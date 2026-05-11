La Nintendo Switch regorge de petites pépites que l’on n’attendait pas et de surprises sorties de nulle part. Nous sommes de moins en moins surpris avec le temps, mais force est de constater qu’à chaque fois que cela arrive, c’est avec grand plaisir. C’est avec espoir que nous avons mis les mains sur Magin: The Rat Project Stories. C’est un jeu que personnellement nous n’attendions pas spécialement mais qui, une fois arrivé, attise notre curiosité. Alors, bonne ou mauvaise pioche avec ce jeu de deck-building ?

Elester, le Magin

Dans Magin: The Rat Project Stories, nous jouons le rôle d’un Magin nommé Elester. Un Magin est un être humain doté de la capacité à manier l’Essence, une étrange substance permettant d’accomplir de grandes choses qui relèvent de la magie. Mais l’Essence est très difficile à contrôler. De nombreuses catastrophes ont été causées à cause d’elle. C’est pour cette raison que les Magins sont traqués sans relâche avec violence, allant même jusqu’à brûler des villages entiers pour les retrouver. Notre héros, Elester, a survécu à cette inquisition et essaie d’être discret sur ses capacités hors du commun tout en travaillant pour le Syndicat du village. Le Syndicat est une organisation criminelle qui accomplit diverses missions plus ou moins légales afin de gagner de quoi vivre. Au cours d’une de ses missions, Elester va faire la connaissance d’un jeune garçon du nom de Tolen. Ce jeune garçon va découvrir à ses dépens qu’il est lui aussi un Magin. Sa vie est désormais en danger et, ayant traversé la même épreuve bien des années auparavant, nous nous jurons de tout faire pour protéger cet enfant dépassé par ses pouvoirs. L’univers dark fantasy et steampunk dans lequel nous vivons est très intéressant. Le mélange entre les différentes races classiques du genre (humains, elfes, nains, etc.) et l’aspect révolution industrielle se déroule à merveille. Le scénario de base est lui aussi intéressant. C’est très bien écrit et les relations entre les personnages sont au cœur du jeu car elles vont influencer la suite de notre aventure.

Deck-building et narration

La suite du jeu dépendra des choix que nous ferons. Choisissons-nous de faire confiance à tel ou telle personne ? Laissons-nous la vie sauve à une personne gênante ? Ce sera à nous de décider. Et tous ces choix changeront le cours de l’histoire. Nous sommes donc ici face à un jeu non linéaire dont les décisions influencent le scénario mais aussi les capacités de notre héros. Chaque prise de décision va nous permettre d’obtenir de nouvelles capacités sous forme de cartes qui seront utilisées dans les combats. Nous allons donc construire notre jeu de carte au fur et à mesure que nous progressons. Mais nous ne pourrons pas nous reposer sur nos lauriers avec un bon deck car en fonction des adversaires, il faudra revoir, parfois en grande partie, la composition de notre paquet de cartes. Pour savoir cela, nous pouvons voir le deck de notre adversaire en début de combat et changer le nôtre en conséquence. Par exemple, si l’ennemi possède des cartes qui nous empoisonnent, il peut être judicieux d’ajouter une carte antidote dans notre jeu. Mais sinon, inutile de s’encombrer avec des cartes inutiles. Nous avons trouvé cet aspect très intéressant car nous devons à chaque fois nous adapter et faire preuve de réflexion. Il n’est pas rare de se triturer les méninges après une défaite afin de trouver la bonne composition de deck à avoir pour obtenir la victoire. Mais malheureusement, un bon deck ne suffit pas. Il faut ensuite savoir utiliser les cartes à bon escient. Quand utiliser une carte pour se protéger ? Quand choisir d’infliger des dégâts ? Tout cela peut se construire pendant le combat avec le système d’Essence. En effet, des cartes spéciales Essence permettent d’accumuler des points de colère ou de peur qui, une fois activés, peuvent faire de redoutables dégâts. Nous sommes donc ravis par le système de combat qui est intelligent en tout point, depuis la phase de conception du deck jusqu’au combat en lui-même lors de l’utilisation des cartes. De plus, certaines stratégies extrêmement efficaces sur certains ne le seront pas sur d’autres. Et ça, nous, on aime !

Plongée dans un comics interactif

L’aventure médiévale fantastique de Magin: The Rat Project Stories se déroule sous nos yeux ébahis par l’impression de parcourir un comics interactif. Les dessins sont très beaux et nous avons droit à des scènes dignes de bandes dessinées. Les graphismes nous font penser à ceux présents dans le jeu Darkest Dungeon pour ceux qui connaissent. Ce n’est pas étonnent car les univers des deux jeux sont assez proches. Bref, encore une fois, un grand bravo pour la patte graphique qui a fait mouche à nos yeux ! Heureusement pour nous, ce jeu n’est pas un simple comics car il s’accompagne également d’une belle bande-son. Tout d’abord, la quasi-totalité des dialogues est doublée en anglais, permettant aux joueurs que nous sommes d’être mieux immergés dans l’histoire. Puis, la musique qui nous accompagne pendant tout le jeu est très belle et adaptée à l’environnement que nous parcourons. Encore une fois, c’est du bon boulot ! Enfin, à l’heure où nous écrivons ces lignes, Magin: The Rat Project Stories est disponible au prix de 20€ environ sur le Nintendo eShop. Nous avons terminé le jeu en une quinzaine d’heures. Sachant que le jeu n’est pas linéaire et qu’il est possible de le rejouer en mode difficile, le prix nous paraît donc assez honnête étant donné la qualité du jeu.