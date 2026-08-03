Un Direct dédié à Fire Emblem: Fortune’s Weave est annoncé pour le lundi 4 août 2026 à 10h00 ET, soit 16h00 à Paris. Cette présentation, d’une durée estimée à vingt minutes, sera diffusée sur les plateformes officielles de Nintendo et permettra de découvrir les dernières informations concernant ce nouvel opus de la série Fire Emblem, développé pour Nintendo Switch 2.

L’univers de Fire Emblem: Fortune’s Weave prend place dans l’Empire de Dagda, une nation ayant prospéré sous le règne des divinités pendant 1 500 ans. Au cœur de cet empire se trouve Dagsion, sa capitale, où se tiennent les Jeux Héroïques. Ce tournoi rassemble les meilleurs combattants du continent, et son vainqueur se voit accorder un souhait en récompense de sa victoire. L’intrigue du jeu s’articule autour de cette compétition légendaire, offrant aux joueurs une expérience mêlant stratégie et narration.

L’histoire de Fire Emblem: Fortune’s Weave met en avant quatre protagonistes principaux, chacun porteur d’une motivation distincte. Cai, un jeune garçon, est déterminé à remporter les Jeux pour libérer son père. Dietrich, épéiste expérimenté, cherche des adversaires toujours plus puissants pour tester ses limites. Theodora, souveraine d’un royaume, se bat pour concrétiser le rêve de longue date de son peuple. Enfin, Leda, musicienne de profession, est mue par une quête de vengeance personnelle. Le joueur a la possibilité de choisir l’un de ces personnages comme protagoniste et de le mener vers la victoire lors des Jeux Héroïques, tout en façonnant le cours de son destin à travers les choix narratifs et stratégiques.

Entre les affrontements, le jeu propose plusieurs mécaniques de progression pour renforcer ses troupes. Les joueurs peuvent améliorer les talents de leurs unités sur un terrain d’entraînement, recruter de nouveaux alliés pour étoffer leur armée, ou encore s’aventurer au-delà de Dagsion afin d’acquérir de l’expérience en participant à des batailles ou en explorant des donjons. Ces éléments contribuent à une expérience de jeu riche, où la préparation et la stratégie jouent un rôle central dans la réussite des Jeux Héroïques.