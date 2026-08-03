Aujourd’hui, KOEI TECMO Europe et le développeur Omega Force ont annoncé que A.O.T. 3, le dernier opus de la série de jeux d’action L’Attaque des Titans, sortira le 10 décembre 2026 sur PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S et PC Windows via Steam®.

A.O.T. 3 est le point culminant et captivant de cette série de jeux d’action, retraçant l’histoire de L’Attaque des Titans depuis les débuts du Bataillon d’Exploration jusqu’à sa conclusion dramatique. Dans ce titre, les fans plongeront au cœur de l’action en incarnant un membre du Bataillon d’Exploration pour revivre les événements historiques qui ont façonné le monde aux côtés de la distribution iconique de L’Attaque des Titans.

En plus de l’édition standard disponible en formats numérique et physique, les fans peuvent précommander une édition de lancement spéciale Steelbook™ avec ICONART sur toutes les plateformes physiques. Une Édition Digital Deluxe est également disponible en précommande. Elle comprend le jeu de base, l’Artbook numérique, un pack de personnalisation de personnage, un pack d’équipement original, un pack d’objets de départ et une clé d’accès anticipé de 72 heures**.

Toute personne précommandant une copie numérique du jeu recevra l’objet de personnalisation « Boucles d’oreilles des Ailes de la Liberté » en bonus de précommande numérique.

Toute personne achetant une copie physique ou numérique du jeu*** recevra l’objet de personnalisation « Sweat à capuche des Ailes de la Liberté » en bonus d’achat anticipé.

Tous les joueurs possédant des données de sauvegarde de A.O.T. 2 ou A.O.T. 2: Final Battle recevront des bonus supplémentaires en jeu (les données de sauvegarde doivent être stockées sur la même console que celle utilisée pour jouer à A.O.T. 3). Plus de détails seront communiqués ultérieurement.

A.O.T. 3 est actuellement en développement et sa sortie est prévue le 10 décembre 2026 sur PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S et PC Windows via Steam®. Le jeu inclura les voix japonaises et des textes en anglais, français, italien, allemand et espagnol.

*Les précommandes numériques pour la version Nintendo Switch™ 2 débuteront à une date ultérieure.

** La version Nintendo Switch™ 2 et le Pack de mise à niveau n’incluent pas la clé d’accès anticipé.

*** Pour les copies physiques, s’applique uniquement au premier tirage. Pour les copies numériques, disponible pour tout achat effectué avant le 23 décembre 2026.