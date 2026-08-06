Silver Lining Interactive, 11 bit studios, Digital Sun et Maximum Entertainment France sont heureux d’annoncer que Moonlighter 2: The Endless Vault sortira officiellement en version physique sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et PC le 13 novembre 2026. S’appuyant sur l’héritage très apprécié du premier opus indépendant à succès, cette nouvelle sortie vous offre l’expérience de boutique ultime, directement sur votre étagère, avec des éditions Standard et Collector.

Moonlighter 2: The Endless Vault, jeu d’action roguelite et de gestion de boutique acclamé par la critique, mêle la boucle addictive de la gestion de votre propre boutique le jour à l’exploration de donjons en 3D isométrique la nuit. Échoués dans le village mystérieux et inconnu de Tresna à la suite d’une anomalie interdimensionnelle, les joueurs se glissent à nouveau dans la peau de Will, le héros-marchand préféré du royaume. Aventurez-vous dans des biomes variés et animés pour dénicher des reliques anciennes, gérez un inventaire complexe et déjouez vos ennemis, le tout afin de financer les améliorations de votre boutique, de fabriquer de l’équipement légendaire et de redonner à votre ville sa gloire d’antan.

Une vitrine encore plus attrayante : l’édition Collector

Pour les commerçants qui souhaitent vraiment mettre en valeur leur propre collection, une édition Collector haut de gamme sera disponible en plus de l’édition Standard sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et PC en exclusivité sur le Shop Just For Games. Présentée dans un magnifique coffret spécialement conçu pour trôner sur le comptoir de n’importe quel commerçant, cette édition limitée comprendra :

Un artbook numérique

Des cartes postales – Avec des illustrations conceptuelles officielles à exposer ou à glisser dans votre album !

3 écussons – Des écussons brodés à repasser pour les emporter partout avec vous !

Une affiche – Un poster présentant des illustrations conceptuelles officielles issues de la production !

Un autocollant holographique – Un autocollant en vinyle scintillant à l’effigie du protagoniste, Will !

Des feuilles d’autocollants pour diorama – Créez votre propre diorama à partir d’autocollants !

Un pendentif « pièce de monnaie » en métal – Un souvenir tangible de vos aventures !

LA CHANCE SOURIT AUX AUDACIEUX

Un voyage riche en périls et en profits vous attend, alors enfilez votre fidèle sac à dos et plongez tête la première. Fiez-vous à vos instincts d’aventurier pour tracer la route à suivre, puis organisez votre butin pour maximiser votre rendement. Et souvenez-vous : plus vous explorez loin, et plus vous gagnez gros. Jusqu’où oserez-vous aller ?

L’ARGENT NE DORT JAMAIS

À vous de revendre votre butin durement gagné après chaque excursion. Usez de votre charme de commerçant, équipez votre magasin, adaptez-vous à vos clients et fixez vos propres prix pour décrocher le meilleur marché possible. Profitez des événements spéciaux tout en débloquant des atouts pour engranger plus de chiffre. Du tas de ferraille à la relique mythique, c’est vous et vous seul qui déterminez la valeur de vos articles !

VERS LA PROSPÉRITÉ

La prospérité d’un marchand dépend de celle de son village. Investissez dans les établissements des habitants pour obtenir de meilleures armes, armures et améliorations. Au fur et à mesure que le village prospère et devient plus vivant, de nouvelles personnes (et de l’argent !) seront attirées par votre boutique.

THE ENDLESS VAULT

Mesurez-vous à l’Endless Vault, un ancien artefact qui mettra à rude épreuve vos talents de marchand. Bravez les épreuves du Vault pour améliorer votre ville, et rehaussez sans cesse le défi pour décrocher de meilleures récompenses.

Moonlighter 2: The Endless Vault sera disponible en édition physique standard et collector sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2 et PC le 13 novembre 2026.