En 2005, Nintendo décide de diversifier toujours plus l’offre Mario Sport. Après les classiques Tennis et Golf, c’est Mario Smash Football qui voit le jour sur Gamecube. Une première expérience proposée par Next Level Games suffisamment satisfaisante pour que Nintendo valide ensuite un autre opus intitulé Mario Strikers Charged Football en 2007 sur Wii. Pourtant, après ça plus rien, si ce n’est les appels lancés par les fans pour un nouveau jeu. Nous sommes désormais quinze ans après le jeu Wii et nous sommes ravis de pouvoir enfin refaire du foot au Royaume Champignon sur Nintendo Switch.

On s’étire la manette en douceur

Au lancement, quatre modes se présentent à nous, suivis d’un mode entraînement puis options. Les quatre modes que nous avons sont : Match Rapide, Coupes, Club et Équipements. Si vous ne l’avez pas déjà fait via la démo du jeu ou si vous n’avez jamais joué à un Mario Strikers, nous vous invitons à commencer par l’entraînement. Alors effectivement, la logique du gamer nous donne envie d’attaquer directement un match mais il faut dire les choses, même pour les anciens joueurs ce nouvel opus arrive avec quelques subtilités rendant l’expérience plus technique.

Les différents tutoriels sont bien élaborés avec même un test à chaque fin de leçon pour déterminer si vous avez bien acquis les différents points. Cela nous a permis de nous remémorer les mécanismes de Mario Strikers et d’apprendre les quelques nouvelles subtilités avant de passer à un véritable match. Nous n’allons pas vous mentir certains tests du mode entraînement ne sont pas si évidents à passer et cela permet déjà de sentir un gameplay accessible en surface mais plus riche dans le fond.

En surface justement, nous avons les éléments que vous avez pu expérimenter par le passé dans un Mario Strikers. Dans les bases nous avons la possibilité de faire des passes normales ou lobées, des tirs au sol ou en l’air pour tenter de marquer un but puis la possibilité de tacler les autres pour les déposséder du ballon. Sachant que nous sommes dans Mario Striker et que ces tacles ne sont pas uniquement des tacles classiques mais aussi des bousculades contre les bords du terrain. N’oublions pas la présence des objets et des “Super Frappes” et tous les ingrédients sont là.

Du moins, les ingrédients de la recette de base car à cela Nintendo ajoute un peu plus d’assaisonnement pour pimenter les parties et les rendre plus techniques que jamais. Nous avons, entre autres, la possibilité de faire des esquives, sprinter en envoyant le ballon devant soi ou récupérer un orbe pour activer la “Super Frappe” parmi d’autres éléments que nous vous laissons découvrir et avec lesquels nous vous laissons vous familiariser.

Malgré cela, nous pouvons confirmer du fun immédiat délivré par l’expérience. Un fun bien plus subtil que de prime abord en tentant d’appliquer sur le terrain les fruits de notre entraînement. Difficile par exemple de bien timer une esquive ou un tacle parfait avec des objets balancés ici et là par votre adversaire, ainsi que des personnages contrôlés par un second joueur très réactif. Cela dit, l’I.A. était également d’un très bon acabit même en mode normal. Un fun et une subtilité vous le devinez, bien différent en jouant seul ou avec de vrais joueurs.

Pas de carton, tout est permis dans Mario Strikers

Les matchs se jouent en 4 VS 4 avec différents personnages bien connus du royaume champignon. Le casting est de dix personnages jouables ce qui est très pauvre si l’on considère tous les personnages de l’univers Mario. Espérons un suivi gratuit conséquent, après la sortie, similaire à d’autres titres comme Mario Golf pour n’en citer qu’un. Autrement dit, il est possible de faire une équipe constituée du même personnage. La difficulté vient ensuite des capacités propres à chaque personnage, un personnage avec beaucoup de force résistera potentiellement à un tacle rapide d’un personnage faible.

Une fois notre équipe composée, chaque joueur choisit un décor de moitié de terrain qui se combineront en un seul. Nous ne relevons aucun apport dans le gameplay sur cette possibilité de laisser le choix d’une moitié à chaque joueur. L’apport est purement visuel et permet juste d’avoir une moitié de terrain que nous aimons voir. Après une cinématique s’attardant sur l’entrée sur le terrain des deux équipes le coup d’envoi est envoyé pour un temps de jeu de quatre minutes paramétrables avant la partie. Une fois le ballon entre vos pieds, à vous d’user des mécanismes offerts par le jeu pour arriver du côté adverse et tenter de marquer des points.

Tir normal, tir chargé parfait avec ou sans orientation, passe avec reprise ou alors Super Frappe si vous avez attrapé un orbe. Il s’agit des différentes manières de marquer un but, sachant qu’une Super Frappe rapporte deux points. Juste ainsi l’impact et la puissance des frappes se font déjà suffisamment sentir mais comme si cela ne suffisait pas, les Super Frappes ont droit à leurs petites mises en scène cinématiques sympathiques et stylisées. Tout cela, avant de voir la balle se diriger vers les buts adverses souvent en renversant quiconque se trouvant sur sa route et atteindre le gardien adverse qui saura opposer une résistance.

