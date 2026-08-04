Milestone et Mattel, Inc. (NASDAQ : MAT) ont dévoilé aujourd’hui un tout nouveau trailer pour HOT WHEELS™ Infinite Rush, le prochain jeu de course d’arcade dont la sortie est prévue le 10 septembre 2026, avec un accès anticipé à partir du 7 septembre 2026.
Informations clé :
- Quatre îles miniatures à thème : de nombreuses courses et activités à explorer en monde ouvert ! Les joueurs peuvent se téléporter librement d’une île à l’autre à mesure qu’ils débloquent de nouvelles zones et de nouveaux défis, traçant ainsi leur propre chemin à travers la campagne.
- Campagne principale : affrontement en duel avec les équipes rivales, les joueurs devront tenter de devenir le maître ultime des différentes îles !
- Quatre classes de véhicules : une collection à construire dans quatre catégories uniques ;
- Les Drifters : contrôle des virages et recharge du boost grâce au drift.
- Les Speeders : vitesse croissante et régénération du boost pour maîtriser les longues lignes droites.
- Les Titans : des véhicules puissants dotés de mécanismes uniques de gestion du boost.
- Les Polyvalents : des véhicules équilibrés et polyvalents, adaptés à tous les défis.
- Système « Rush Squad » : construction d’une équipe de quatre véhicules comprenant un Hot Wheels™ de chaque catégorie pour passer rapidement de l’un à l’autre, tout en explorant le monde.
- Personnalisation des véhicules : éditeur d’autocollants et de carrosserie, options incluant la personnalisation des jantes, les effets visuels du boost, ainsi que des effets sonores spéciaux pour le boost et le sprint.
HOT WHEELS™ Infinite Rush sera disponible sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ 2, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X, et PC via Steam, Microsoft Store ainsi que l’Epic Games Store le 10 septembre 2026, avec un accès anticipé à partir du 7 septembre.
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