Redécouvrez le récit qui a précipité la chute de Krat : Lies of P: Complete Edition arrive officiellement sur Nintendo Switch 2. Proposée en téléchargement au prix de 69,99 $ sur le Nintendo eShop, NEOWIZ invite les nouveaux venus comme les habitués à vivre cette relecture torturée d’un conte intemporel, aujourd’hui réinventé.

« L’arrivée sur Nintendo Switch 2 est une nouvelle étape historique pour nous, et nous avons travaillé avec acharnement pour que cette Complete Edition offre aux fans Nintendo la même expérience pensée d’abord pour le joueur, après une si longue attente », a déclaré Jiwon Choi, réalisateur de Lies of P. « Lies of P est le fruit du travail et de la passion de notre équipe de développement, et nous sommes reconnaissants envers notre communauté pour son soutien alors que nous continuons à façonner l’avenir de la franchise. »

Ce titre acclamé par la critique et plébiscité par les joueurs est optimisé pour la Nintendo Switch 2 et inclut l’ensemble des améliorations de confort déployées depuis le lancement, de nouveaux modes de difficulté et de défi, ainsi que l’intégration fluide de l’extension Overture.

En parallèle du lancement sur le Nintendo eShop, NEOWIZ s’est associé à iam8bit pour proposer une gamme d’éditions physiques de Lies of P: Complete Edition. Toutes ces éditions contiennent une cartouche avec le jeu complet et sont disponibles en précommande dès à présent sur liesofp.iam8bit.com. Les versions physiques iam8bit commenceront à être expédiées le vendredi 2 octobre, date à laquelle une édition boîte de Lies of P: Complete Edition sera également disponible chez les principaux revendeurs.