes. Les joueurs peuvent découvrir le royaume magique de Wheatflour Wonderland, où de nouveaux personnages, quêtes et mystères envoûtants les attendent. Ils partiront ensuite à la découverte de la ville animée de City Town Expansion, une toute nouvelle destination proposant une multitude d’activités inédites, de boutiques et d’options de personnalisation et le personnage Sanrio très apprécié U*SA*HA*NA. La mise à jour de l’Édition Deluxe vient enrichir l’expérience grâce à un ensemble de contenus bonus exclusifs.

Informations sur le jeu :

Titre : Hello Kitty Island Adventure Nintendo Switch™ 2 Edition: Friendship Bundle

: Hello Kitty Island Adventure Nintendo Switch™ 2 Edition: Friendship Bundle Plateforme : Nintendo Switch™ 2

: Nintendo Switch™ 2 Date de sortie pour les États-Unis & les territoires EMEA: 5 octobre 2026

Date de sortie pour l’Asie : 15 octobre 2026

Prix de vente : 59,99€

Contenu inclus :