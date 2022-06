En considérant uniquement les années, cela fait 5 ans que nous avons traversé les dimensions sur Fire Emblem Warriors. Puis il y a 3 ans, nous nous sommes épris de notre métier d’enseignement dans Fire Emblem : Three Houses. À cette occasion, nous avons même aidé les élèves des Aigles de Jais, des Lions de Saphir, des Cerfs D’or puis ceux des Loups de Cendre à surmonter leurs tragédies, leurs conflits, pour finalement obtenir leurs diplômes. Une aventure que certains n’ont peut-être pas encore fini de vivre alors même que Nintendo a annoncé Fire Emblem Warriors : Three Hopes pour cette fin de mois de juin 2022. À l’aube de ce nouvel espoir, voici notre nouveau rapport de guerre.

Trois choix pour trois nouvelles destinées

L’histoire commence sur une belle cinématique de guerre similaire mais tout aussi différente que celle de Fire Emblem : Three Houses. Similaire dans le sens où nous apercevons Sainte Seiros combattre sur un immense champ de bataille dont l’issue semble incertaine. Puis alors que la bataille atteint son climax, c’est l’illumination avant d’être réveillés dans la peau d’un mercenaire dénommé Shez, dont nous avons la possibilité de choisir l’apparence Homme ou Femme. Nous sommes sur le point de participer à une bataille importante contre le groupe de mercenaires de Jeralt, connu pour son excellence dans le métier.

Nous sommes également avertis de la présence d’un “Démon Cendré” réputé pour être redoutable et sans pitié face à quiconque pointerait sa lame dans sa direction. Pour les joueurs de Three Houses, nous reconnaissons rapidement le nom de Jeralt et identifions ledit démon comme étant Byleth. D’ailleurs, il est possible de choisir son apparence également. La mission commence alors, et nous nous retrouvons rapidement face à Byleth qui humilie totalement Shez. Alors que le “Démon Cendré » s’apprête à porter le coup de grâce sur Shez, ce dernier éveille un mystérieux pouvoir lui permettant tout juste de repousser une Byleth qui n’a pas l’air de beaucoup plus nous prendre au sérieux.

Le petit chapitre prend fin sur la victoire de Byleth qui nous laisse méditer sur notre défaite. Après une longue discussion avec l’entité Arval à l’origine de notre mystérieux pouvoir, nous revenons 6 mois après les évènements. Une petite ellipse permettant à Shez de gagner en puissance et de contrôler un peu mieux ses atouts. Nous découvrons un Arval épuisé de sauver la mise à un Shez qui tente parfois des folies pour surpasser ses limites, quitte à approcher la mort. Shez est en route pour le village de Rumire, village qui semble accueillir présentement les mercenaires de Jeralt, selon les informations de Shez.

Notre mercenaire semble s’être perdu dans une forêt et tombe nez à nez avec trois têtes bien connues de ceux ayant fait Three Houses : Edelgard, Dimitri et Claude. À peine le temps de faire connaissance que nous nous battons aux côtés de ces trois visages familiers contre des bandits. Un début d’aventure à la fois familier et différent de Three Houses. D’ailleurs, pareillement à celui-ci, nous sommes invités au monastère de Garreg Mach, en tant qu’élève cette fois-ci. Puis nous devons encore une fois choisir une classe dont dépendent les tenants et aboutissants de notre scénario.

Un long récit de plusieurs dizaines d’heures pour une seule maison, à multiplier par trois pour ceux qui veulent connaître l’histoire des différentes voies comme dans Fire Emblem Three Houses. Pour ceux qui s’inquiètent, il est possible de recruter des unités d’autres maisons, mais nous reviendrons dessus. Toujours est-il que le scénario est proposé en différents arcs, eux-mêmes divisés en chapitres pour un total similaire à Fire Emblem Three Houses. En termes de casting, de nombreux visages de Three Houses sont présents, les élèves du DLC des Loups de Cendre sont de la partie, et d’autres visages inédits que nous vous laissons découvrir.

