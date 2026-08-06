Wales Interactive et Peacebreak Studio ont révélé aujourd’hui leur nouveau projet, Beaten Path, un RPG tactique au tour par tour dont la sortie est prévue pour 2027 sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC via Steam et Epic Games Store.

Dans Beaten Path, les joueurs prennent le contrôle de Panna et de ses compagnons au sein d’un monde gouverné par des dieux déchus et des machines ancestrales. L’intrigue suit leur quête pour percer les secrets du temps, confrontés à des souvenirs perdus, des pouvoirs mythiques et une boucle temporelle qui se répète. Le titre met en avant une narration centrée sur ses personnages, où stratégie, récit et spectacle s’entremêlent.

Le système de combat s’inspire des classiques du genre, avec des affrontements au tour par tour sur grille rappelant Final Fantasy Tactics et Fire Emblem. Les joueurs doivent maîtriser le positionnement des unités, exploiter la synergie entre les personnages et utiliser des capacités décisives pour dominer le champ de bataille. Flanquer les ennemis et tirer parti du terrain deviennent des éléments clés pour remporter les batailles.

L’exploration occupe une place centrale dans Beaten Path. Le monde proposé est richement illustré, avec une météo changeante, des lieux étranges et des événements narratifs qui jalonnent le voyage. Des temples engloutis aux rivages battus par les tempêtes, chaque région recèle des récits, des choix et des défis qui influencent directement l’aventure. Les joueurs devront naviguer à travers ces environnements pour découvrir les secrets du monde et de l’histoire de Panna.

La personnalisation des unités constitue un autre pilier du gameplay. Un système de classes flexible permet d’adapter chaque personnage à la stratégie adoptée, avec la possibilité de combiner deux classes, d’équiper des compétences puissantes et d’attribuer des traits améliorant les statistiques. Des tenues à débloquer ajoutent une dimension visuelle et fonctionnelle, permettant aux joueurs de créer des configurations uniques qui évoluent au fil de la partie.

L’intrigue de Beaten Path tourne autour d’un mystère temporel. Alors que Panna retrace ses pas oubliés, des indices sur une guerre effacée des mémoires et sur son rôle dans ce conflit commencent à émerger. La vérité se cache dans des machines en ruine, d’anciens alliés et des souvenirs qui se répètent, attendant d’être reconstitués. Ce récit en boucle temporelle sert de toile de fond à une aventure où chaque décision et chaque combat contribue à dévoiler les couches de l’histoire.

Le jeu mettra en scène un casting entièrement doublé, composé de 25 personnages distincts. Chaque membre du groupe sera représenté par un art 2D unique, des modèles 3D détaillés, des personnalités marquées et des arcs narratifs personnels, renforçant l’immersion dans cet univers.

Beaten Path a été financé via Kickstarter, confirmant l’intérêt de la communauté pour ce type de projet. Les joueurs pourront découvrir ce RPG tactique lors de sa sortie en 2027, qui marquera l’arrivée d’une nouvelle expérience narrative et stratégique sur les principales plateformes du marché.