D’ailleurs comme par le passé, lors de l’activation d’une Super Frappe, une jauge en demi-cercle apparaît sur votre personnage et une barre bouge alors vers la gauche puis vers la droite. Chaque côté possède une zone précise où arrêter la barre en mouvement et le résultat de votre performance influencera sur l’efficacité ou non de votre Super Frappe. Si vous arrêtez la barre de manière parfaite, le gardien ne pourra plus arrêter votre frappe. Dans le cas où elle n’est pas parfaite, après la cinématique, le gardien adverse pourra opposer une résistance à cette frappe en martelant le bouton A.

Attention toutefois, cette résistance ne signifie pas que la balle ne passera pas. Même lorsque vous avez rempli la jauge de résistance en martelant le bouton. Il faudra aussi prier pour ne pas voir deux points accordés ainsi à l’adversaire. Il est tout à fait possible de désactiver les Super Frappes pour ceux qui préfèrent une expérience moins random. Bien qu’il nous faille souligner que même sans Super Frappe, la performance du gardien qui est toujours contrôlée par l’I.A. est assez imprévisible. Il peut être très bon comme être une passoire sur tout le match.

Une expérience multijoueur de choix !

Au milieu des objets qui font trembler l’enceinte du stade, des bousculades à tout va pour envoyer les autres au sol ou sur les limites électriques du terrain, il peut devenir difficile de resituer toute l’action. Le mieux pour ce Mario Strikers: Battle League Football, c’est de rassembler trois autres amis et jouer ensemble contre une autre équipe. En effet, en solo, en plus de garder un œil sur la balle, il s’agit aussi de regarder où sont nos coéquipiers et gérer le switch de personnage avec le bouton L, tout en gardant un œil sur les joueurs adverses. Dans le feu de l’action, il nous arrivait de ne plus savoir qui nous dirigions où vers qui nous faisions la passe.

En équipe, ça avait l’air un peu plus lisible et légèrement plus aisé d’appliquer certaines astuces de jeu. Le fait d’avoir d’autres joueurs qui contrôlent directement un autre personnage fait qu’on a moins de switch potentiel à faire, ce qui permet de focaliser notre attention sur notre personnage et ses alentours. L’expérience reste un grand bordel selon les paramètres de votre partie mais un bordel plus appréciable à jouer et qui peut même autoriser une exhibition de votre technique à le surpasser pour marquer votre plus beau but.

D’ailleurs, le jeu est tellement plus appréciable en multi qu’il est possible de jouer au mode “Coupe” en multijoueur mais local uniquement. Si vous n’avez pas d’amis, ce mode sera votre seule manière d’apprécier le jeu en solo. Sinon, si vous avez le Nintendo Switch Online, il reste le multijoueur en ligne avec des joueurs inconnus. Le mode “Coupe” vous propose un genre de tournoi contre l’I.A. afin de remporter un trophée et de l’argent virtuel à dépenser pour de l’équipement. Il y a six coupes à remporter puis quelques surprises à débloquer pour ceux qui le font et que nous vous laissons découvrir. En solo pur, c’est une expérience très courte de quelques heures.

Ainsi, nous ne pouvons que vous recommander de prendre le jeu dans l’objectif d’y jouer avec des gens car sans cela vous ferez le tour de Mario Strikers: Battle League Football très rapidement. L’équipement à débloquer ajoute une légère subtilité en modifiant les stats de vos personnages sur un système de Bonus/Malus pouvant permettre à vos personnages préférés de se jouer autrement. Comme avoir un Toad qui pourrait résister à une petite charge de Yoshi, voire osons dire de Bowser. Nous vous laissons faire vos jambes sur cette feature en jouant avec les équipements si le cœur vous en dit. Par ailleurs, il n’y avait pas l’air d’y avoir foule de choses à débloquer donc encore une fois en solo vous n’en aurez pas beaucoup pour votre argent. À voir si, comme le casting, il y a des ajouts réguliers post lancement du jeu.

Autre subtilité, la possibilité de former des clubs de foot et inviter dedans une vingtaine de personnes. Il s’agit ensuite à chacun de s’allier en jouant des matchs, engranger des points et faire monter son club parmi les meilleurs du continent, voire du monde. Une fonctionnalité qui ravira ceux ayant des amis pour partager cette expérience “sociale” ou une communauté mais une communauté pas si grande que ça. C’est-à-dire que nous rappelons que le club accueille jusqu’à vingt joueurs.

Enfin, techniquement, en soi, le jeu est joli puisqu’il propose de beaux effets, des personnages aux animations loufoques et détaillées avec un framerate qui n’a pas tremblé une fois malgré les explosions incessantes sur le terrain en portable comme en TV. Nous déplorons tout de même à côté de ça, une OST qui tourne vite en rond, l’interface très quelconque, la pauvreté des autres éléments visuels et un grain de folie moins présent sur les différents terrains du jeu malgré la possibilité de jouer en “Jour/Nuit”. Le public dans les tribunes n’a d’ailleurs que peu d’animations et il paraît plat. C’est dommage puisque sinon le jeu en ligne est solide. En notant que nous jouons en wifi sur un réseau fibré. Il est probable que le résultat soit différent sur un autre type de connexion.