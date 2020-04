Le guide d’Animal Crossing: New Horizons repoussé

Future Press a rencontré quelques difficultés dans la mise en production du guide officiel de Animal Crossing : New Horizons. Comme vous vous en doutez peut-être, les problèmes proviennent du coronavirus covid-19 qui a un impact sur la production et le transport dans le monde entier. Future Press a publié une mise à jour expliquant aux clients quand ils peuvent s’attendre à ce que le livre arrive.

Nous espérons que vous êtes tous en bonne santé et en sécurité ! Depuis sa sortie il y a une semaine, c’est un plaisir de voir Animal Crossing : New Horizons apporte un peu de réconfort à ceux qui sont coincés à la maison. Nous traversons une période difficile et nous savons que les guides de jeu ne vous aideront pas beaucoup à vous en sortir, mais nous aimerions vous donner un aperçu de notre situation.

Les circonstances ont causé quelques retards, mais notre Tguide a été imprimé. Les dernières étapes de la production ont été très difficiles. Nous avons eu de la chance, car tous nos partenaires de production ont été fantastiques et ont joué leur rôle à la perfection, malgré tout. Il ne reste plus qu’à expédier le guide de notre imprimeur aux magasins du monde entier. Le livre sera disponible en anglais, français, allemand et espagnol dans toute l’Europe à partir de la mi-avril. Les fans d’Amérique du Nord et d’Australie devront attendre un peu plus longtemps, car l’expédition par avion n’est pas envisageable pour l’instant. Nous sommes désolés de vous dire que vous devrez attendre fin avril ou même début mai avant que le livre n’arrive en stock. La situation en matière d’expédition reste cependant fluide, nous ne pouvons donc que vous demander d’être patients et nous vous tiendrons au courant lorsque nous en saurons plus.

Comme vous l’avez probablement entendu, Amazon donne la priorité aux produits essentiels pour le moment, ce qui signifie qu’ils ont cessé de commander d’autres produits, comme les livres. Cela signifie qu’Amazon ne disposera même pas d’un stock suffisant pour satisfaire toutes ses précommandes existantes. Dès qu’Amazon sera prêt à les prendre, nous leur enverrons d’autres livres, mais comprenez bien que cela pourrait prendre encore un certain temps.

Nous pensons que le livre a bien marché et nous espérons qu’une fois que vous le tiendrez entre vos mains, vous considérerez que cela vaut la peine d’attendre. Travailler avec Nintendo a été un véritable honneur, et nous aimerions les remercier encore une fois pour avoir fait en sorte que le développement de ce livre se déroule aussi bien que n’importe quel autre projet que nous avons eu, malgré des circonstances vraiment sans précédent.