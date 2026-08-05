Mojang et Microsoft ont officiellement annoncé la date de sortie de Minecraft sur Nintendo Switch 2, prévue pour le 27 octobre 2026. Cette version introduit des améliorations graphiques significatives avec les Vibrant Visuals, désormais activés par défaut, ainsi qu’une mise à jour du pack Super Mario Mash-Up, exclusif aux éditions Nintendo.

Les Vibrant Visuals offrent des effets de lumière et d’ombre renforcés, améliorant visuellement l’expérience de jeu. Ces améliorations sont appliquées par défaut et s’étendent à l’ensemble du contenu compatible sur le Minecraft Marketplace. Le pack Super Mario Mash-Up, déjà apprécié sur Nintendo Switch, bénéficie également d’une mise à jour pour tirer pleinement parti de ces nouveaux visuels. Il propose un monde thématique inspiré de l’univers Mario, incluant des musiques originales, des skins uniques et des lieux emblématiques comme le château de Peach ou la place Delfino.

Les joueurs ayant déjà acheté Minecraft sur Nintendo Switch pourront bénéficier d’une mise à niveau numérique vers la version Switch 2. Les détails concernant ce processus seront communiqués ultérieurement.