En cette période de Summer Game Fest, tout le monde a eu le temps de prendre la parole sauf notre cher Nintendo qui semble muet comme une carpe, c’est sans compter sur la dernière rumeur en date qui nous affirme qu’un Nintendo Direct serait prévu dans les prochaines semaines.

C’est une information qu’il faut tout de même prendre avec des pincettes mais elle nous vient d’une personne assez réputée dans l’industrie vidéoludique puisqu’il s’agît d’Alanah Pearce, une ancienne journaliste ayant officié pour de très grands sites comme RoosterTeeth et IGN avant de devenir écrivaine pour le scénario du prochain God of War.

Cette dernière aurait a l’occasion du Xbox Games Showcase fait un stream de reaction durant lequel après avoir partagé ses reflexions, se serait mise à regarder les évènements a venir. C’est a ce moment qu’elle aurait notifié qu’un Nintendo Direct serait prévu le 29 Juin 2022 prenant son tchat Twitch par surprise.

Lorsqu’un utilisateur du tchat lui a demander de clarifier ce qu’elle venait de dire, cette dernière aurait revérifié son calendrier et bien confirmé qu’un Nintendo Direct est marqué au 29 Juin. Ceci tout en justifiant qu’elle ne tenait pas l’information de Nintendo directement, mais avec ses années passées dans le milieu du jeu vidéo, aucun doute que celle-ci devrait avoir des sources internes fiables, Alanah semble ne pas donner cette date en tant que spéculation mais est clairement confiante quant au fait qu’elle serait exacte.

Voici le clip Twitch de ce moment sur son stream

Nous rappelons quand même qu’il s’agît d’une rumeur et en aucun cas d’une confirmation officielle de Nintendo, de plus le 29 Juin tombe un Mercredi, ce qui est un jour assez peu habituel pour un direct en temps normaux. Dans le meilleur des cas le direct arriverait plus tôt que le 29 Juin, dans le pire plus tard.