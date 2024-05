Walking Dead, voilà une licence qui a certainement touché toute une génération et un large public… A l’origine une série de comics (disponible en VF chez Delcourt), en passant par une série TV et des jeux vidéo (sans compter les divers produits dérivés et les spin-off de la série TV), la licence Walking Dead continue de « survivre » tel un zombie en quête de cervelle fraîche… Est-ce que ce nouvel opus qui s’appuie cette fois sur la série TV à succès s’avère une aventure « réjouissante » pour Rick et ses copains ? Prenez votre plus belle batte de Base-Ball et allons fracasser des crânes ensemble…

Passé décomposé

Personne n’a pu échapper au phénomène Walking Dead (sauf les personnes de moins de 18 ans). Imaginée par Robert Kirkman (à qui l’on doit également l’excellente série Invincible) et mise en images par Tony Moore puis Charlie Adlard, la série a débuté sa publication chez l’éditeur américain Image Comics en 2003. Dès 2005, nous avons pu la découvrir en français chez l’éditeur Semic… Mais c’est à partir de 2007 et sa reprise par Delcourt (et la volonté de Thierry Mornet qui était déjà à l’origine de la sortie chez Semic) que le titre finit vraiment par conquérir les lecteurs. Les thèmes abordés allant bien au-delà des poncifs habituels du comics, le titre saura séduire des lecteurs de tous horizons et le succès grandissant conduira à l’adaptation en série télévisée chez AMC en Octobre 2010 (2011 pour la France). En un peu plus de 20 ans, les aventures de Rick Grimes et des autres survivants aura ainsi connu son lot d’adaptations et de séries dérivées.

Mais revenons-en aux jeux vidéo ! En 2012 sort The Walking Dead de Telltale Games, un point and click qui faisait la part belle à l’histoire et au développement des personnages, ayant la particularité de proposer des choix au joueurs qui auront ensuite une incidence (plus ou moins importante) sur la suite de l’histoire et les relations entre les différents personnages. Pourquoi nous parlons de cela ? Eh bien, car ce nouveau jeu Walking Dead reprend cette idée de choix pour proposer une histoire différente, à la différence que cette fois-ci, c’est la série télévisée qu’il sera possible de modifier !

Ce qui nous attend

The Walking Dead : Destinies se présente sous la forme d’un jeu d’action à la troisième personne. Nous commençons l’aventure à l’hôpital, dans la peau de Rick, histoire de se familiariser avec les différentes capacités de nos personnages. Ainsi, nous apprenons rapidement comment nous accroupir, afin de nous mouvoir lentement (pour éviter d’attirer les zombies, enfin les rôdeurs). Nous découvrons également que notre personnage (et les autres aussi d’ailleurs) est pourvu d’un mode instinct, lui permettant de voir les patterns de déplacement des ennemis, ainsi que les objets potentiellement intéressants à ramasser où à atteindre. Ben oui, parce que Rick et ses copains, ils ont presque les pouvoirs de Daredevil !

Blague à part, vous pouvez également faire des roulades en étant accroupi pour vous déplacer un peu plus rapidement, tout en restant relativement silencieux (gare toutefois à ne pas en abuser, au risque de fatiguer notre avatar). Survie oblige, notre personnage est également limité dans ce qu’il peut transporter, comptez donc sur un couteau (pour planter les têtes de zombie en se faufilant dans leur dos) et une arme de poing (Batte de baseball, pied de biche, pistolet, arbalète de Daryl, katana de Michonne ou encore pistolet mitrailleur lourd ou fusil sniper. Il faudra donc judicieusement choisir son arme (même si des munitions peuvent être ramassées facilement). A cela, s’ajoute la possibilité de transporter un objet à lancer (bouteille en verre pour détourner l’attention des ennemis ou grenade pour faire exploser les ennemis) ou alors un objet de soin (soit on fait tout péter, soit on privilégie les soins !). Le jeu propose un système d’arbre de compétences à déverrouiller contre des points que vous obtiendrez en récupérant certains objets disséminés tout au long des niveaux (vieux magazines, radio, etc… tout ce qui rappelle « le monde d’avant »). Vous pourrez ainsi augmenter la force de frappe et la résistance de vos personnages.

On notera quand même que certains personnages (comme Rick, Shane et Daryl par exemple) disposent d’un arbre de compétences plus fourni que Glenn (où l’on pourra juste influer sur la vitesse de déplacement). Par contre, vous ne choisirez pas les personnages que vous incarnerez avant de jouer une mission, ces derniers sont toujours imposés par le jeu, il conviendra donc de bien penser à tous les faire évoluer, ce qui ne devrait pas poser de problème, car en étant attentif et un peu fouineur, vous trouverez largement assez de points pour faire évoluer toute votre jolie troupe !

Vous serez également confrontés à une petite variété de zombie, allant du zombie classique en passant par le zombie hurleur (qui rameute ses copains quand il vous voit), le zombie explosif, le gros zombie, le zombie casqué, le zombie qui fait semblant d’être mort, et le zombie clone ! Sans oublier les humains avec des armes, mais l’IA d’un zombie… Nous en reparlerons plus bas.

