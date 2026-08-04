Teeto est un jeu de plateforme et d’aventure en 3D sorti le 15 juillet 2026 sur l’eShop de la Nintendo Switch 2 au prix de 16,99 €. Le titre est développé par le studio indépendant Eat Pant Games et édité par Super Rare Originals, la branche d’édition numérique de Super Rare Games. Eat Pant Games est un studio indépendant basé en Nouvelle-Zélande, fondé par Mitch et Ali. Le nom de la structure s’inspire d’un mème Internet. Teeto constitue le tout premier jeu vidéo complet conçu par cette équipe. Super Rare Games est un éditeur de jeux vidéo indépendant basé à Londres, au Royaume-Uni. L’entreprise est spécialisée dans la publication numérique de titres indépendants via son label Super Rare Originals, ainsi que dans la production et la distribution d’éditions physiques en tirage limité pour les consoles Nintendo.

Un platformer 3D à la portée de tous

Teemo est un petit être aux allures d’une grosse goutte d’eau qui a été fait par la lapine Nory, créé pour terrasser les créatures de l’ombre. Dès le départ, le jeu vous propose un tutoriel pas à pas qui vous explique les mécaniques de base, tout en vous laissant la liberté d’expérimenter à votre propre rythme. Côté déplacements, la panoplie de mouvements est classique mais complète : vous disposez du traditionnel double saut, d’un plongeon aérien (à la manière de Super Mario Odyssey), d’une attaque rodéo pour activer des mécanismes au sol, d’un coup au corps-à-corps, et d’un système d’absorption d’éléments pour obtenir des capacités spéciales — un principe qui rappelle fortement Cappy. Vous pouvez également planer avec un petit parachute et faire un dash au sol pour aller un peu plus vite dans les niveaux. Les mouvements de base sont agréables et suffisamment riches pour vous sortir des situations périlleuses. La prise en main surprend néanmoins par rapport aux standards du genre : au lieu de conserver son inertie (momentum) dans les airs, Teemo subit une gravité assez lourde et retombe plus vite que la plupart des platformers. Ce manque de légèreté aérienne est largement compensé par le reste du panel de déplacement de Teemo. Les capacités spéciales sont sympathiques sur le principe, mais leur usage s’avère extrêmement situationnel. Bien qu’elles soient disséminées un peu partout, elles ne sont pas toutes indispensables pour traverser un niveau. Les pouvoirs sont assez variés : un mode discrétion pour marcher à pas feutrés ;

pour marcher à pas feutrés ; le fouet liane qui s’utilise comme un grappin sur des éléments précis pour bondir vers une plateforme éloignée (la capacité la plus utilisé du jeu) ;

qui s’utilise comme un grappin sur des éléments précis pour bondir vers une plateforme éloignée (la capacité la plus utilisé du jeu) ; la capacité du feu pour cracher des flammes ;

pour cracher des flammes ; plein d’autres encore. Cependant, leur utilisation manque parfois de subtilité : il s’agit très souvent d’allumer un feu de camp avec les flammes ou d’utiliser le pouvoir du caillou pour briser un obstacle. Même si quelques passages demandent de se creuser un peu plus la tête, cela reste toujours très accessible et un peu trop facile pour ceux qui espèrent plus. Il y a un certain nombre de transformations qui ne servent à rien, telles que la poubelle ou le canapé qui n’ont aucune utilité dans les niveaux où ils apparaissent, à part pour la blague. Enfin, vous disposez en permanence d’une capacité de tir pour atteindre les objets ou ennemis en hauteur. S’il est possible de cumuler votre tir et un pouvoir élémentaire, le jeu vous oblige à basculer manuellement de l’un à l’autre pour les activer — un choix de gameplay qui manque un peu d’ergonomie dans le feu de l’action. Côté combats, rien de bien transcendant : un ou deux coups suffisent généralement à terrasser n’importe quel ennemi de base. En cas de difficulté, le jeu propose une attaque téléguidée aérienne (via la touche Y dès qu’elle s’affiche sur l’adversaire juste après un saut), ce qui permet de fondre sur la cible sans le moindre effort. Un boss vient conclure chaque acte avec un mélange d’action et de petite énigme, même si la méthode pour en venir à bout reste très évidente. Seuls les deux derniers affrontements pourront vous donner un peu de fil à retordre grâce à des routines d’attaque plus élaborées, bien que l’ensemble reste très accessible à condition de rester attentif. Le vrai point noir réside plutôt dans un bug particulièrement agaçant : pour une raison inconnue, il arrive que le jeu refuse tout simplement de vous laisser ramasser un pouvoir. La seule solution consiste alors à redémarrer le niveau, ce qui peut vous bloquer net ou vous empêcher d’obtenir la capacité requise pour battre un boss. Même si le problème reste relativement rare, il s’est manifesté tous les 6 ou 7 niveaux durant notre partie, ce qui finit par être plutôt pénible.