Il y aura donc beaucoup à faire pour ceux ayant connu et apprécié le titre précédemment cité. Autant ceux du côté Fire Emblem pour avoir, par exemple, tous les dialogues de soutien, mais les joueurs côté Warriors auront à faire pour monter tout le casting au niveau maximum, avoir le rang S partout, parmi d’autres objectifs. Il nous faut tout de même revenir sur un point pour les fans de Three Houses. L’histoire présentée ici semble être un autre récit avec les personnages de Three Houses. Ainsi, nous ne vous recommandons pas de tenter de placer les évènements de Fire Emblem Warriors : Three Hopes dans la chronologie de Three Houses, sous peine de constater de nombreux éléments bizarres. Three Hopes raconte une alternative à la destinée des trois classes et des personnages que nous avons connus de près comme de loin, avec des développements nouveaux voire surprenants.

Entre développement de campement et conquête de continent

Ceux qui ont fait le premier Fire Emblem : Warriors se souviennent du jeu séparé entre le mode “Histoire” et le mode “Mission”. Une séparation assez classique des jeux et collaborations Warriors avec un scénario permettant de faire jouer une histoire plus ou moins pertinente aux joueurs, puis d’aller dans le mode “Mission” pour une ribambelle d’annexes et missions bien plus difficiles à mener. Ce mode faisait également office de gros clin d’œil pour les fans de Fire Emblem. Fire Emblem Warriors : Three Hopes choisit une approche plus proche de Three Houses, et y associe subtilement des éléments de Warriors dedans. Ainsi, une fois les premiers chapitres passés, la progression installe une routine similaire à Fire Emblem Three Houses.

Des chapitres divisés en discussions développant le scénario, une phase d’exploration du campement, puis nous nous retrouvons sur le champ de bataille. Petite différence, une fois vos préparatifs au campement terminés et que vous êtes prêts pour le combat, vous vous retrouvez sur une carte du continent de Fodlan. Chaque chapitre vous demandera de conquérir un territoire précis du continent. Celui-ci est souvent entouré de zones à annexer avant, et chaque zone est en fait un combat à jouer. Une fois le combat terminé, vous pouvez remporter des points d’activité ou d’entraînement bonus, mais vous pouvez aussi inspecter les environs pour récolter des matériaux et autres bonus.

Ainsi, chaque chapitre n’a pas un combat unique mais plusieurs, et il est possible de revenir entre-temps au campement à sa guise. Le campement se compose de nombreuses infrastructures, comme une boutique ou une forgerie, à utiliser afin de renouveler votre équipement ou acheter des ingrédients afin de cuisiner des plats. Et cela parmi tant d’autres établissements qui seront très vite assimilés par les fans de Fire Emblem Three Houses, puisque cela fait directement écho au monastère Garreg Mach, alors que les fans de Warriors assimileront ça à un genre de marché qui sert à renforcer ses personnages, comme il est normalement possible de le faire dans un jeu Warrior.

Il est possible d’acheter des cadeaux à offrir à ses protagonistes afin d’augmenter votre affinité avec eux, ou alors d’aller au réfectoire leur préparer un bon plat. D’ailleurs, en plus d’augmenter votre affinité, les plats vous prodiguent durant tout le chapitre des effets bonus en combat. En renforçant vos liens avec les personnages, vous pouvez aussi profiter du calme des campements pour visionner les dialogues de soutien entre eux. Des soutiens allant du rang C à A, avec des effets bonus bénéfiques en combat aussi. Vous pouvez, à cette même fin, organiser diverses activités comme un rangement d’archives ou un brossage de chevaux parmi d’autres. Puis en remplacement à l’invitation à prendre un thé de Three Houses, il est possible de faire une expédition à cheval en extérieur avec une unité dont le niveau de soutien a au moins atteint le rang C.

Une expédition qui vous mènera à un face à face sur un beau paysage avec un des personnages clés du jeu, dans lequel vous pourrez le questionner et choisir une réponse permettant de briser la glace. Chacune de ces activités coûte un petit point d’activité que vous obtenez à chaque début de chapitre. Il est possible d’aller voir l’entraîneur pour utiliser vos points d’entraînement afin de faire monter la maîtrise d’arme et le niveau de classe de vos personnages. L’entraîneur remplace un peu les leçons que nous donnons aux élèves dans Three Houses. Il vous permet également de changer de classe, chose très importante pour gagner de nouvelles possibilités de combos et des techniques. Comme dans Three Houses, les unités ont un confort dans certaines classes précises, mais au final elles peuvent avoir la classe que vous leur attribuez. Les associations sont ainsi très variées.

