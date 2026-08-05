Le groupe The Pokémon Company a sorti aujourd’hui la partie 1 du pass d’extension de Pokémon Pokopia : Fonds-Bulleux sur console Nintendo Switch 2. Fonds-Bulleux, première des trois parties qui composent le contenu téléchargeable payant, contient une ville sous-marine qui regorge de nouveaux Pokémon, de nouveaux meubles et de nouveaux ingrédients, entre autres. En outre, la mise à jour logicielle gratuite de Pokémon Pokopia (version 2.0.0) est disponible à toutes les personnes qui possèdent le jeu de base.

Partie 1 du pass d’extension de Pokémon Pokopia : Fonds-Bulleux

Découvrez Fonds-Bulleux, une ville peuplée de Pokémon qui vivent sous l’eau. Dans cet environnement aquatique, les joueurs et joueuses pourront s’adonner à toutes sortes d’activités : construire des structures qui flottent à différents niveaux sous la surface de la mer grâce aux blocs flottants, activer des machines à bulles et allumer des lampadaires avec l’aide des Pokémon spécialisés en électrification, ou encore faire pousser des pastèques grâce au concours des Pokémon spécialisés en arrosage.

Une nouvelle aventure sous-marine les attend à Fonds-Bulleux, avec son lot de tenues inédites, de meubles flambant neufs et de nouveaux Pokémon, en plus d’une capacité Surf améliorée. Il leur sera même possible d’apprendre à construire un sous-marin Sharpedo, un endroit aux airs de cachette secrète.

Mise à jour logicielle gratuite de Pokémon Pokopia (version 2.0.0)

La mise à jour logicielle gratuite (version 2.0.0) permet de rencontrer le Pokémon fabuleux de type Eau Manaphy et d’apprendre une nouvelle capacité : Plongée. Avec Plongée, les joueurs et joueuses pourront explorer les fonds marins, nager aux côtés de Pokémon de type Eau et construire des structures immergées.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel de Pokémon Pokopia.

[1] La version complète du jeu est nécessaire pour utiliser le contenu téléchargeable du pass d’extension. Vendus séparément.

[2] Pour pouvoir jouer à la partie 1 : Fonds-Bulleux du contenu téléchargeable payant, il est nécessaire d’avoir terminé la requête « Un environnement plus agréable » à Grisemer. Il convient aussi d’apprendre la capacité Plongée récemment ajoutée et incluse dans la mise à jour logicielle gratuite.

[3] Il est nécessaire d’avoir effectué la mise à jour logicielle gratuite de la version 2.0.0 pour avoir accès au contenu téléchargeable payant inclus dans la partie 1 du pass d’extension de Pokémon Pokopia : Fonds-Bulleux.

[4] Pour pouvoir apprendre la capacité Plongée récemment ajoutée, il est nécessaire d’avoir terminé la requête « Un environnement plus agréable » à Grisemer. Il faut aussi être en mesure de sauter et connaître la capacité Surf.