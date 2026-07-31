Aujourd’hui, Outright Games, en collaboration avec Nickelodeon, vient d’annoncer la sortie officielle de PAW Patrol, la Pat’Patrouilleᴹᶜ : Mission Dino, disponible sur Nintendo Switch (juste ici), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.
Située dans l’univers familier de la PAT’ Patrouille et sur la même île préhistorique que celle du film La Pat’ Patrouille – Le Film : Mission Dino, cette toute nouvelle histoire originale en 3D invite les joueurs à rejoindre Ryder et la PAT’ Patrouille sur l’île des dinosaures pour vivre une aventure remplie de sauvetages, de découvertes et des surprises dinosauresques.
Le maire Hellinger sème le chaos sur l’île des dinosaures, des dinosaures disparaissent et les ennuis se multiplient dans tout le pays. La PAT’ Patrouille va devoir faire équipe avec ses amis préhistoriques pour résoudre les mystères de l’île, restaurer l’ordre et prouver qu’aucun dinosaure n’est trop grand et aucun chiot n’est trop petit pour cette aventure préhistorique !
Créé pour les plus jeunes et leur famille, PAW Patrol, la Pat’Patrouilleᴹᶜ : Mission Dino invite les joueurs à explorer quatre régions de l’île des dinosaures : les Plaines des Dinosaures, des plages aux bassins cachés, une jungle remplie de fruits tropicaux et des grottes cristallines au sein du volcan. Dans chaque zone, les joueurs devront effectuer des missions de sauvetages, résoudre des énigmes environnementales, jouer à des mini-jeux, trouver des objets à collectionner et explorer un monde préhistorique haut en couleur.
Chacun des six chiots disponibles (Chase, Marcus, Ruben, Stella, Rocky et Zuma) possède son propre véhicule et des capacités spéciales. Tout au long de l’aventure, les joueurs pourront changer de chiot pour résoudre des énigmes, effectuer des missions de sauvetages et explorer l’île dans ses moindres recoins.
En solo ou en mode coopératif local à deux joueurs, PAW Patrol, la Pat’Patrouilleᴹᶜ : Mission Dino encourage le travail d’équipe, l’exploration et la réflexion et offre une expérience adaptée à toute la famille.
Mieux encore, les joueurs pourront personnaliser leur aventure grâce à une multitude d’options à débloquer en cours de jeu. Il faudra trouver des coffres cachés et récupérer des friandises pour les chiots aux quatre coins de l’île des dinosaures pour débloquer de nouveaux accessoires, modifier leurs véhicules et même parer leurs amis dinosaures d’objets cosmétiques amusants.
« Depuis le début, notre collaboration avec Nickelodeon sur PAT’ Patrouille représente une formidable opportunité pour notre équipe et nous sommes ravis d’annoncer aujourd’hui la sortie de PAW Patrol, la Pat’Patrouilleᴹᶜ : Mission Dino », explique Robin Flodin, PDG d’Outright Games Group. « Notre objectif était de créer une aventure à la fois accessible, captivante et fidèle à l’esprit de la franchise, qui fera le bonheur des familles du monde entier. »
Depuis sa création en 2013, PAT’ Patrouille est devenue l’une des franchises de divertissement les plus populaires auprès des enfants du monde entier. Véritable phénomène mondial, la marque comprend des séries animées, des films, des expériences en direct, des jouets et des produits de divertissement interactif.
En attendant la sortie au cinéma de La Pat’ Patrouille – Le Film : Mission Dino le mois prochain, les familles peuvent découvrir l’île des dinosaures dès aujourd’hui et vivre une expérience préhistorique inoubliable aux côtés des chiots.
PAW Patrol, la Pat’Patrouilleᴹᶜ : Mission Dino est disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, et sera disponible dans le monde entier sur Nintendo Switch 2 le 2 octobre 2026.
Laisser un commentaire