Nous avons également un architecte qui vous permet d’utiliser vos matériaux pour améliorer les infrastructures du campement, faire progresser celui-ci en niveau, et débloquer de nouvelles possibilités. Sans oublier la présence d’un instructeur tactique qui permet de renforcer les possibilités de gameplay de chaque personnage. Il vous permet de débloquer, par exemple, une seconde jauge de spécial, la possibilité d’avoir plus de potions, et d’autres éléments de ce type. Le campement est vraiment rempli de choses qui tendent à amener toujours plus de subtilités dans le gameplay de ce Three Hopes, et il n’est certainement pas exclu que nous ayons oublié de vous parler d’un élément, mais cela vous permettra ainsi d’avoir quelques surprises.

L’espoir fait vivre un guerrier différemment

Après avoir préparé vos personnages au campement, il est finalement temps d’aller au combat. Dans Fire Emblem Warriors : Three Hopes, fini le tactical au tour par tour. Ici, nous sillonnons des champs de bataille composés de zones reliées par des chemins et envahis de “milliers” d’ennemis. Nous tapons les ennemis par enchaînements d’attaques normales suivies d’une attaque puissante stylée. Nous avons la possibilité d’utiliser une attaque spéciale une fois une jauge de spécial remplie. Il est également possible de passer en éveil pour booster les performances de notre personnage.

Dans un Warriors, le but est souvent de reprendre les différentes zones du champ de bataille détenues par l’ennemi, puis à la fin battre un boss puissant pour mettre fin à la mission. Fire Emblem Warriors : Three Hopes possède cette même base de concept avec ses petites originalités. Des éléments subtils qui s’ajoutent à la formule et que vous avez l’occasion, dès les chapitre du prologue, de tâter directement. En effet, nous l’avions dit mais le prologue ne suit pas le schéma de progression Discussion – Campement – Bataille. Du moins, il le suit mais de manière très restreinte, et nous sommes amenés à juste lire les discussions qui font avancer l’histoire, puis aller sur le champ de bataille. C’est ainsi l’occasion d’apprendre les bases du concept Warriors que nous avions développées, mais aussi les subtilités Three Houses.

Par exemple, le fait d’avoir une action de combat propre à chaque classe du jeu, puis aussi des compétences propres à chaque personnage. Nous n’allons pas développer sur chaque personnage, mais prenons l’exemple d’un Shez en classe épéiste. Il possède “Éclair Obscur” en technique unique, qui lui confère une chance d’effectuer des attaques pouvant vaincre d’un coup les unités ennemies normales, puis la capacité de foncer devant lui sur une courte distance en appuyant sur la gâchette. À cela s’ajoute l’action spéciale de l’épéiste, qui permet de faire une attaque de fond en appuyant sur X. Attaque qu’il est possible de charger tout en se déplaçant.

Chaque unité possède 3 compétences uniques propres à elles : la première est une compétence active influençant plus ou moins directement vos combos, la seconde est passive et fait souvent office de genre de boost face à une situation précise, puis la dernière est une compétence de soutien qui s’active lorsque votre unité suit un ordre donné. C’est-à-dire que le jeu ne vous propose de contrôler qu’un personnage à la fois parmi ceux que vous avez choisis de placer sur le champ de bataille. En temps normal, nous pouvons mettre de nombreux personnages parmi la dizaine qui compose notre classe et plus encore.

Toutefois, parmi les unités placées, seules 4 seront jouables durant le combat. Il s’agit ensuite d’utiliser la croix directionnelle pour switcher instantanément. À côté de ça, il est possible de freezer l’action du jeu en allant sur le menu qui fera apparaître une grande carte du champ de bataille. Sur celle-ci, vous pouvez sélectionner une unité contrôlable ou non pour lui ordonner d’aller à un certain endroit de la carte, attaquer une certaine unité, lancer l’offensive sur une base, ou défendre. Cela parmi d’autres ordres possibles, un peu comme dans le premier Fire Emblem Warriors. Ainsi, la troisième compétence unique influence une unité qui suit un ordre donné par le joueur.

