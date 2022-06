Le spin-off dans l’univers The Binding of Isaac mettant en scène le personnage de Bum-Bo va enfin débarquer sur la Nintendo Switch après 3 longues années de vie monoplateforme sur PC.

Le jeu du game designer Edmund McMillen (Super Meat Boy, The Binding of Isaac, The End is Nigh…) paru fin 2019 sur Steam est finalement bien en voie pour arriver sur consoles, avec une date de sortie calée au 29 Juin 2022 par le publisher Nicalis, une fiche eShop du jeu a été repérée, confirmant ainsi la date ainsi qu’un tarif de 20€.

The Legend of Bum-Bo est un puzzle-roguelite vous demandant de récupérer la seule et unique pièce de votre héros qui s’est faite voler par une entité mystérieuse. Vous devrez donc combiner des mécaniques de deckbuilding ainsi qu’un jeu de match-3 pour renforcer vos compétences et éliminer vos ennemis dans des combats au tour par tour.

Voici le trailer du jeu montrant son style unique en cartons découpés ainsi que du gameplay :