Ah la la, le FMV, ce genre qui est apparu dès le début des années 1980 et dont les titres les plus connus restent encore le très difficile Dragon’s Lair ou le kitschissime, mais culte, Night Trap (qui a fait les belles heures du Mega-CD)… Au fil des années, le genre n’a jamais vraiment disparu et régulièrement l’éditeur Wales interactive nous propose des nouveaux titres aux histoires relativement différentes… Après le Battle Royale entre Youtubers et le livre démoniaque, nous sommes entraînés dans une enquête « interactive » pour découvrir qui en veut à notre Oncle Marcus…

Affaire de famille

Who pressed Mute on Uncle Marcus ? Vous propose de suivre l’histoire du point de vue d’Abby à l’occasion du traditionnel quiz familial, qui pour une fois se fait en visioconférence ! (On se doute que le film a été tourné durant le confinement). Dès le début, celle-ci reçoit un appel vidéo de son oncle préféré qui s’affiche… plutôt mal en point ! Il révèle donc à sa « princesse » que lors du dîner (en présentiel) de la semaine précédente, il a été empoisonné… mais il ignore par qui, pourquoi et surtout avec quoi… ? À charge donc d’Abby de dénouer les fils du mystère en profitant du Quiz Annuel pour discuter avec l’ensemble des membres de la famille et tâcher de découvrir qui peut en vouloir à l’Oncle Marcus et souhaiterait attenter à sa vie !

Le casting est donc composé d’un effectif plutôt réduit d’acteurs, huit en tout. Mais avec six suspects (On sait d’entrée de jeu qu’Abby n’est pas coupable, car absente lors du dîner précédent et que Marcus n’a pas tenté de se suicider). Au casting on retrouve quelques têtes connues… Dans le rôle-titre de Abby, on retrouve Abigail Hardingham que vous avez peut-être vue dans la série 12 Monkeys. le rôle de la victime à sauver (L’oncle Marcus), est tenu par Andy Buckley qui a joué le rôle de David Wallace dans The Office ou encore celui de Richard Ellia dans Scorpion. Dans le rôle de Bradley, le cousin gothique, on retrouve Robbie Kay (qui interprète Peter Pan dans la série Once Upon a Time), son frère, Toby est joué par Al Weaver que l’on peut voir dans le rôle de Lenoard Finch dans la série Grantchester. Leur mère, la tante au foie d’acier alcoolique, Tante June est interprétée par Susannah Doyl, qui est plus connue chez les Anglais pour avoir incarné Joy Merryweather dans la série Drop the Dead Donkey. Du côté de la famille d’Abby, sa mère Felicity est incarnée par Gabrielle Glaister qui a joué dans plusieurs séries anglaises et sa petite sœur accro des réseaux, Lottie est incarné par Georgia Small dont ce n’est pas le premier FMV ! Enfin il y a la grand-mère incarnée par Eileen Davies qui a joué dans quelques rôles au cinéma, mais qui a aussi connu du succès dans des soaps anglais.

Les présentations sont faites, il est donc temps de parler un peu plus du jeu… enfin si on peut vraiment parler de jeu…

Qui a cru que c’était un vrai jeu ?

Les FMV se divisent en deux catégories : ceux qui proposent un challenge et demande une bonne mémoire/réactivité, comme Dragon’s Lair ou encore Night Trap. Et ceux qui nous déroulent un épisode avec des choix à faire rapidement pendant la diffusion, à l’image de certains épisodes de série que vous pouvez retrouver sur Netflix. Et bien sachez que Who Pressed Mute on Uncle Marcus se classe dans cette seconde catégorie ! Celle où l’on suit l’histoire et où l’on doit choisir le « bon » embranchement.

Néanmoins, le jeu propose deux objectifs, nécessaires au bon déroulement de l’aventure. Il faudra donc découvrir avec quel produit l’oncle Marcus a été empoisonné, pour qu’il prenne le bon antidote et ne meurt pas dans d’atroces souffrances dans une séquence tout simplement… démentielle et transpirant l’actor’s studio ! Et bien évidemment, il faudra démasquer le meurtrier (et dans une moindre mesure, tacher de comprendre ses motivations). Bien vite, vous réaliserez que la famille d’Abby est loin d’être commode et que finalement, tout le monde pourrait avoir une bonne raison d’envoyer l’oncle Marcus ad patres !

Ainsi, le quiz familial est l’occasion idéale de choisir votre partenaire de jeu (chaque manche se déroulant en équipe de deux). vous serez alors à même de discuter avec les autres membres de votre famille pour essayer de découvrir s’ils sont responsables de la tentative d’assassinat de votre brave oncle ! Néanmoins, les échanges s’avéreront assez limités, la plupart du temps, il faudra choisir entre deux (à trois) réponses différentes, celles-ci débloquant, ou non, des indices qui vous permettront d’accuser à la fin du jeu l’éventuel(le) coupable… Le problème c’est que ces séquences seront parfois un peu longuettes et surtout frustrantes si on a choisi la « mauvaise » réponse qui ne vous donnera droit à aucun indice… Il faudra alors retenter l’aventure pour choisir la bonne séquence (mais il est préférable d’avoir noté les choix pris précédemment pour éviter de les refaire). toutefois, le jeu a la bonne idée de proposer une fonction d’avance rapide pour les séquences déjà visionnées !

Pour le reste, sachez que s’il est impossible de finir le jeu en une seule partie, il est indispensable d’en faire plusieurs, pour débloquer les preuves. La subtilité du jeu étant qu’à chaque partie rejouée, vous conservez les preuves (des séquences vidéos) découvertes lors de vos précédentes parties.

Les plus téméraires peuvent effacer les preuves et repartir d’une page blanche à chaque fois, mais à titre personnel, nous vous déconseillons de procéder ainsi. Les preuves sont parfois longues à récolter, si on enchaîne les mauvaises réponses et devoir recommencer l’épisode depuis le début s’avère vite un peu lourd… Par chance les parties sont relativement courtes.

On parle de parties, mais finalement le côté jeu-vidéo du titre est quasi-inexistant… Les plus complétistes voudront peut-être essayer de débloquer les différentes fins possibles (en faisant les bons enchaînements de réponse), les autres seront d’avantage spectateurs de ce qui se passe à l’écran, esquissant parfois un sourire devant le cabotinage (forcé ?) des différents acteurs… L’intérêt vidéo-ludique est franchement très limité et même si l’histoire n’est pas mauvaise, on ne sera pas forcément tenté d’y revenir car il n’y a finalement pas de réel challenge à relever, si ce n’est, celui d’arriver au bout de l’histoire…