En plus de ces compétences uniques et des actions de classes, nous avons une mécanique de capacités et de magies qui dépendent des points de durabilité d’une arme. C’est une mécanique reprise de Three Houses qui vous laisse ainsi dépenser des points de durabilité pour utiliser des capacités bien plus puissantes qu’une attaque normale, avec des effets bien plus variés. Pour ceux qui auraient peur de voir leur arme se briser en plein combat, nous vous rassurons : si vous n’avez plus de point, il sera juste impossible d’utiliser ces capacités. À la fin du combat, vous récupérerez vos points, il y a même des objets en combat pour vous en restaurer une partie.

La différence dans la subtilité

Au-delà d’infliger des dégâts élevés ou déclencher des effets uniques, les capacités et magies ont la particularité de faire apparaître la jauge de garde ennemie plus facilement. Il n’est pas nouveau d’avoir cette jauge dans les jeux Warriors, elle apparaît souvent après un enchaînement ennemi pour montrer qu’il présente une ouverture dans sa garde. Une fois la jauge de garde totalement entamée, l’ennemi sera temporairement à votre merci et vous pourrez lui infliger une attaque critique stylée. Dans Three Hopes, la mécanique de capacités et de magies vous permet d’ouvrir la garde ennemie sans attendre d’enchaînements de sa part, contre la durabilité de votre arme.

Il y a également d’autres éléments qui vous aideront à faire apparaître cette jauge et à vous aider à vous défaire des ennemis. Tout d’abord, retour du Triangle d’Arme comme dans Fire Emblem : Warriors. La fameuse règle qui dit que L’épée bat la Hache, la Hache bat la Lance, et la Lance bat L’épée. En exploitant ce Triangle, vous pourrez prendre l’avantage plus aisément sur la garde ennemie et briser celle-ci bien plus rapidement. Certaines techniques et certaines armes inversent également ce Triangle bien connu des fans de la première heure. Il y a aussi des ajouts à ce Triangle afin de placer les autres armes dans l’équation, sans oublier la magie.

De plus, Fire Emblem Warriors : Three Hopes amène un autre élément subtil : l’esquive et la garde parfaite. En esquivant une attaque à la frame, ou elle vous touche, ou en la bloquant sur cette même frame, vous pourrez faciliter l’apparition de la jauge de garde ennemie. En esquivant, vous bénéficierez d’un bonus de dégâts perçant la défense, tandis qu’en bloquant c’est directement la jauge de garde qui apparaît. Par ailleurs, souvenez-vous que dans Three Houses, certaines unités ont un Emblème, leur permettant occasionnellement de bénéficier de divers effets bonus en combat propres à chaque emblème. Eh bien, ces effets d’Emblème reviennent dans Three Hopes, adaptés à la formule mais bien présents.

Autre élément inédit, la possibilité de dépenser des points tactiques pour appliquer des stratégies lors des affrontements importants du jeu. Les stratégies seront disponibles lors de l’écran de préparation au combat, et vous aurez un certain nombre de points à dépenser sur divers éléments tactiques qui vous aideront lors du combat. C’est notamment grâce aux stratégies que vous pourrez recruter d’autres personnages dans votre maison. En effet, les combats vous mettront souvent face aux élèves des autres maisons et dans l’objectif de les tuer. Pour empêcher cela et les recruter, vous pouvez appliquer les stratégies de Persuasion pour chaque personnage recrutable de la mission.

Si vous ne faites pas ça, vous n’aurez d’autres choix que de les éliminer et d’assister aux scènes de morts de ces personnages. Un personnage tué et non recruté en mode classique ne pourra plus être recruté par la suite. Ils sont morts après tout, mais nous mentionnons cela car en avançant dans le jeu, vous pourrez accéder aux archives pour rejouer les combats passés. Et bien que les personnages que vous aurez affrontés referont surface, ils ne pourront plus être recrutés si vous les avez déjà tués. Veillez à bien recruter les personnages qui vous tiennent à cœur. Certains demanderont la présence d’un personnage spécifique, en plus de la stratégie de Persuasion, pour être recrutés.