Des environnements taillés pour votre palette de mouvements

Les différents thèmes traversés surprennent au premier abord — même si l’histoire finit par les justifier —, offrant des décors originaux que vous ne croisez pas tous les jours. L’environnement s’explore librement dans la limite de votre large éventail de mouvements, mêlant énigmes légères et séquences de saut en hauteur comme en longueur. Si les pièges stricts se font plutôt rares, la progression repose davantage sur des ennemis barrant la route et des plateformes mouvantes, étroites ou friables. Bien que la structure reste classique (aller d’un point A à un point B), le jeu déborde d’idées et tire parti de ses grands niveaux. Les sympathiques PNJ proposent des quêtes toutes plus étranges les unes que les autres, idéales pour justifier la quête des précieux Michael et vionites. Dénicher ces collectables s’avère accessible : détruire les drapeaux des créatures de l’ombre, dialoguer avec un PNJ, résoudre une petite énigme ou réussir un enchaînement de sauts technique vers une plateforme distante. Cette recherche encourage l’exploration et récompense constamment la curiosité avec des références cachées, des répliques amusantes et de jolis panoramas.

Un charme rétro et coloré

Visuellement, Teeto s’appuie sur une direction artistique 3D colorée et épurée, s’inscrivant dans la lignée des jeux de plateforme à mascottes des années 90 et 2000 qu’ils ont eux-mêmes désigné s’inspirer directement. Le monde propose des biomes variés — allant des forêts enneigées aux plages et zones urbaines décalées — caractérisés par des palettes de couleurs vives et un rendu très lumineux. Plutôt que d’accumuler des détails complexes dans le décor, le studio a fait le choix d’un style visuel stylisé et sobre, qui exploite au mieux les expressions du visage et leurs animations pour leur donner un trait de caractère. Ce parti pris permet d’assurer une grande lisibilité lors des phases de plateforme et de maintenir une fluidité constante à l’écran, notamment sur la version Nintendo Switch 2 que nous testons aujourd’hui. Dans l’ensemble, c’est mignon et si vous avez connu les jeux de plateforme de l’époque, ça vous parlera directement. En revanche le style reste assez spécifique, ce qui peut ne pas plaire à tout le monde.

Un enrobage sonore original et décalé

La bande originale de Teeto, composée par Mitch et Luke Duncan (également les développeurs), accompagne l’exploration avec des morceaux légers et entraînants qui évoluent selon les environnements traversés. Les thèmes musicaux restent volontairement accessibles et rythmés, cherchant avant tout à coller au ton positif et décontracté de l’aventure sans surcharger l’écoute pendant la recherche de collectables. Le doublage, particulièrement loufoque, colle parfaitement à des PNJ tout aussi décalés. L’équipe de développement étant néo-zélandaise, les voix débordent d’accents régionaux très typés. Petite anecdote amusante : certains doublages (comme ceux des objets à collectionner ou de quelques PNJ) ont même été réalisés par la fille du développeur, âgée de 4 ans ! Le studio a vraiment insufflé une touche personnelle dans le jeu, et le résultat fonctionne étonnamment bien. Sans même chercher à savoir qui prête sa voix à qui, les dialogues sont très bien interprétés, le ton est drôle et chaque mouvement est bien rythmé par le son.

Efficace, mais trop vite expédié

Dans sa structure, Teeto s’affirme comme un collectathon très classique : l’objectif de chaque niveau consiste simplement à aller d’un point A à un point B. La majorité des objets à ramasser (comme les clés ou les vionites) servent uniquement à débloquer de nouveaux costumes si vous visez le 100 %. La plupart des collectables sont faciles à dénicher : pour peu que vous soyez habitué au genre, rien de très transcendant, même si quelques exceptions demandent un peu plus de fouille. Sans viser le 100 % (en récupérant simplement les 60 vionites requises sur les 119), le jeu se boucle très vite : comptez entre 2 et 3 heures, voire 4 heures grand maximum si vous tâtonnez. Pour la complétion totale, il faudra dénicher les 67 Michael, l’intégralité des 119 vionites et acquérir les 44 costumes de la boutique (sachant que 9 d’entre eux nécessitent de trouver au préalable des médailles cachées dans les niveaux). L’aventure s’allonge alors pour atteindre 4 à 8 heures de jeu. Seul vrai regret concerne l’ergonomie : il n’existe aucun tableau récapitulatif global pour suivre votre avancement. Pour consulter votre progression, vous devez vous contenter du compteur en haut à droite ou aller vérifier directement la porte de chaque niveau pour savoir ce qu’il vous manque, c’est fastidieux pour pas grand-chose. Sur le principe, Teeto propose une formule suffisamment bien ficelée qui n’a pas besoin d’en faire des tonnes. Cependant, si la chasse aux objets ne vous intéresse pas, l’expérience risque d’être pliée bien trop rapidement.