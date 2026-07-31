Aujourd’hui, Outright Games, en collaboration avec Nickelodeon, vient d’annoncer la sortie officielle de PAW Patrol, la Pat’Patrouilleᴹᶜ : Mission Dino, disponible sur Nintendo Switch (juste ici), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Située dans l’univers familier de la PAT’ Patrouille et sur la même île préhistorique que celle du film La Pat’ Patrouille – Le Film : Mission Dino, cette toute nouvelle histoire originale en 3D invite les joueurs à rejoindre Ryder et la PAT’ Patrouille sur l’île des dinosaures pour vivre une aventure remplie de sauvetages, de découvertes et des surprises dinosauresques.

Le maire Hellinger sème le chaos sur l’île des dinosaures, des dinosaures disparaissent et les ennuis se multiplient dans tout le pays. La PAT’ Patrouille va devoir faire équipe avec ses amis préhistoriques pour résoudre les mystères de l’île, restaurer l’ordre et prouver qu’aucun dinosaure n’est trop grand et aucun chiot n’est trop petit pour cette aventure préhistorique !

Créé pour les plus jeunes et leur famille, PAW Patrol, la Pat’Patrouilleᴹᶜ : Mission Dino invite les joueurs à explorer quatre régions de l’île des dinosaures : les Plaines des Dinosaures, des plages aux bassins cachés, une jungle remplie de fruits tropicaux et des grottes cristallines au sein du volcan. Dans chaque zone, les joueurs devront effectuer des missions de sauvetages, résoudre des énigmes environnementales, jouer à des mini-jeux, trouver des objets à collectionner et explorer un monde préhistorique haut en couleur.