Au-delà des recrutements, les stratégies permettent notamment à des évènements secondaires de soutien à vous épauler en combat. Comme le fait d’invoquer une escouade d’archers pour arroser le champ de bataille de flèches de temps à autre. C’est ce genre de soutien que vous apportent les stratégies, et cela peut grandement vous aider à briser une garde ennemie pour reprendre l’ascendant sur votre adversaire. Autre petit point qui peut vous aider, c’est la possibilité d’assigner des escouades à chacune de vos unités afin de vous prodiguer un certain soutien également.

Faites face aux monstres avec vos partenaires

Ceux qui ont fait Three Houses s’en souviennent, certaines batailles nous laissaient face à de grandes créatures terrifiantes et puissantes. Celles-ci sont de retour dans Three Hopes, et elles vous demanderont aussi de mobiliser vos forces pour être terrassées. Chaque type de créature a toujours une réserve de vie différente. Ainsi, en vidant une première fois la barre de vie d’une créature, il n’est pas rare qu’elle concentre son énergie pour recouvrir de la force et prolonger le combat sur une nouvelle barre de vie, voire plus.

Les monstres ont aussi plusieurs jauges de garde que vous pouvez briser en enchaînant des coups avec le bon type d’arme. La différence avec les ennemis normaux, au-delà de la taille des monstres, c’est que chaque type de garde ne peut être brisé qu’une seule fois. Admettons qu’un monstre soit sensible à la lance, à la magie et à la hache. Vous ne pourrez briser la garde hache qu’une seule fois. Continuer à attaquer le monstre à la hache ne permettra plus d’exploiter cette faiblesse à la hache.

Il devient intéressant d’avoir plusieurs classes d’unités utilisant différents types d’armes et d’attaques lorsque vous faites face à ces monstruosités. Les monstres ne sont pas nécessairement difficiles à battre, du moins en difficulté standard, ils peuvent juste prendre du temps, et c’est ce temps qui peut vous empêcher d’atteindre le rang S sur les missions. Mobilisez vos troupes sur ces monstres et utilisez toutes vos cartes pour les défaire rapidement. D’ailleurs, nous n’avons pas encore évoqué tous les atouts que vous avez en main. Nous avons parlé des bases de Warriors, des subtilités venues de Three Houses, et parfois de quelques retours d’éléments de Fire Emblem : Warriors.

Justement, concernant ce dernier point, il est temps de parler du retour des assistants. Il s’agit d’un élément adaptant la mécanique de soutien et duo d’unités de Fire Emblem : Awakening. Ainsi, vous pouvez associer deux unités en une pour bénéficier d’effets de partenaires durant vos combats, tout en renforçant plus facilement les liens de soutien entre deux unités. En jouant un duo de personnages, vous avez le personnage que vous contrôlez et votre soutien qui est passif. À celui-ci est associé deux jauges : une de soutien offensif, et une de soutien défensif. Une fois la jauge offensive pleine, votre partenaire lancera une attaque qui entame directement la défense ennemie, ou alors il lui lancera une attaque pour le faire voler à nouveau dans votre direction et faciliter vos combos.

Une fois la jauge de soutien défensif pleine, votre partenaire viendra parer une attaque ennemie et ainsi vous préserver de possibles dégâts importants. Vous pouvez également switcher d’unités de duo à votre guise, et ainsi adapter votre offensive dépendamment de l’ennemi qui vous fait face. En prenant l’exemple d’un ennemi portant une grosse armure comme les gros chevaliers, vos attaques physiques peineront à percer leur défense. Si votre partenaire est un mage, alors il est temps de changer de formation et de prendre le contrôle de votre mage, tout en passant automatiquement votre précédente unité en soutien passif.