Mais le gros intérêt du jeu ce n’est finalement pas l’éclatage de zombie à coup de pied de biche, mais la possibilité de faire des choix amenant à tuer certains personnages emblématiques de la série… Ainsi, vous pouvez faire mourir Rick (et toute la famille Grimes), ce que nous avons d’ailleurs réalisé lors d’une de nos parties. Au final, c’est Shane qui prendra naturellement le rôle de chef, en ayant une attitude assez similaire à celle de Rick… Mouais… Idem pour un passage du début, qui vous permettra de menotter T-dog à la place de Merle. Cela amènera certaines différences dans la suite du jeu, sans forcément grandement influencer sur le déroulement de l’histoire que l’on connaît…

Bienvenue dans le tombeau

L’histoire, parlons-en un peu quand même ! Comme dit en introduction, le jeu est entièrement inspiré de la série télévisée qui elle-même prenait déjà certaines libertés bienvenues par rapport aux comics. Sachez que les saisons 1 à 4 sont couvertes (soit jusqu’à la fin de l’arc du Gouverneur – léger spoiler – avec le tank). Comptez à peu près 5h pour venir à bout du jeu, un peu plus si vous êtes assez fous pour tester les autres choix possibles.

Les amateurs de la série retrouveront des lieux et certains épisodes connus… De là à dire qu’ils les reconnaitront, il y a un grand pas… que nous ne franchirons pas. Soyons honnêtes, graphiquement ce n’est pas la panacée, le jeu est tout juste moyen (mais en même temps assez fidèle aux bandes-annonces que nous avions pu découvrir avant la sortie du titre). Et vous savez quoi ? Les scènes cinématiques au format diaporama avec des modélisations des personnages vraiment douteuses sont carrément risibles ! Honnêtement, les acteurs prennent vraiment cher visuellement parlant… Même si nous doutons que c’était l’intention initiale.

Autre détail graphique (outre la pauvreté des décors, surtout en intérieur), c’est l’effet zombie cloné ! En effet, bien que nous soyons parfois confrontés à des hordes de zombies, nous constatons assez tristement qu’ils sont tous pareils (à quelques variantes près quand on a de la chance)… Mais il n’est pas rare de voir 5 zombies strictement identiques (même couleurs de vêtements et même tête) nous foncer dessus… Et ce n’est pas notre personnage qui est bourré !

Même s’il faut avouer que niveau maniabilité on a connu mieux et que les phases de combats donnent l’impression que notre personnage a un coup dans le nez quand il frappe à côté (alors que l’ennemi est juste en face de nous)… Par chance, les ennemis ne sont pas mieux lotis et on arrive généralement à s’en défaire (même si certains passages avec les hordes sont plus pénibles). Même si on peut pardonner l’IA au ras des pâquerettes des zombies, difficile de faire de même pour les humains, qui ne sont pas beaucoup mieux à ce niveau là (peut-être ont-ils été mordus par des rôdeurs ?). Toujours est-il que leurs réactions sont absolument illogiques et semblent dater d’un autre âge (vas-y que je cours n’importe comment dans tous les sens, que je tire et puis que je me cache avant de ressortir pour tirer…) Vous l’aurez compris… l’IA est aux abonnés absents.

Un ressenti qui ne nous quittera pas tout au long de notre partie, encore plus flagrant lors d’une (trop) longue phase type infiltration avec Michonne alors qu’elle parcourt Woodbury la nuit à la recherche de son sabre et qu’elle doit compter sur des brins d’herbes en pixel art qui la masque totalement des gardes… Même s’ils sont à 5 centimètres d’elle… Mais gare si vous dépassez et que vous devenez tout à coup visible pour un pixel qui dépasse… c’est retour à la case départ, dur ! Le jeu est très scripté et à certains moments, vous ne pourrez par exemple plus remonter sur un point en hauteur pour dégommer du zombie, parce qu’une horde a débarqué. Une fois la zone nettoyée, il est alors à nouveau possible de grimper. Un autre bug, un peu plus gênant, nous a frappé sur la toute fin du jeu. Nous nous sommes retrouvés dans la peau de Lori (bien vivante), alors que nous l’avions laissée mourir bien plus tôt dans notre partie. Plutôt étrange, même si on parle d’une histoire de zombies… !

Un petit mot pour finir sur la bande son du jeu, qui reprend le thème principal de la série ainsi que des bruitages avec râles de zombies relativement corrects, par contre nous avons constaté des bugs en mode portable (où les voix étaient absentes), alors qu’en docké on les entendait plutôt bien… nous avons également souffert de quelques grésillements et de ralentissements (surtout quand il commence à y avoir pas mal de trucs à l’écran). Enfin, vous l’avez compris niveau ambiance sonore et visuelle, il est préférable de se faire un épisode de la série sur son téléviseur…