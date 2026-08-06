Trailmark Games, AMC Global Media, et Maximum Entertainment France ont le plaisir de heureux d’annoncer que The Walking Dead: Streets of Survival, le tout nouveau beat ’em up dans l’univers de The Walking Dead d’AMC, sera disponible en édition physique Deluxe le 18 septembre 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Découvrez la bande-annonce, dévoilant l’action sanglante et explosive du jeu :

L’édition physique du jeu contiendra le jeu de base ainsi que le contenu de l’édition Deluxe, à savoir le Pack « Arcade Apocalypse », incluant la bande-son numérique, le niveau de difficulté « Enfer sur Terre », des apparences d’armes bonus, une apparence premium pour Rick, et le mode exclusif « Survie Infinie ». Tentez de voir combien de combos écrasants, attaques d’armes signature et de coup fatals dévastateurs vous pouvez exécuter en faisant face à une invasion sans fin de marcheurs !

À propos de The Walking Dead: Streets of Survival :

COMBATTEZ LES MORTS-VIVANTS. SURVIVEZ DANS LES RUES.

The Walking Dead Streets of Survival vous plonge dans des combats arcade intenses au cœur de l’univers impitoyable de The Walking Dead (AMC).

Incarnez les survivants emblématiques Rick Grimes, Daryl Dixon et Michonne et frayez-vous un chemin à travers des tunnels infestés de rôdeurs, des colonies dévastées et des forteresses hostiles où les affrontements explosifs sont légion. Affrontez les Sauveurs, les ennemis les plus redoutables d’Alexandria, menés par Negan, ainsi que des vagues déferlantes de rôdeurs. Déchaînez des combos dévastateurs, utilisez vos armes signatures et lancez des coups de grâce dévastateurs dans une lutte acharnée pour la survie.

Caractéristiques principales :

Des combats beat ’em up percutants : survivez à l’apocalypse avec un gameplay de combat réactif et satisfaisant. Utilisez des combos de mêlée brutaux, des attaques à distance capables de balayer des groupes entiers, ou une combinaison des deux dans des affrontements au rythme effréné.

Affrontez des essaims écrasants de Marcheurs et des ennemis impitoyables : frayez-vous un chemin à travers des armées rampantes de morts-vivants et de dangereux gangs de Sauveurs qui vous obligent à vous battre pour chaque centimètre de terrain et à vous adapter à mesure que de nouvelles menaces émergent.

Affrontez des boss emblématiques : mesurez-vous à de puissants Marcheurs adorés des fans, tels que Winslow, le rôdeur du puits, et bien d’autres, tout en affrontant Negan, Simon et les Sauveurs lors de combats de boss intenses et en plusieurs phases qui mettront à l’épreuve votre habileté, votre stratégie et votre instinct de tueur.

Défi arcade rejouable : maîtrisez les enchaînements de chaque personnage, améliorez leurs capacités grâce à des arbres de compétences uniques, et affrontez plusieurs niveaux de difficulté dans une expérience conçue pour des parties répétées et des défis de plus en plus difficiles. Ou lancez-vous dans un mode Facile optionnel pour une partie décontractée.

The Walking Dead: Streets of Survival – Deluxe Edition sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 le 18 septembre 2026.