Il est possible sur l’écran de carte de la bataille d’ordonner à d’autres unités de se mettre en duo, ou alors de les garder séparées pour couvrir plus largement le terrain. À vous d’adapter les stratégies à vos objectifs de mission. C’est un comble de vous parler de stratégie dans un jeu Warriors, et pourtant, Fire Emblem Warriors : Three Hopes vous demandera un peu plus de réflexion qu’un bête 1 contre 1000 sans brain. Les objectifs n’étant ici plus uniquement limités à capturer des bases, nous avons divers objectifs principaux, notamment de protection d’un PNJ, et même des objectifs secondaires pour multiplier les récompenses. Il est ainsi recommandé de bien commander vos alliés, dont l’I.A. n’est pas si mauvaise ici.

Un meilleur espoir pour le futur

Toutefois, si vous ne faites pas confiance en cette I.A., il est toujours possible de jouer en local avec un ami. Le jeu propose de jouer à 2 en écran splitté. Chose qui permettra d’égayer vos sessions et de potentiellement multiplier plus facilement les dégâts et morts du côté ennemi. En effet, nous parlons de stratégie, mais en soi il est possible de jouer Fire Emblem Warriors : Three Hopes tel un Warriors en tapant tout simplement dans le tas. Vous prendrez juste plus de temps à parvenir à vos objectifs, et vous pourriez vous retrouver plus facilement dans une situation délicate, surtout avec le permadeath.

Les stratégies s’avèrent utiles pour ceux qui tenteront de rafler le plus de récompenses, de trophées et de rangs S. Le rang se calcule sur trois critères : le nombre de K-O, le temps de mission, et les dégâts que vous avez pris. Souvent, ce sont les deux premiers critères qui pourraient vous freiner à l’obtention du rang S. Le dernier point ne comprenant pas les dégâts encaissés par l’IA, vous êtes relativement safe la plupart du temps. Le 100% demandera ainsi plus d’allers-retours dans les missions déjà passées sans obtention du rang S et/ou dans les différentes annexes du jeu afin d’être obtenu.

Malgré les subtilités de ce nouveau titre, nombreux sont les joueurs qui ressentiront vite les limites et la répétitivité de la formule Warriors, multipliée par les annexes et la potentielle volonté de compléter autant que possible les missions du jeu. Il est clair que si vous adhérez “sans plus” à cette formule, alors vous êtes disposés à vous ennuyer plus rapidement de cette expérience. Puis nous l’avions évoqué, mais le schéma de progression est légèrement différent de Three Houses avec plus de missions à faire avant d’arriver à la mission principale de chaque chapitre.

Cela participe à vous faire jouer plus de missions, et donc à appuyer toujours plus sur les mêmes enchaînements de touches. Puis mine de rien à gonfler peut-être pour rien la durée de vie du jeu, une fois la surprise de la découverte sur la conquête des territoires passée. Cela reste une très bonne opportunité pour un fan de Fire Emblem Three Houses de découvrir un jeu Warriors avec de nombreux éléments pour ne pas les dépayser. De la même façon, Fire Emblem Warriors : Three Hopes est un très bon jeu pour permettre la découverte du lore et du casting de Three Houses pour éventuellement s’intéresser à ce dernier. Si vous êtes un fan à la fois de Three Houses et des jeux Warriors, alors vous avez littéralement tout gagné.

Le fan service est de partie, les personnages sont plus classes que jamais, autant dans leurs illustrations que dans leurs attaques et leurs spéciaux très stylés. Le plaisir se manifeste à chaque coup que vous donnez, puis cette sensation de puissance irrésistible de vaincre des centaines et des milliers d’ennemis avec votre unité favorite. De plus, vous découvrirez de tout nouveaux récits de bon calibre exploitant différemment le lore que vous aviez apprécié. C’est un fan service de très bonne qualité et nous en redemandons toujours plus. Le contenu est déjà énorme, nous savons que la formule Warriors peut rimer avec Pass d’Extension, et nous serons certainement au rendez-vous.

