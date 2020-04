3 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Trois petits jeux qui peuvent valoir le coup d’œil.

This is the Zodiac Speaking est un FPS narratif basé sur l’histoire vraie de Zodiac, un tueur en série américain jamais capturé. Le jeu sortira, en français, le 24 Septembre 2020 sur Nintendo Switch, PC via Steam, Ps4 et Xbox One.

L’éditeur Experience annonce le développement du titre Yomi wo Saku Hana sur Nintendo Switch qui arrivera l’hiver prochain, surement uniquement sur l’eShop. Ce donjon/RPG nous propose un univers d’une version fictive de Tokyo entre 1970 et 1989.

Ratalaika Game a le plaisir d’annoncer que le jeu de tir 2D top-down connu sous le nom de Rush Rover, aura la chance de faire la guerre sur PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One et Nintendo Switch. Le jeu arrivera sur chaque console en numérique plus tard cette semaine ! Le prix de Rush Rover sera de 4,99$/€ pour toutes les plateformes. Il sera disponible sur les plateformes de SONY en cross-buy.

Il sera lancé le :

SONY America : le 7 avril 2020

SONY Europe : 8 avril 2020

Xbox One : 8 avril 2020

Nintendo Switch (NA & EU) : 10 avril 2020

Rush Rover est un jeu de tir en 2D avec une mécanique de jeu similaire à celle des shmups traditionnels. Il comprend la génération aléatoire de cartes, des armes uniques, de nombreux ennemis différents, des combats de boss passionnants et une bande-son dynamique à puces. Dans l’univers de Rush Rover, les robots intelligents et l’exploration minière se sont répandus dans toutes les galaxies connues. Après la guerre d’indépendance contre l’humanité, ces machines très intelligentes et puissantes tentent de tout contrôler et se mettent à pirater d’autres robots. Vous contrôlez un rover minier “propre”, qui ramasse des armes et se précipite pour survivre !