Le studio chinois Joystick, en collaboration avec l’éditeur japonais Success Corporation, a annoncé le développement d’un remaster de Metal Saga: Season of Steel, titre initialement sorti en 2006 sur Nintendo DS de manière exclusive au Japon. Ce projet a été dévoilé lors de l’édition 2026 de ChinaJoy, où une version jouable du remaster était présentée au public. La sortie du jeu est prévue sur Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC, bien qu’aucune date de lancement n’ait encore été communiquée.

Ce remaster introduit plusieurs modifications majeures par rapport à l’original. Le système de contrôle, auparavant limité au tactile sur Nintendo DS, sera remplacé par des commandes par boutons, rendant l’expérience plus accessible sur les plateformes modernes. Le jeu combinera également les deux écrans de la console portable en un seul affichage, simplifiant ainsi l’interface utilisateur. En plus de ces changements, le remaster inclura des corrections de bugs présents dans la version DS.

Metal Saga: Season of Steel s’inscrit dans la continuité de la série Metal Max, dont il constitue le troisième volet principal. Il fait suite au premier épisode sorti sur NES, ainsi qu’à son remaster Metal Max Returns sur SNES, et au deuxième volet Metal Saga sur PlayStation 2. L’intrigue se déroule dans un univers post-apocalyptique où les descendants du Chasseur, personnage emblématique de Metal Max 1 et Metal Max Returns, doivent protéger la Noah Seed pour empêcher la réactivation de l’IA Noah, vaincue précédemment dans les événements de ces mêmes jeux.

Le titre adopte une vue isométrique pour ses sprites et ses décors, une caractéristique visuelle qui diffère de l’orientation nord-sud-est-ouest utilisée dans Metal Max jusqu’à Metal Max 2: Reloaded. Cette perspective nord-ouest/nord-est et sud-ouest/sud-est est exclusive à Metal Saga: Season of Steel dans la série. Une innovation mécanique notable est l’introduction du partage de siège pour tous les membres du groupe à bord d’un tank, y compris en situation de combat. Cette mécanique, absente des précédents opus, a ensuite été reprise dans Metal Max 2: Reloaded avec des limites spécifiques selon les classes de véhicules : les tanks et véhicules plus imposants peuvent accueillir jusqu’à quatre personnages, tandis que les motos n’en transportent qu’un seul.

Lors de la présentation à ChinaJoy 2026, la version démo du remaster était localisée en chinois simplifié. Cependant, une localisation en anglais est également évoquée, comme en témoigne la présence d’un logo du jeu écrit en anglais sur le stand du développeur.