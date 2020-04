Monolith Soft a aider au développement d’Animal Crossing: New Horizons

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

La section jeux de Monolith Soft sur leur site web répertorie Animal Crossing : New Horizons comme un des jeux co-développés, ce qui n’est au final pas une surprise, Monolith Soft ayant déjà participé aux deux projets Animal Crossing : New Leaf et Animal Crossing : Happy Home Designer pour Nintendo 3DS. D’autres jeux Nintendo Switch sont également listés (autres que Xenoblade Chronicles 2 et son pack d’extension): The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Splatoon 2. Une récente liste de recrutement de Monolith Soft concerne également un jeu de la série The Legend of Zelda, qui serait la suite de Breath of the Wild.