Enfin, techniquement parlant, le jeu ne présente pas les mêmes modes “Performance” et “Qualité” au choix du premier Fire Emblem Warriors. Cependant, l’expérience reste solide et appréciable. Pour ceux qui s’inquiètent, nous avons eu quelques drops, mais beaucoup moins contraignants que dans Hyrule Warriors : L’ère du Fléau. Visuellement, le jeu reprend le moteur de Three Houses. Cela ne permet pas d’en faire une vitrine technologique, mais cela n’empêche pas Koei Tecmo de proposer un jeu plus propre et plus beau que Fire Emblem Three Houses. Autant dans les décors plus jolis et détaillés à voir, mais aussi et surtout le rendu des personnages dont les modèles sont plus fins avec des animations bien plus travaillées. Les plus pointilleux noteront toujours les défauts dans les textures, un peu d’aliasing, ou encore des environnements qui finissent par se ressembler.

En termes de performances, elles restent solides en TV comme en portable. Ajoutons à cela les nombreuses cinématiques toujours sublimes et plaisantes à regarder. Ne reste qu’à parler de la bande-sonore, et là encore c’est le jackpot. Déjà, le choix dès le début dans les options du jeu des voix japonaises ou anglaises. Puis surtout, l’OST d’une qualité folle du jeu. Beaucoup d’arrangements des pistes déjà légendaires de Fire Emblem Three Houses, mais aussi quelques nouvelles pistes de très bonne facture aussi. Des arrangements autant dans le style organique de Three Houses que des arrangements très rock à la Warriors, avec des variations “Calme” sur le menu et “Pluie” sur le champ de bataille. Après, il appartient à chacun d’aimer ou pas les arrangements, mais il est plus légitime selon nous de critiquer les thèmes inédits rares plutôt que la qualité des musiques.

Conclusion 8.8 /10 Après avoir longtemps joué les professeurs et mené vos élèves à la victoire sur de nombreux champs de bataille grâce à vos prouesses tactiques, Koei Tecmo et Nintendo s'associent à nouveau sur un jeu Fire Emblem. Certes, Fire Emblem Warriors : Three Hopes n’est potentiellement pas l’opus que vous attendiez, et pourtant, en lui accordant une chance, il se pourrait que vous soyez surpris de la formidable expérience que le titre vous livre. Ce Warriors à la sauce Three Houses parvient à imposer ses originalités afin de séduire au-delà même de la répétitivité de la formule et ses quelques défauts. Après avoir succombé à l’addiction de la formule puis aux retrouvailles sous un nouveau jour avec les différents personnages de Three Houses, profitez de Fire Emblem Warriors : Three Hopes afin de mener tout le monde vers la victoire grâce à vos prouesses guerrières ! LES PLUS Une réalisation plus détaillée et plus fine que Three Houses

Une réalisation plus détaillée et plus fine que Three Houses Des performances assez solides en portable comme sur TV

Des performances assez solides en portable comme sur TV La savoureux mélange Warriors et Three Houses qui fonctionne !

La savoureux mélange Warriors et Three Houses qui fonctionne ! Légèrement plus tactique qu’un Warriors classique pour les rangs S

Légèrement plus tactique qu’un Warriors classique pour les rangs S Des attaques toujours pleines de style et de puissance

Des attaques toujours pleines de style et de puissance Jouable à deux joueurs

Jouable à deux joueurs Trois nouvelles histoires inédites avec de belles surprises

Trois nouvelles histoires inédites avec de belles surprises Des personnages et un lore à redécouvrir

Des personnages et un lore à redécouvrir Une durée de vie gigantesque

Une durée de vie gigantesque Une OST de très grande qualité avec beaucoup d’arrangements

Une OST de très grande qualité avec beaucoup d’arrangements Le Dual Audio disponible LES MOINS Ça reste loin d’une vitrine technologique

Ça reste loin d’une vitrine technologique Quelques drops de framerate parfois

Quelques drops de framerate parfois Après la découverte des subtilités ça reste un Warriors

Après la découverte des subtilités ça reste un Warriors Et Warriors rime avec répétitivité

Et Warriors rime avec répétitivité Encore plus pour avoir le 100%

Encore plus pour avoir le 100% Multiplié par trois histoires

Multiplié par trois histoires Ceux qui n’ont pas compris diront que c’est incohérent avec Three Houses

Ceux qui n’ont pas compris diront que c’est incohérent avec Three Houses Beaucoup trop d’arrangements dirons certains

