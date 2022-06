Des combats chronométrés en arène, avec des blasters, des plateformes, des bonus qui tombent du ciel, ça vous parle ? Et si par-dessus venait se rajouter un peu de pay-to-win, et quelques mécaniques de jeux mobiles free-to-play, ça vous tente encore ? Alors armez-vous de votre plus gros blaster et entrez dans l’arène !

Robo Wars comme son nom l’indique est un jeu de combats de robots. Le joueur incarne un robot bipède doté d’une arme et d’un jetpack pour pouvoir s’envoler sur quelques mètres. Là, dans une arène avec des plateformes et quelques obstacles, un combat à mort entre deux robots s’engage. Le jeu est fun, il est surtout maniable sachant qu’il n’utilise qu’un stick et deux touches. Le stick sert à diriger ses tirs quand on utilise son arme et à diriger son vol quand on utilise le jet pack. Deux choses sont à surveiller, le niveau de carburant et le temps de refroidissement de l’arme qui met quelques secondes à se réarmer entre deux salves de tirs.

Sur le plan du jeu en lui-même, Robo Wars est plutôt sympa. Mais ce sont les à-côtés qui posent problème. Le jeu est payant et pourtant il présente certaines caractéristiques de jeu free-to-play qu’on trouve en grandes quantités sur mobile. D’abord, chaque victoire permet de gagner un coffre à ouvrir. Les coffres se débloquent au bout de quelques minutes ou immédiatement si le joueur paie. Et bien sûr, plus le coffre est gros, plus le coût pour le débloquer est élevé. De plus, il faut noter qu’il n’y a que quatre emplacements pour des coffres, bizarre qu’un jeu acheté utilise les mêmes mécaniques pour retenir le joueur qu’un jeu mobile gratuit.

Ces fameux coffres permettent de gagner des gemmes qui vont améliorer les caractéristiques de notre robot : santé, saut et rapidité. Les coffres donnent aussi droit à des cartes qui vont permettre de débloquer de nouvelles armures et de nouvelles armes. Enfin, les coffres peuvent aussi cacher de l’or qui va permettre d’améliorer ses armes. Et c’est là que le côté pay-to-win entre en jeu. Si le joueur a suffisamment d’argent, il peut acheter une arme et la monter à son niveau maximum en échange de quelques milliers de pièces, voire dizaines de milliers parfois. Rien d’excessif dans tous les cas, et cela permet d’affronter des robots bien plus puissants les uns après les autres et de les battre quasiment à chaque fois.

Robo Wars propose huit arènes différentes au sein desquelles il faudra battre dix robots pour atteindre la suivante. Les combats sont rapides, et l’arène rétrécit quand le chrono atteint zéro. Les combats sont rapides et la fin du jeu est atteinte en deux petites heures. Techniquement, le jeu répond bien, le robot s’élève dans les airs grâce à la poussée de ses réacteurs et retombe bien, les contrôles sont très bons. C’est fluide et pas trop frénétique donc très agréable à jouer. Graphiquement, il ne faut pas se voiler la face, nous sommes plus proche d’un jeu mobile que d’un Super Smash ou d’un Gundam. Enfin niveau sonore, c’est fade et assez insipide mais suffisamment neutre pour ne pas être dérangeant.

Conclusion 4.6 /10 Robo Wars cache mal son côté jeu mobile avec ses techniques de rétention du joueur et ses grosses ficelles de pay-to-win. Hormis ce gros souci, le jeu en lui-même est plutôt sympa et très accessible pour les joueurs de tout âge. Petit plus, le jeu propose un mode duel pour deux joueurs sur la même machine. Trop court, trop simple, trop typé mobile, Robo Wars peinera à convaincre les joueurs à la recherche de bons jeux sur Switch, pas des copies de jeux mobile. LES PLUS Simple et accessible

Simple et accessible Possibilité de jouer à deux sur la même console LES MOINS L'aspect jeu mobile

