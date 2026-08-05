Okay, elle est là La Famille ? Vous avez la ref ? Vous voulez vous la jouer comme Toretto ? Il est temps de sortir la Dodge Charger du garage pour la révision…

Bon alors ici, pas de blabla ou de mode histoire, nous avons affaire à un jeu de course typiquement Arcade. Tout d’abord, il faudra choisir entre deux types de maniabilité soit avec capteur de mouvement (autrement dire, injouable) ou alors avec des commandes classiques (en utilisant les sticks et les boutons de la manette) ensuite, vous aurez le choix entre 8 véhicules (tous tirés de la saga – oui la Dodge Charger de Dom est bien présente) dont vous pourrez choisir la couleur. Puis, selon votre progression, vous aurez la possibilité de choisir un véhicule standard ou un véhicule « Fureur », plus rapide, avec plus de néons et surtout la possibilité d’utiliser 10 kits nitro contre 3 avec la version normale. Vous pourrez ensuite affronter d’autres joueurs dirigées par la console, à travers 6 courses reprenant des lieux visités dans les films (Hong Kong, Abu Dabi, La Havane, Yellowstone, les Alpes Suisses et la Colombie). Une fois que vous aurez terminé premier sur ces 6 parcours, vous serez bon pour refaire… les mêmes sauf en mode « fureur » (donc contre des adversaires avec les néons et les kits nitro).

Vous avez certainement entendu parler au moins une fois dans votre vie de la saga Fast and Furious ? Celle-ci compte pas loin de 10 films (un onzième est sur la route) et 1 spin-off, sans oublier une série animée sur Netflix qui compte pas moins de 6 saisons (52 épisodes). La série doit une (grosse) partie de son succès à la démesure qui accompagne chacun des films, passé le côté relativement réaliste des 3 premiers volets, ça commence à partir en cacahuète après le 4ème épisode… La « famille » vit des aventures de plus en plus spectaculaires, que ce soit en trimballant un coffre blindé accroché à des voitures, une course poursuite folle à travers les gratte-ciels de Dubaï ou encore dans l’espace pour pirater un satellite ? Ah sans oublier l’affrontement contre un sous-marin nucléaire… Ouais ça déconne pas avec les Toretto !

À l’image du titre dont il est tiré, on arrive rapidement au bout de ce que propose le titre… Il est vrai qu’un mode « multi » est proposé, mais il est limité à deux joueurs et absolument pas jouable en ligne… Autant on pourrait se passer du mode en ligne, autant ne pas proposer un mode 4 joueurs pour un titre « Arcade » est une terrible déception.

Pour le reste, le jeu a de faux airs de Daytona USA pour l’ambiance très colorée ou encore Cruis’n Blast pour le côté un peu décalé. C’est franchement dommage, car les circuits reprennent parfaitement le côté foutraque des films… Entre les avions qui tirent des missiles sur la piste, les grandes roues qui s’écrasent sur la route ou encore les sauts entre les gratte-ciels ou les attaques de requin géant ! La démesure est là et il y a un côté assez fun à parcourir les courses, mais n’espérez pas la jouer technique ! On peut faire des roue levées avec les voitures comme dans le film, mais ça n’apporte pas grand-chose… En réalité le meilleur moyen de finir en tête est de garder le pied (enfin le doigt) sur l’accélérateur tout le long de la course, d’utiliser les raccourcis (immanquables avec les néons verts clignotants sur le côté) et de garder tous les kits nitro pour la dernière ligne droite (quand un compteur apparait en haut de l’écran…).

Ajoutez à cela des temps de chargement entre les courses un peu longuets et vous comprendrez qu’il y a de quoi être déçu, surtout pour le prix ! D’ailleurs ne vous attendez pas à voir les acteurs du film faire une fugace apparition (ce qui en soi n’est pas plus dérangeant que cela). Pour le reste, le jeu reste plutôt joli dans l’ensemble, les couleurs sont très vives et il y a des effets de lumières et de fumée plutôt réussis (surtout en docké), le titre tourne de façon très fluide et nous n’avons jamais constaté de ralentissement, malgré l’action à l’écran… La bande-son semble inspirée par les films et fait le job, même si à la longue elle est relativement répétitive, quant aux bruits des moteurs, ils font le job (pour autant qu’on imagine des véhicules qui tournent au kit nitro et qui font des roues arrières).